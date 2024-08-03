https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/belediye-otobusunde-cikan-yangini-kadin-sofor-sondurdu-kadin-ve-erkek-isi-diye-ayirt-etmiyorum-1086470721.html

Belediye otobüsünde çıkan yangını kadın şoför söndürdü: 'Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum'

Belediye otobüsünde çıkan yangını kadın şoför söndürdü: 'Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum'

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın kadın şoför tarafından söndürüldü. Saide Yazıcı "Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum, çünkü... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T17:28+0300

2024-08-03T17:28+0300

2024-08-03T17:28+0300

yaşam

kadın

otobüs şöförü

yangın

izmir

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İzmir'de Şair Eşref Bulvarı'nda 26 yaşındaki Saide Yazıcı'nın kullandığı otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Otobüsü durduran Yazıcı, yangın tüpüyle yangını söndürdü. Otobüs, yolcuların inmesinin ardından garaja çekildi.Yazıcı, Anadolu Ajansı muhabirine aracın arka tarafındaki yangını bir motokuryenin uyarısı sayesinde fark ettiğini söyledi.Sakinliğini koruduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:Yazıcı, bir yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, "Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum, çünkü kadının gücünü ve neler yapabileceğini biliyorum. Lütfen hayaliniz varsa peşinden koşun, gerçekleştirin" diye konuştu.

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kadın, otobüs şöförü, yangın, izmir