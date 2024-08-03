https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/putinden-komunist-parti-merkez-komitesi-genel-sekreteri-secilen-vietnam-devlet-baskanina-tebrik-1086464666.html
Putin’den Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilen Vietnam Devlet Başkanı’na tebrik
Putin’den Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilen Vietnam Devlet Başkanı’na tebrik
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Vietnamlı mevkidaşı To Lam’ı Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T13:40+0300
2024-08-03T13:40+0300
2024-08-03T13:40+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Devlet Başkanı To Lam’ı Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasında yapıcı diyaloğun ve ortak çalışmanın sürdürülmesi konusundaki ilgisini ifade etti.Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Yoldaş To Lam, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul ediniz. İkili ve uluslararası gündemdeki güncel konular üzerinde yapıcı diyaloğumuzun ve ortak çalışmamızın sürmesini umarım” ifadelerine yer verildi.Ortak çalışmanın dost Rusya ve Vietnam halklarının çıkarlarına uygun olduğunu ve Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumlu olduğunu kaydeden Putin, parti genel toplantı sonuçlarının To Lam’ın yüksek siyasi otoritesini doğruladığını, ülkesinin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamaya ve dünya sahnesindeki konumunu yükseltmeye yönelik hizmetlerinin kabul edildiğinin kanıtı oldu.Rus lider, “Sizlere parti ve devlet faaliyetlerinde başarılar, sağlık ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Vietnam haber ajansı VNA, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Hanoi'deki genel toplantısında Merkez Komitesi Genel Sekreteri görevine Devlet Başkanı To Lam'ın seçildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putinin-vietnam-ziyaretindeki-onemli-ayrinti-1085200638.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, vietnam, komünist parti, tebrik, telgraf
rusya, kremlin, vladimir putin, vietnam, komünist parti, tebrik, telgraf
Putin’den Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilen Vietnam Devlet Başkanı’na tebrik
Rusya lideri Vladimir Putin, Vietnamlı mevkidaşı To Lam’ı Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Devlet Başkanı To Lam’ı Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasında yapıcı diyaloğun ve ortak çalışmanın sürdürülmesi konusundaki ilgisini ifade etti.
Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Yoldaş To Lam, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul ediniz. İkili ve uluslararası gündemdeki güncel konular üzerinde yapıcı diyaloğumuzun ve ortak çalışmamızın sürmesini umarım” ifadelerine yer verildi.
Ortak çalışmanın dost Rusya ve Vietnam halklarının çıkarlarına uygun olduğunu ve Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumlu olduğunu kaydeden Putin, parti genel toplantı sonuçlarının To Lam’ın yüksek siyasi otoritesini doğruladığını, ülkesinin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamaya ve dünya sahnesindeki konumunu yükseltmeye yönelik hizmetlerinin kabul edildiğinin kanıtı oldu.
Rus lider, “Sizlere parti ve devlet faaliyetlerinde başarılar, sağlık ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önce Vietnam haber ajansı VNA, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Hanoi'deki genel toplantısında Merkez Komitesi Genel Sekreteri görevine Devlet Başkanı To Lam'ın seçildiğini bildirmişti.