https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/yarali-halde-arabaya-kosulan-at-koruma-altina-alindi-yasal-islem-baslatildi-1086471696.html
Yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı: Yasal işlem başlatıldı
Yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı: Yasal işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alınırken sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T18:38+0300
2024-08-03T18:38+0300
2024-08-03T18:39+0300
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Bursa'da ir at arabasına koşulan atın yaralı ve bitkin olduğunu görenler durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle at sahibine ulaşarak hayvanı koruma altına aldı.Tedavisi yapılmak üzere Osmangazi Belediyesinin geçici hayvan bakımevine teslim edilen at sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/belediye-otobusunde-cikan-yangini-kadin-sofor-sondurdu-kadin-ve-erkek-isi-diye-ayirt-etmiyorum-1086470721.html
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arabaya koşulan at
Yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı: Yasal işlem başlatıldı
18:38 03.08.2024 (güncellendi: 18:39 03.08.2024)
Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alınırken sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Bursa'da ir at arabasına koşulan atın yaralı ve bitkin olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle at sahibine ulaşarak hayvanı koruma altına aldı.
Tedavisi yapılmak üzere Osmangazi Belediyesinin geçici hayvan bakımevine teslim edilen at sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi.