https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rus-disisleri-vatikanla-ukrayna-konusunda-isbirligi-yapmaya-haziriz-1086395278.html
Rus Dışişleri: Vatikan'la Ukrayna konusunda işbirliği yapmaya hazırız
Rus Dışişleri: Vatikan'la Ukrayna konusunda işbirliği yapmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’daki krizin çözümüne katkıda bulunmak... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T08:58+0300
2024-08-01T08:58+0300
2024-08-01T08:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
vatikan
ukrayna
kiev
papa francis
barış
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072984038_0:136:2472:1527_1920x0_80_0_0_76f70c32f1f70c6a2cb04fdf9658bf6c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendirdi.Vatikan’ın, Ukrayna krizinin başından itibaren tarafsız ve dengeli duruş sergilediğine, barışın sağlanması ve çatışmaların durdurulması için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğine dikkat çeken Zaharova, “Rusya, Papa Francis’in barışı koruma girişimine her zaman özenli ve saygılı oldu. Bunun aksine Vladimir Zelenskiy geçenlerde Vatikan'ın arabuluculuğunu açık bir şekilde reddetti” dedi.Zelenskiy’in ‘barış’ formülünün iflas ettiğini kabul eden Parolin’in, en başından beri her akıllı insan için aşikâr olan bir şeyi dile getirerek “Moskova olmadan ve görüşü dikkate alınmadan uzun vadeli ve adil barışa ulaşmanın mümkün olmadığını” savunduğunu aktaran Rus diplomat, “Kardinalin seslendirdiği argümanlara kulak verildiğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Roma Katolik Kilisesi hiyerarşisindeki konumu göz önüne alındığında, Parolin’in sözlerini kesinlikle ciddiye aldıklarını ve bunun Vatikan'ın resmi duruşu olduğuna inandıklarını kaydeden Zaharova, “Vatikan ile diyalog devam ediyor. Ülkemiz, Rusya'nın bilinen çıkarlarını ve mevcut durumu göz önünde bulundurarak Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmak isteyen herkesle işbirliği yapmaya hazır” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ingiliz-basini-dogruladi-hollanda-ukraynaya-6-adet-f-16-teslim-etti-1086394995.html
rusya
vatikan
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072984038_138:0:2401:1697_1920x0_80_0_0_5fbbcc4cd0a6f207ab156d44d87a6b48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vatikan, ukrayna, kiev, papa francis, barış, müzakere
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vatikan, ukrayna, kiev, papa francis, barış, müzakere
Rus Dışişleri: Vatikan'la Ukrayna konusunda işbirliği yapmaya hazırız
Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’daki krizin çözümüne katkıda bulunmak isteyen herkesle, Rusya’nın çıkarları ve mevcut durum göz önünde bulundurularak işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendirdi.
Vatikan’ın, Ukrayna krizinin başından itibaren tarafsız ve dengeli duruş sergilediğine, barışın sağlanması ve çatışmaların durdurulması için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğine dikkat çeken Zaharova, “Rusya, Papa Francis’in barışı koruma girişimine her zaman özenli ve saygılı oldu. Bunun aksine Vladimir Zelenskiy geçenlerde Vatikan'ın arabuluculuğunu açık bir şekilde reddetti” dedi.
Zelenskiy’in ‘barış’ formülünün iflas ettiğini kabul eden Parolin’in, en başından beri her akıllı insan için aşikâr olan bir şeyi dile getirerek “Moskova olmadan ve görüşü dikkate alınmadan uzun vadeli ve adil barışa ulaşmanın mümkün olmadığını” savunduğunu aktaran Rus diplomat, “Kardinalin seslendirdiği argümanlara kulak verildiğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Roma Katolik Kilisesi hiyerarşisindeki konumu göz önüne alındığında, Parolin’in sözlerini kesinlikle ciddiye aldıklarını ve bunun Vatikan'ın resmi duruşu olduğuna inandıklarını kaydeden Zaharova, “Vatikan ile diyalog devam ediyor. Ülkemiz, Rusya'nın bilinen çıkarlarını ve mevcut durumu göz önünde bulundurarak Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmak isteyen herkesle işbirliği yapmaya hazır” diye ekledi.