https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/vpn-indir-vpn-ile-instagram-vpn-nedir-vpn-degistirme-vpn-guvenli-mi-vpn-guvenli-mi-instagram-1086498709.html

Hacker uyardı: Bilgileriniz tehlikede, VPN ile sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayın

Hacker uyardı: Bilgileriniz tehlikede, VPN ile sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayın

Sputnik Türkiye

Türkiye’de Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar 'VPN indir, VPN ile instagram girişi' gibi kelimeleri aratmaya başladı. Fakat... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T07:18+0300

2024-08-05T07:18+0300

2024-08-05T09:33+0300

yaşam

instagram

yasak

erişim

erişim engeli

erişim sorunu

erişim yasağı

erişim sıkıntısı

erişim izni

vpn

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058871569_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e3704883673f555cf900fdb3c8eb43d2.jpg

Türkiye’de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.Ücretsiz VPN'lerin güvenlik riskleriEtik Hacker Tamer Şahin, ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesine ve kişisel bilgilerin çalınmasına neden olabileceğini belirtti. Şahin, "VPN ile bağlanmanın en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Girdiğiniz siteleri, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir" dedi. Ayrıca, verilerin sızdırılması durumunda ciddi maddi kayıpların yaşanabileceğini vurguladı.Kişisel bilgileriniz tehlikede: Sosyal medyaya gireceğim derken e-Devlet'ten olmayınŞahin, internette kullanılan bazı yazılımların içine yerleştirilmiş VPN’lerin, verileri toplayarak reklam verenlere sattığını ve illegal yollarla kullandığını belirtti. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık kaldığında, kişisel bilgilerinizin ele geçirilme riski yüksek.VPN kullanmanın riskleriSosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:Verilerin ele geçirilmesi i̇çin gizli servisler arasında büyük yarış varTamer Şahin, gizli servislerin de güvenilir görünen VPN yazılımlarını üreterek kullanıcıların internet trafiğini takip ettiğini belirtti. Şahin, "Uygulama mağazalarına baktığımızda, Android ve iOS’ta VPN yazılımlarının ilk 10’a girdiğini görüyoruz. Şu anda verileri ele geçirmek için büyük bir yarış var" dedi.Bilişim yoluyla dolandırıcılık ve cezalarBilişim yoluyla dolandırıcılık suçunun cezası 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezasını içeriyor. Ayrıca, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere adli para cezası da hükmedilebiliyor.VPN kullanarak Instagram’a erişim sağlamaya çalışan kullanıcıların, bu riskleri göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları önem taşıyor. Özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin güvenlik açıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.Instagram’a erişim yasağının sebebi ne?Türkiye, ‘Katalog Suçlar’a giren paylaşımları kaldırmayan ama Türklerin, Filistin ve Haniye paylaşımlarını sansürleyen Instagram’a erişimi engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/chp-olaganustu-kurultay-ne-zaman-chp-olaganustu-kongre-chp-olaganustu-kurultay-karari-aldi-1086499395.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vpn indir, vpn ile instagram, vpn nedir, vpn değiştirme, vpn güvenli mi, vpn güvenli mi instagram