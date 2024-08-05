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CHP Olağanüstü Kurultay kararı aldı: Köklü değişikliklere gidilecek
CHP Olağanüstü Kurultay kararı aldı: Köklü değişikliklere gidilecek
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi aldığı kararla, 'CHP Olağanüstü Kurultay ne zaman' sorusuna yanıt verdi. Partinin tüzük ve... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T07:46+0300
2024-08-05T07:46+0300
2024-08-05T07:46+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
olağanüstü kurultay
olağanüstü toplantı
olağanüstü toplantı
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olağanüstü seçimli genel kurul
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük ve program değişiklikleri için olağanüstü kurultay düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi, bu kararın alınmasını onayladı.Sivas Kongresi'nin yıldönümünde sembolik açılış: CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman?Kurultayın sembolik açılışı, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak. Bu törene Parti Meclisi üyeleri, Meclis Grubu ve İl Başkanları katılacak. Kurultay ise resmi olarak 6 Eylül'de Ankara'da başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek.Tüzük ve program değişikliği çalışmalarıOlağanüstü kurultayda, CHP'nin tüzüğünde ve programında değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu değişikliklerin partinin işleyişi ve politikaları üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.Hatay milletvekili Can Atalay'ın durumuToplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu ele alındı. TBMM'nin 14 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubu'na görev verildi. Bu kapsamda, en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM'de bulunan siyasi partilerle temas kurulacak. Başvuru, diğer parti temsilcilerinin katılımıyla Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek.CHP'den önemli adımlarCHP'nin bu olağanüstü kurultay kararı, partinin tüzük ve programında köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığını gösteriyor. Sivas'ta yapılacak sembolik açılış ve ardından Ankara'da sürecek çalışmalar, partinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu da, TBMM'nin olağanüstü toplantısında ele alınacak konular arasında yer alıyor.Bu gelişmeler, CHP'nin önümüzdeki dönemde atacağı adımların işaretlerini veriyor. Partinin yapısında ve politikalarında yapılacak değişiklikler, Türk siyasi hayatında önemli etkiler yaratabilir.
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chp olağanüstü kurultay ne zaman, chp olağanüstü kongre, chp olağanüstü kurultay kararı aldı, chp olağanüstü kurultayı ne zaman
chp olağanüstü kurultay ne zaman, chp olağanüstü kongre, chp olağanüstü kurultay kararı aldı, chp olağanüstü kurultayı ne zaman
CHP Olağanüstü Kurultay kararı aldı: Köklü değişikliklere gidilecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi aldığı kararla, 'CHP Olağanüstü Kurultay ne zaman' sorusuna yanıt verdi. Partinin tüzük ve programında köklü değişikliklere gideceği açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük ve program değişiklikleri için olağanüstü kurultay düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi, bu kararın alınmasını onayladı.
Sivas Kongresi'nin yıldönümünde sembolik açılış: CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman?
Kurultayın sembolik açılışı, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak. Bu törene Parti Meclisi üyeleri, Meclis Grubu ve İl Başkanları katılacak. Kurultay ise resmi olarak 6 Eylül'de Ankara'da başlayacak ve 9 Eylül'e kadar devam edecek.
Tüzük ve program değişikliği çalışmaları
Olağanüstü kurultayda, CHP'nin tüzüğünde ve programında değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu değişikliklerin partinin işleyişi ve politikaları üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.
Hatay milletvekili Can Atalay'ın durumu
Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu ele alındı. TBMM'nin 14 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubu'na görev verildi. Bu kapsamda, en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM'de bulunan siyasi partilerle temas kurulacak. Başvuru, diğer parti temsilcilerinin katılımıyla Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek.
CHP'nin bu olağanüstü kurultay kararı, partinin tüzük ve programında köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığını gösteriyor. Sivas'ta yapılacak sembolik açılış ve ardından Ankara'da sürecek çalışmalar, partinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu da, TBMM'nin olağanüstü toplantısında ele alınacak konular arasında yer alıyor.
Bu gelişmeler, CHP'nin önümüzdeki dönemde atacağı adımların işaretlerini veriyor. Partinin yapısında ve politikalarında yapılacak değişiklikler, Türk siyasi hayatında önemli etkiler yaratabilir.