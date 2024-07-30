https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/yuzde-233-oraninda-zamlanmisti-bir-kez-daha-zam-gelecek-fiyati-750-tlye-kadar-cikabilir-1086322192.html

Yüzde 233 oranında zamlanmıştı: 'Bir kez daha zam gelecek, fiyatı 750 TL'ye kadar çıkabilir'

Yüzde 233 oranında zamlanmıştı: 'Bir kez daha zam gelecek, fiyatı 750 TL'ye kadar çıkabilir'

Sputnik Türkiye

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL olarak belirlenmişti, ancak 5 ay sonra yeni bir zam daha yapılacak. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, harç ücretinin 750 TL'ye kadar... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T07:36+0300

2024-07-30T07:36+0300

2024-07-30T07:36+0300

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Vergi ve sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemelerle, yurt dışına çıkan vatandaşlardan alınan yurt dışı çıkış harcı yüzde 233 oranında zamlanarak 500 TL'ye yükseltildi. Bu karar doğrultusunda harç ücretleri her yıl Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'na göre artırılacak.Yeni zam geliyorYıl başında yeniden zam yapılacağı belirtilen yurt dışı çıkış harcı için Ozan Bingöl, rakamın 700-750 TL arasında olacağını öngörüyor. Bingöl, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlandı. Bu yılbaşında harcın 700-750 TL’ye çıkması demek" ifadelerini kullandı.5 ay sonra i̇kinci zamVergi Uzmanı Ozan Bingöl, yurt dışı çıkış harcının 5 ay sonra ikinci kez zamlanacağını ve yeni rakamın 750 TL'yi bulacağını belirtti. Yeniden Değerleme Oranı'na göre yapılan bu zam, her yıl artarak devam edecek.

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