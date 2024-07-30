Paris'te Sen Nehri skandalı sürüyor: Erkekler triatlon yarışı ertelendi

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Olimpiyat Oyunları'nda bu sabahki programda triatlon erkek yüzme yarışı vardı.



Nehirdeki kirlilik nedeniyle 2 gündür antrenmanların iptal edilmesinin ardından bugünkü yarış da yarın yerel saatle 10.45'e alındı.



Dünya triatlon temsilcileri, yapılan testlerin sonuçlarına göre nehirdeki su kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığının ve sporcuların sağlığı üzerinde risk oluşturabileceğinin altını çizdi.



26 Temmuz'daki açılış töreninde başlayan ve ertesi gün de devam eden şiddetli yağışın nehirdeki kirlilik seviyesini etkilediği belirtilerek, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan yarışın alınan ortak karar çerçevesinde iptal edildiği kaydedildi.



Organizatörler, nehirdeki suyun değerlerinin yarın normale döneceğini umuyor.



Pazar ve pazartesi günleri planlanan antrenmanlar da aynı gerekçeyle iptal edilmişti.



Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelmişti.