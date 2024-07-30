https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/calisacak-eleman-bulamadilar-maaslar-3-asgari-ucrete-kadar-cikiyor-1086323329.html

Çalışacak eleman bulamadılar, maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyor

Çalışacak eleman bulamadılar, maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde üretim ve ihracat yapan sektörlerde mavi yaka olarak tabir edilen ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle mobilya sektöründe bu sorun daha... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T08:24+0300

2024-07-30T08:24+0300

2024-07-30T08:24+0300

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Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, 2003 yılında 400 milyon dolar olan ihracatın 5,1 milyar doları aştığını söyledi. Dünya mobilya pazarında payın binde 5'ten yüzde 2'ye yükseldiğini ifade eden Güleç, üretici sayısının da 20 binden 45 bine çıktığını vurguladı. Güleç, "Türkiye mobilya sektörü, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi büyük ithalatçı pazarlara ihracat yaparak güçlü bir potansiyel yakaladı" dedi.30 farklı alanda eleman i̇htiyacı varMobilya sektöründe her kademede elemana ihtiyaç duyulduğunu belirten Güleç, özellikle ahşap montaj elemanı, ahşap CNC makine operatörü, mobilya döşeme kesim ve dikiş elemanı gibi 30 farklı alanda açık olduğunu söyledi. Ayrıca, ihracat departmanları, satış sonrası hizmetler, lojistik, tasarım ve Ar-Ge bölümlerinde de eleman ihtiyacı bulunduğunu ekledi.Maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyorGüleç, üretim tarafında yeni başlayanların asgari ücret veya biraz üzerinde bir maaşla işe başladığını, ancak ustaların yetkinlik ve becerilerine göre iki ya da üç asgari ücret alabileceğini belirtti.Eleman bulunamamasının nedenleriEleman bulunmasındaki en büyük sorunun gençlerin üretimde çalışmaya hevesli olmaması olduğunu ifade eden Güleç, ailelerin, kamu ve özel sektörün üretimde çalışmanın önemini gençlere anlatması gerektiğini vurguladı. İmalat sektöründe çalışma koşullarının daha cazip hale getirilebileceğini belirten Güleç, gelir vergisi, kıdem ve emeklilik primlerinde destekleyici düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Güleç, "İnsanları kıymetli ve değerli bir alanda çalıştıkları için ödüllendirmeliyiz ve bunu destekleyici uygulamalarla yapabiliriz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/yuzde-233-oraninda-zamlanmisti-bir-kez-daha-zam-gelecek-fiyati-750-tlye-kadar-cikabilir-1086322192.html

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eleman, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş farkı, kök maaş, asgari ücret