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Türk takımları peş peşe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi: Sıralamada büyük yükseliş
Türk takımları peş peşe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi: Sıralamada büyük yükseliş
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin galibiyetle turladığı haftada UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de Başakşehir rakibine... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T06:58+0300
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spor
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trabzonspor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
puan
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etmesi ve elemesinin ardından yükselen UEFA ülke puanı, Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı gecenin ardından tekrar güncellendi.Fenerbahçe hata yapmadıFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu konuk etti. İlk maçta rakibini 4-3'le geçen sarı-lacivertliler, kendi evinde de 90+2'de bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu.Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde turladıTrabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Papara Park'ta Ruzomberok ile kozlarını paylaştı. Slovakya deplasmanındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, evinde de sahadan galip ayrıldı.Trabzonspor bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde turladı ve Ruzomberok'u saf dışı bıraktı.Başakşehi̇r sürpri̇ze i̇zi̇n vermedi̇Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oldu. İstanbul'da oynanan maçtan 6-1 galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda da sürprize izin vermedi.Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükselme başarısı gösterdi.Ülke puanında büyük yükseli̇şFenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı haftada tüm gözler UEFA ülke puanına çevrildi. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti.Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 6 maçın tamamını kazanan temsilcilerimiz, UEFA ülke puanında 34 bin 800'e yükselme başarısı gösterdi.UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:7- 49.216 puan | Portekiz8- 43.100 puan | Belçika9- 34.800 puan | Türkiye10- 34.750 puan | Çekya11- 29.500 puan | Norveç
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uefa, trabzonspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, puan, türkiye, başakşehir

Türk takımları peş peşe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi: Sıralamada büyük yükseliş

06:58 02.08.2024
© AAUEFA Logosu
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© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin galibiyetle turladığı haftada UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de Başakşehir rakibine takılmadı. Temsilcilerin Avrupa'da hata yapmadığı haftanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etmesi ve elemesinin ardından yükselen UEFA ülke puanı, Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı gecenin ardından tekrar güncellendi.

Fenerbahçe hata yapmadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu konuk etti. İlk maçta rakibini 4-3'le geçen sarı-lacivertliler, kendi evinde de 90+2'de bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde turladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Papara Park'ta Ruzomberok ile kozlarını paylaştı. Slovakya deplasmanındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, evinde de sahadan galip ayrıldı.
Trabzonspor bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde turladı ve Ruzomberok'u saf dışı bıraktı.

Başakşehi̇r sürpri̇ze i̇zi̇n vermedi̇

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oldu. İstanbul'da oynanan maçtan 6-1 galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda da sürprize izin vermedi.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükselme başarısı gösterdi.

Ülke puanında büyük yükseli̇ş

Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı haftada tüm gözler UEFA ülke puanına çevrildi. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti.
Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 6 maçın tamamını kazanan temsilcilerimiz, UEFA ülke puanında 34 bin 800'e yükselme başarısı gösterdi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:
7- 49.216 puan | Portekiz
8- 43.100 puan | Belçika
9- 34.800 puan | Türkiye
10- 34.750 puan | Çekya
11- 29.500 puan | Norveç
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