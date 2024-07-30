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Paris'te Sen Nehri skandalı sürüyor: Erkekler triatlon yarışı ertelendi
Paris'te Sen Nehri skandalı sürüyor: Erkekler triatlon yarışı ertelendi
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcuları, Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle suya inebilmiş değil. Antrenmanların ardından bugünkü erkekler... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Olimpiyat Oyunları'nda bu sabahki programda triatlon erkek yüzme yarışı vardı.Nehirdeki kirlilik nedeniyle 2 gündür antrenmanların iptal edilmesinin ardından bugünkü yarış da yarın yerel saatle 10.45'e alındı.Dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerin sonuçlarına göre nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığının ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin altını çizdi.26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan yarışın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.Organizatörler, nehirdeki suyun değerlerinin yarın normale döneceğini umuyor.Pazar ve pazartesi günleri planlanan antrenmanlar da aynı gerekçeyle iptal edilmişti.Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.
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fransa, paris, sen nehri, seine nehri, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, triatlon, yüzme, yüzme yarışı

Paris'te Sen Nehri skandalı sürüyor: Erkekler triatlon yarışı ertelendi

15:08 30.07.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGETParis Mayor Anne Hidalgo waves before swimming in the Seine, in Paris on July 17, 2024, to demonstrate that the river is clean enough to host the outdoor swimming events at the Paris Olympics later this month. Despite an investment of 1.4 billion euros ($1.5 billion) to prevent sewage leaks into the waterway, the Seine has been causing suspense in the run-up to the opening of the Paris Games on July 26 after repeatedly failing water quality tests.
Paris Mayor Anne Hidalgo waves before swimming in the Seine, in Paris on July 17, 2024, to demonstrate that the river is clean enough to host the outdoor swimming events at the Paris Olympics later this month. Despite an investment of 1.4 billion euros ($1.5 billion) to prevent sewage leaks into the waterway, the Seine has been causing suspense in the run-up to the opening of the Paris Games on July 26 after repeatedly failing water quality tests. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcuları, Sen Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle suya inebilmiş değil. Antrenmanların ardından bugünkü erkekler triatlon yarışı da ertelendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Olimpiyat Oyunları'nda bu sabahki programda triatlon erkek yüzme yarışı vardı.

Nehirdeki kirlilik nedeniyle 2 gündür antrenmanların iptal edilmesinin ardından bugünkü yarış da yarın yerel saatle 10.45'e alındı.

Dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerin sonuçlarına göre nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığının ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin altını çizdi.

26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan yarışın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.

Organizatörler, nehirdeki suyun değerlerinin yarın normale döneceğini umuyor.

Pazar ve pazartesi günleri planlanan antrenmanlar da aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.
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