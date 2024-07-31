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UEFA, yeni lig formatının kura prosedürlerini açıkladı
UEFA, yeni lig formatının kura prosedürlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
UEFA, bu sene ilk kez yeni formatıyla oynanacak Avrupa kupalarının kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını duyurdu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T16:35+0300
2024-07-31T16:35+0300
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uefa şampiyonlar ligi
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ağustos'ta Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıAvrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin ekiplerine verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.
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uefa, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
uefa, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası

UEFA, yeni lig formatının kura prosedürlerini açıkladı

16:35 31.07.2024
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA
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UEFA, bu sene ilk kez yeni formatıyla oynanacak Avrupa kupalarının kura çekiminin bilgisayar yazılımı üzerinden yapılacağını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ağustos'ta Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.
UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.
Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.
Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.
Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.
Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.
Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.
Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.
Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin ekiplerine verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.
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