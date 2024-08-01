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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/rus-disisleri-vatikanla-ukrayna-konusunda-isbirligi-yapmaya-haziriz-1086395278.html
Rus Dışişleri: Vatikan'la Ukrayna konusunda işbirliği yapmaya hazırız
Rus Dışişleri: Vatikan'la Ukrayna konusunda işbirliği yapmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’daki krizin çözümüne katkıda bulunmak... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T08:58+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendirdi.Vatikan’ın, Ukrayna krizinin başından itibaren tarafsız ve dengeli duruş sergilediğine, barışın sağlanması ve çatışmaların durdurulması için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğine dikkat çeken Zaharova, “Rusya, Papa Francis’in barışı koruma girişimine her zaman özenli ve saygılı oldu. Bunun aksine Vladimir Zelenskiy geçenlerde Vatikan'ın arabuluculuğunu açık bir şekilde reddetti” dedi.Zelenskiy’in ‘barış’ formülünün iflas ettiğini kabul eden Parolin’in, en başından beri her akıllı insan için aşikâr olan bir şeyi dile getirerek “Moskova olmadan ve görüşü dikkate alınmadan uzun vadeli ve adil barışa ulaşmanın mümkün olmadığını” savunduğunu aktaran Rus diplomat, “Kardinalin seslendirdiği argümanlara kulak verildiğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Roma Katolik Kilisesi hiyerarşisindeki konumu göz önüne alındığında, Parolin’in sözlerini kesinlikle ciddiye aldıklarını ve bunun Vatikan'ın resmi duruşu olduğuna inandıklarını kaydeden Zaharova, “Vatikan ile diyalog devam ediyor. Ülkemiz, Rusya'nın bilinen çıkarlarını ve mevcut durumu göz önünde bulundurarak Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmak isteyen herkesle işbirliği yapmaya hazır” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ingiliz-basini-dogruladi-hollanda-ukraynaya-6-adet-f-16-teslim-etti-1086394995.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vatikan, ukrayna, kiev, papa francis, barış, müzakere
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vatikan, ukrayna, kiev, papa francis, barış, müzakere

Rus Dışişleri: Vatikan'la Ukrayna konusunda işbirliği yapmaya hazırız

08:58 01.08.2024
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya- Vatikan
Rusya- Vatikan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Multimedya arşivine gidin
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Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’daki krizin çözümüne katkıda bulunmak isteyen herkesle, Rusya’nın çıkarları ve mevcut durum göz önünde bulundurularak işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’in Kiev ziyaretini değerlendirdi.
Vatikan’ın, Ukrayna krizinin başından itibaren tarafsız ve dengeli duruş sergilediğine, barışın sağlanması ve çatışmaların durdurulması için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğine dikkat çeken Zaharova, “Rusya, Papa Francis’in barışı koruma girişimine her zaman özenli ve saygılı oldu. Bunun aksine Vladimir Zelenskiy geçenlerde Vatikan'ın arabuluculuğunu açık bir şekilde reddetti” dedi.
Zelenskiy’in ‘barış’ formülünün iflas ettiğini kabul eden Parolin’in, en başından beri her akıllı insan için aşikâr olan bir şeyi dile getirerek “Moskova olmadan ve görüşü dikkate alınmadan uzun vadeli ve adil barışa ulaşmanın mümkün olmadığını” savunduğunu aktaran Rus diplomat, “Kardinalin seslendirdiği argümanlara kulak verildiğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Roma Katolik Kilisesi hiyerarşisindeki konumu göz önüne alındığında, Parolin’in sözlerini kesinlikle ciddiye aldıklarını ve bunun Vatikan'ın resmi duruşu olduğuna inandıklarını kaydeden Zaharova, “Vatikan ile diyalog devam ediyor. Ülkemiz, Rusya'nın bilinen çıkarlarını ve mevcut durumu göz önünde bulundurarak Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmak isteyen herkesle işbirliği yapmaya hazır” diye ekledi.
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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