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Hacker uyardı: Bilgileriniz tehlikede, VPN ile sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayın
Hacker uyardı: Bilgileriniz tehlikede, VPN ile sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayın
Sputnik Türkiye
Türkiye’de Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar 'VPN indir, VPN ile instagram girişi' gibi kelimeleri aratmaya başladı. Fakat... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T07:18+0300
2024-08-05T09:33+0300
yaşam
instagram
yasak
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim yasağı
erişim sıkıntısı
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Türkiye’de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.Ücretsiz VPN'lerin güvenlik riskleriEtik Hacker Tamer Şahin, ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirtti. Şahin, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir" dedi. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabileceğini vurguladı.Kişisel bilgileriniz tehlikede: Sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayınŞahin, internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN’lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullandığını belirtti. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.VPN kullanmanın riskleriSosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:Verilerin ele geçirilmesi i̇çin gizli servisler arasında büyük yarış varTamer Şahin, gizli servislerin de güvenilir görünen VPN yazılımlarını üreterek kullanıcıların internet trafiğini takip ettiğini belirtti. Şahin, "Uygulama mağazalarına baktığımızda, Android ve iOS’ta VPN yazılımlarının ilk 10’a girdiğini görüyoruz. Şu anda verileri ele geçirmek için büyük bir yarış var" dedi.Bilişim yoluyla dolandırıcılık ve cezalarBilişim yoluyla dolandırıcılık suçunun cezası 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasını içeriyor. Ayrıca, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası da hükmedilebiliyor.VPN kullanarak Instagram’a erişim sağlamaya çalışan kullanıcıların, bu riskleri göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları önem taşıyor. Özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin güvenlik açıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.Instagram’a erişim yasağının sebebi ne?Türkiye, ‘Katalog Suçlar’a giren paylaşımları kaldırmayan ama Türklerin, Filistin ve Haniye paylaşımlarını sansürleyen Instagram’a erişimi engelledi.
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vpn indir, vpn ile instagram, vpn nedir, vpn değiştirme, vpn güvenli mi, vpn güvenli mi instagram

Hacker uyardı: Bilgileriniz tehlikede, VPN ile sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayın

07:18 05.08.2024 (güncellendi: 09:33 05.08.2024)
© İHAInstagram, telefon
Instagram, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© İHA
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Türkiye’de Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar 'VPN indir, VPN ile instagram girişi' gibi kelimeleri aratmaya başladı. Fakat uzmanlarına göre asıl önemsenmesi gereken soru VPN güvenli mi' sorusunu sormalı.
Türkiye’de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

Ücretsiz VPN'lerin güvenlik riskleri

Etik Hacker Tamer Şahin, ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirtti. Şahin, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir" dedi. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabileceğini vurguladı.

Kişisel bilgileriniz tehlikede: Sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayın

Şahin, internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN’lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullandığını belirtti. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.

VPN kullanmanın riskleri

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:
1.
Gizlilik Sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir.
2.
Güvenlik Açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşarak verilerinizi çalabilir.
3.
Yavaş Bağlantı: Bazı VPN’ler internet bağlantınızı yavaşlatarak Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.
4.
Hukuki Sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.

Verilerin ele geçirilmesi i̇çin gizli servisler arasında büyük yarış var

Tamer Şahin, gizli servislerin de güvenilir görünen VPN yazılımlarını üreterek kullanıcıların internet trafiğini takip ettiğini belirtti. Şahin, "Uygulama mağazalarına baktığımızda, Android ve iOS’ta VPN yazılımlarının ilk 10’a girdiğini görüyoruz. Şu anda verileri ele geçirmek için büyük bir yarış var" dedi.

Bilişim yoluyla dolandırıcılık ve cezalar

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçunun cezası 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasını içeriyor. Ayrıca, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası da hükmedilebiliyor.
VPN kullanarak Instagram’a erişim sağlamaya çalışan kullanıcıların, bu riskleri göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları önem taşıyor. Özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin güvenlik açıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Instagram’a erişim yasağının sebebi ne?

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