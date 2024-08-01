https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ingiliz-basini-dogruladi-hollanda-ukraynaya-6-adet-f-16-teslim-etti-1086394995.html
İngiliz basını doğruladı: Hollanda Ukrayna’ya 6 adet F-16 teslim etti
İngiliz basını doğruladı: Hollanda Ukrayna’ya 6 adet F-16 teslim etti
Sputnik Türkiye
Kiev’e F-16 savaş uçaklarının ilk partisini hangi ülkenin sağladığı tartışılırken İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna’nın Hollanda’dan 6 adet F-16 aldığını... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T07:54+0300
2024-08-01T07:54+0300
2024-08-01T08:13+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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The Times gazetesinin haberinde, “Hollanda’dan Ukrayna’ya altı savaş uçağı teslim edildi” ifadesine yer verildi.Haberde, en kısa zamanda Danimarka’nın da Ukrayna’ya F-16 teslim edeceği bildirildi.Daha önce F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin NATO müttefikleri tarafından Kiev’e ulaştırıldığı iddia edilmişti. İngilite The Telegraph gazetesi, Ukraynalı pilotların F-16’la ilk uçuşarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.F-16 sevkiyatı10 Temmuz'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer etmeye başladıklarını söylemiş, bu jetlerin yaz başında Ukrayna semalarında uçmaya başlayacağını da sözlerine eklemişti.The Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna'ya gönderilecek olan F-16 savaş uçaklarını ABD yapımı füzelerle donatma yetkisine sahip olduğu aktarılmıştı. Washington'un Kiev'in bu silahları Rusya topraklarında kullanma hakkını sadece 'sınırın diğer tarafından gelen saldırılara yanıt' olarak sınırlandırdığı da dikkat çekilirken F-16'ları havadan havaya füzelerle donatmayı kabul eden ABD, ayrıca Kiev'i AGM-88 HARM havadan karaya yüksek hızlı anti-radar füzeleri, AIM-120C-8 AMRAAM ve AIM-9X havadan havaya muharebe füze sistemleriyle donatmayı planladığı bildirilmişti.Geçen yıl Hollanda ve Danimarka, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları sağlamayı kabul ederken, Ukraynalı pilotların eğitimi de aynı dönemde başladı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ilk uçağın 2024 yazında teslim edileceğini duyurmuş, mayıs ayında konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, Kopenhag'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda F-16'ları kullanmasına izin vereceğini söylemişti.Danimarka ve Hollanda’nın, ABD yapımı ilk F-16'ları bu yaz Ukrayna'ya göndermeye hazırlandığını hatırlatan WSJ, ardından Belçika ve Norveç tarafından da Ukrayna ordusuna gönderilecek F-16’ların şu ana kadar hangi ülke ve hangi sistemlerle donatılacağının bilinmediğini kaydetti.Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 2028 yılına kadar Kiev rejimine bu türden 30 uçağın teslim edileceğini ve bunlardan ilkinin bu yıl geleceğini açıkladı.‘Cephede fark yaratmayacak’Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova’nın, bu savaş uçaklarının Kiev’e tedariklerini ükleer alanda kasıtlı bir sinyal olarak değerlendireceğini vurgularken, bu uçakların Ukrayna'da bulunmalarının temas hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, F-16’ların da Batı’nın yolladığı diğer silah türleriyle aynı şekilde imha edileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/beyaz-saray-f-16larin-ukraynaya-teslimine-iliskin-bilgiyi-dogrulamadi-1086390117.html
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f-16, ukrayna, hollanda, danimarka, abd, nato, kiev, antony blinken, abd savunma bakanlığı, belçika, rusya, sergey lavrov
f-16, ukrayna, hollanda, danimarka, abd, nato, kiev, antony blinken, abd savunma bakanlığı, belçika, rusya, sergey lavrov
İngiliz basını doğruladı: Hollanda Ukrayna’ya 6 adet F-16 teslim etti
07:54 01.08.2024 (güncellendi: 08:13 01.08.2024)
Kiev’e F-16 savaş uçaklarının ilk partisini hangi ülkenin sağladığı tartışılırken İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna’nın Hollanda’dan 6 adet F-16 aldığını yazdı.
The Times gazetesinin haberinde, “Hollanda’dan Ukrayna’ya altı savaş uçağı teslim edildi” ifadesine yer verildi.
Haberde, en kısa zamanda Danimarka’nın da Ukrayna’ya F-16 teslim edeceği bildirildi.
Daha önce F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin NATO müttefikleri tarafından Kiev’e ulaştırıldığı iddia edilmişti. İngilite The Telegraph gazetesi, Ukraynalı pilotların F-16’la ilk uçuşarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.
10 Temmuz'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer etmeye başladıklarını söylemiş, bu jetlerin yaz başında Ukrayna semalarında uçmaya başlayacağını da sözlerine eklemişti.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna'ya gönderilecek olan F-16 savaş uçaklarını ABD yapımı füzelerle donatma yetkisine sahip olduğu aktarılmıştı. Washington'un Kiev'in bu silahları Rusya topraklarında kullanma hakkını sadece 'sınırın diğer tarafından gelen saldırılara yanıt' olarak sınırlandırdığı da dikkat çekilirken F-16'ları havadan havaya füzelerle donatmayı kabul eden ABD, ayrıca Kiev'i AGM-88 HARM havadan karaya yüksek hızlı anti-radar füzeleri, AIM-120C-8 AMRAAM ve AIM-9X havadan havaya muharebe füze sistemleriyle donatmayı planladığı bildirilmişti.
Geçen yıl Hollanda ve Danimarka, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları sağlamayı kabul ederken, Ukraynalı pilotların eğitimi de aynı dönemde başladı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ilk uçağın 2024 yazında teslim edileceğini duyurmuş, mayıs ayında konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, Kopenhag'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda F-16'ları kullanmasına izin vereceğini söylemişti.
Danimarka ve Hollanda’nın, ABD yapımı ilk F-16'ları bu yaz Ukrayna'ya göndermeye hazırlandığını hatırlatan WSJ, ardından Belçika ve Norveç tarafından da Ukrayna ordusuna gönderilecek F-16’ların şu ana kadar hangi ülke ve hangi sistemlerle donatılacağının bilinmediğini kaydetti.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 2028 yılına kadar Kiev rejimine bu türden 30 uçağın teslim edileceğini ve bunlardan ilkinin bu yıl geleceğini açıkladı.
‘Cephede fark yaratmayacak’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova’nın, bu savaş uçaklarının Kiev’e tedariklerini ükleer alanda kasıtlı bir sinyal olarak değerlendireceğini vurgularken, bu uçakların Ukrayna'da bulunmalarının temas hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, F-16’ların da Batı’nın yolladığı diğer silah türleriyle aynı şekilde imha edileceğini ifade etmişti.