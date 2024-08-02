https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turk-takimlari-pes-pese-kazandi-siralamada-buyuk-yukselis-geldi-uefa-ulke-puani-guncellendi-1086427939.html

Türk takımları peş peşe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi: Sıralamada büyük yükseliş

Türk takımları peş peşe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi: Sıralamada büyük yükseliş

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin galibiyetle turladığı haftada UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de Başakşehir rakibine... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T06:58+0300

2024-08-02T06:58+0300

2024-08-02T06:58+0300

spor

uefa

trabzonspor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

puan

türkiye

başakşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/08/1051571202_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_159ef7d54bc8d0ee866f64a697f1c634.jpg

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etmesi ve elemesinin ardından yükselen UEFA ülke puanı, Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı gecenin ardından tekrar güncellendi.Fenerbahçe hata yapmadıFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu konuk etti. İlk maçta rakibini 4-3'le geçen sarı-lacivertliler, kendi evinde de 90+2'de bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu.Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde turladıTrabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Papara Park'ta Ruzomberok ile kozlarını paylaştı. Slovakya deplasmanındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, evinde de sahadan galip ayrıldı.Trabzonspor bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde turladı ve Ruzomberok'u saf dışı bıraktı.Başakşehi̇r sürpri̇ze i̇zi̇n vermedi̇Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oldu. İstanbul'da oynanan maçtan 6-1 galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda da sürprize izin vermedi.Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükselme başarısı gösterdi.Ülke puanında büyük yükseli̇şFenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı haftada tüm gözler UEFA ülke puanına çevrildi. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti.Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 6 maçın tamamını kazanan temsilcilerimiz, UEFA ülke puanında 34 bin 800'e yükselme başarısı gösterdi.UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:7- 49.216 puan | Portekiz8- 43.100 puan | Belçika9- 34.800 puan | Türkiye10- 34.750 puan | Çekya11- 29.500 puan | Norveç

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-2024un-sosyal-medyada-en-cok-konusulan-sporcusu-yusuf-dikec-turkiyeye-dondu--1086418420.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, trabzonspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, puan, türkiye, başakşehir