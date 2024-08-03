https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/belediye-otobusunde-cikan-yangini-kadin-sofor-sondurdu-kadin-ve-erkek-isi-diye-ayirt-etmiyorum-1086470721.html
Belediye otobüsünde çıkan yangını kadın şoför söndürdü: 'Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum'
Belediye otobüsünde çıkan yangını kadın şoför söndürdü: 'Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum'
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın kadın şoför tarafından söndürüldü. Saide Yazıcı "Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum, çünkü... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T17:28+0300
2024-08-03T17:28+0300
2024-08-03T17:28+0300
yaşam
kadın
otobüs şöförü
yangın
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İzmir'de Şair Eşref Bulvarı'nda 26 yaşındaki Saide Yazıcı'nın kullandığı otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Otobüsü durduran Yazıcı, yangın tüpüyle yangını söndürdü. Otobüs, yolcuların inmesinin ardından garaja çekildi.Yazıcı, Anadolu Ajansı muhabirine aracın arka tarafındaki yangını bir motokuryenin uyarısı sayesinde fark ettiğini söyledi.Sakinliğini koruduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:Yazıcı, bir yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, "Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum, çünkü kadının gücünü ve neler yapabileceğini biliyorum. Lütfen hayaliniz varsa peşinden koşun, gerçekleştirin" diye konuştu.
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kadın, otobüs şöförü, yangın, izmir
kadın, otobüs şöförü, yangın, izmir
Belediye otobüsünde çıkan yangını kadın şoför söndürdü: 'Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum'
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın kadın şoför tarafından söndürüldü. Saide Yazıcı "Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum, çünkü kadının gücünü ve neler yapabileceğini biliyorum" dedi.
İzmir'de Şair Eşref Bulvarı'nda 26 yaşındaki Saide Yazıcı'nın kullandığı otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsü durduran Yazıcı, yangın tüpüyle yangını söndürdü. Otobüs, yolcuların inmesinin ardından garaja çekildi.
Yazıcı, Anadolu Ajansı muhabirine aracın arka tarafındaki yangını bir motokuryenin uyarısı sayesinde fark ettiğini söyledi.
Sakinliğini koruduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:
"Sakince arka tarafa doğru ilerledim. Alt kısma eğilerek alevi fark ettim. Motor kapağını açmadan, aradaki boşluktan yangın tüpüyle müdahale etmeye başladım. Söndüğünden emin olunca diğer taraftan kapağı açtım, o şekilde tekrar söndürmeye devam ettim. Çok şükür bir şey olmadan durumu kurtardık."
Yazıcı, bir yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, "Kadın ve erkek işi diye ayırt etmiyorum, çünkü kadının gücünü ve neler yapabileceğini biliyorum. Lütfen hayaliniz varsa peşinden koşun, gerçekleştirin" diye konuştu.