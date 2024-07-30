Çalışacak eleman bulamadılar, maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İçişleri, Adalet Bakanlığı'na neden dava açtı?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/calisacak-eleman-bulamadilar-maaslar-3-asgari-ucrete-kadar-cikiyor-1086323329.html
Çalışacak eleman bulamadılar, maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyor
Çalışacak eleman bulamadılar, maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde üretim ve ihracat yapan sektörlerde mavi yaka olarak tabir edilen ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle mobilya sektöründe bu sorun daha... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T08:24+0300
2024-07-30T08:24+0300
ekonomi
eleman
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş farkı
kök maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/18/1044572782_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7f14eee2480b228c11ecd674ecf7a6d5.jpg
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, 2003 yılında 400 milyon dolar olan ihracatın 5,1 milyar doları aştığını söyledi. Dünya mobilya pazarında payın binde 5'ten yüzde 2'ye yükseldiğini ifade eden Güleç, üretici sayısının da 20 binden 45 bine çıktığını vurguladı. Güleç, "Türkiye mobilya sektörü, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi büyük ithalatçı pazarlara ihracat yaparak güçlü bir potansiyel yakaladı" dedi.30 farklı alanda eleman i̇htiyacı varMobilya sektöründe her kademede elemana ihtiyaç duyulduğunu belirten Güleç, özellikle ahşap montaj elemanı, ahşap CNC makine operatörü, mobilya döşeme kesim ve dikiş elemanı gibi 30 farklı alanda açık olduğunu söyledi. Ayrıca, ihracat departmanları, satış sonrası hizmetler, lojistik, tasarım ve Ar-Ge bölümlerinde de eleman ihtiyacı bulunduğunu ekledi.Maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyorGüleç, üretim tarafında yeni başlayanların asgari ücret veya biraz üzerinde bir maaşla işe başladığını, ancak ustaların yetkinlik ve becerilerine göre iki ya da üç asgari ücret alabileceğini belirtti.Eleman bulunamamasının nedenleriEleman bulunmasındaki en büyük sorunun gençlerin üretimde çalışmaya hevesli olmaması olduğunu ifade eden Güleç, ailelerin, kamu ve özel sektörün üretimde çalışmanın önemini gençlere anlatması gerektiğini vurguladı. İmalat sektöründe çalışma koşullarının daha cazip hale getirilebileceğini belirten Güleç, gelir vergisi, kıdem ve emeklilik primlerinde destekleyici düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Güleç, "İnsanları kıymetli ve değerli bir alanda çalıştıkları için ödüllendirmeliyiz ve bunu destekleyici uygulamalarla yapabiliriz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/yuzde-233-oraninda-zamlanmisti-bir-kez-daha-zam-gelecek-fiyati-750-tlye-kadar-cikabilir-1086322192.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/18/1044572782_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_88f2fde8c80fe1382d85019b617a90ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eleman, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş farkı, kök maaş, asgari ücret
eleman, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş farkı, kök maaş, asgari ücret

Çalışacak eleman bulamadılar, maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyor

08:24 30.07.2024
© AAmarangoz - Mobilya sektörü
marangoz - Mobilya sektörü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde üretim ve ihracat yapan sektörlerde mavi yaka olarak tabir edilen ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle mobilya sektöründe bu sorun daha belirgin hale geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç,
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, 2003 yılında 400 milyon dolar olan ihracatın 5,1 milyar doları aştığını söyledi. Dünya mobilya pazarında payın binde 5'ten yüzde 2'ye yükseldiğini ifade eden Güleç, üretici sayısının da 20 binden 45 bine çıktığını vurguladı. Güleç, "Türkiye mobilya sektörü, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi büyük ithalatçı pazarlara ihracat yaparak güçlü bir potansiyel yakaladı" dedi.

30 farklı alanda eleman i̇htiyacı var

Mobilya sektöründe her kademede elemana ihtiyaç duyulduğunu belirten Güleç, özellikle ahşap montaj elemanı, ahşap CNC makine operatörü, mobilya döşeme kesim ve dikiş elemanı gibi 30 farklı alanda açık olduğunu söyledi. Ayrıca, ihracat departmanları, satış sonrası hizmetler, lojistik, tasarım ve Ar-Ge bölümlerinde de eleman ihtiyacı bulunduğunu ekledi.

Maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıkıyor

Güleç, üretim tarafında yeni başlayanların asgari ücret veya biraz üzerinde bir maaşla işe başladığını, ancak ustaların yetkinlik ve becerilerine göre iki ya da üç asgari ücret alabileceğini belirtti.

Eleman bulunamamasının nedenleri

Eleman bulunmasındaki en büyük sorunun gençlerin üretimde çalışmaya hevesli olmaması olduğunu ifade eden Güleç, ailelerin, kamu ve özel sektörün üretimde çalışmanın önemini gençlere anlatması gerektiğini vurguladı. İmalat sektöründe çalışma koşullarının daha cazip hale getirilebileceğini belirten Güleç, gelir vergisi, kıdem ve emeklilik primlerinde destekleyici düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Güleç, "İnsanları kıymetli ve değerli bir alanda çalıştıkları için ödüllendirmeliyiz ve bunu destekleyici uygulamalarla yapabiliriz" dedi.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
EKONOMİ
Yüzde 233 oranında zamlanmıştı: 'Bir kez daha zam gelecek, fiyatı 750 TL'ye kadar çıkabilir'
07:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала