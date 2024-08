https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/tum-dunya-yusuf-dikeci-konusuyor-elim-cebimde-diye-rahat-degilim-icimde-firtinalar-kopuyor-1086429423.html

Tüm dünya Yusuf Dikeç'i konuşuyor: 'Elim cebimde diye rahat değilim, içimde fırtınalar kopuyor'

Milli sporcu Yusuf Dikeç, dünyada gündem olan ve Türkiye’ye gümüş madalya getiren atışı için “Elimin cebimde olmasının artistlikle alakası yok, motive... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

Dünya, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemize gümüş madalya kazandıran Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç’i konuşuyor. Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç’in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması Türkiye ve dünyada gündeme oturdu. Yusuf Dikeç’in hiç bir ekipman takmayıp, Sırp rakibinin; bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem ve mizah konusu oldu.Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec’in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.‘Daha çok moti̇ve oluyorum’Milliyet’e konuşan Dikeç, “Doğal ve natürel bir atıcıyım. Bazen hakemler soruyor, ‘atış gözlüğün, atış ayakkabın var mı?’ diye, ‘yok ben doğal atıcıyım’ diyorum ve gülüyorlar. Yapılan paylaşımlar da çok mutlu etti, gururlandım. Bu başarı da tek başına benim değil, 85 milyonun. Ekip arkadaşım İlayda ile de çok iyi bir sinerji yakaladım. Verdiğim görüntüde de elimin cebimde olmasının artistlikle bir alakası yok, atış yaparken daha çok motive oluyorum. Rahatmış gibi görünsem de iç dünyamda fırtınalar kopuyordu” dedi. 'Yarışmadan 3 gün önce benim elimden silahımı aldılar'Dikeç, “Geçen sene olimpiyat kotasının verildiği yarışmadan 3 gün önce benim elimden silahımı aldılar. Ben bu madalyayı, silahımı elimden alanlar hariç 85 milyona armağan ediyorum” diye konuştu.Yusuf Di̇keç ki̇mdi̇r?Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi. Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları’nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkemizi temsil etti. Mersin’de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları’nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları’nda da yer alan Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.

