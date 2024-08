https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/yarali-halde-arabaya-kosulan-at-koruma-altina-alindi-yasal-islem-baslatildi-1086471696.html

Yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı: Yasal işlem başlatıldı

Yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı: Yasal işlem başlatıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alınırken sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T18:38+0300

2024-08-03T18:38+0300

2024-08-03T18:39+0300

türkiye

at

hayvan hakları

bursa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086471539_0:221:1047:809_1920x0_80_0_0_064bfe79527d75ae79b0aee26c8bf0c4.jpg

Bursa'da ir at arabasına koşulan atın yaralı ve bitkin olduğunu görenler durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle at sahibine ulaşarak hayvanı koruma altına aldı.Tedavisi yapılmak üzere Osmangazi Belediyesinin geçici hayvan bakımevine teslim edilen at sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/belediye-otobusunde-cikan-yangini-kadin-sofor-sondurdu-kadin-ve-erkek-isi-diye-ayirt-etmiyorum-1086470721.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arabaya koşulan at