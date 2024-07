https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/arastirma-orman-yanginlari-beyin-uzerinde-de-olumsuz-etkisi-yaratiyor-1086319385.html

Araştırma: Orman yangınları beyin üzerinde de olumsuz etkisi yaratıyor

Araştırma: Orman yangınları beyin üzerinde de olumsuz etkisi yaratıyor

ABD'li araştırmacılar, insan beyninin, hava kirliliğine yol açan etkenler arasında en çok orman yangınından kaynaklı dumandan olumsuz etkilenebileceğini ortaya... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan ve bulguları Alzaymır Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırmada, orman yangını dumanına maruz kalma yoğunluğundaki her bir mikrogram artışın, demans teşhisi olasılığını yaklaşık yüzde 21 artırdığı tespit edildi.Washington ile Pennsylvania üniversitelerinden bilim insanları, 2009-2019 arasında Güney Kaliforniya'da yaşayan 1.2 milyon yetişkinin sağlık kayıtlarını inceledi.Araştırmacılar, insanların 3 yıl süreyle hava kirliliğine neden olan ince parçacık PM 2.5'e (çapı 2.5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) ne kadar maruz kaldığını hesaplamak için hava kalitesi verilerini kullandı.Orman yangını dumanına maruz kalma yoğunluğundaki her bir mikrogram artış için demans teşhisi olasılığının da yaklaşık yüzde 21 arttığını kaydeden araştırmacılar, hava kirliliğine sebep olan diğer faktörlere maruz kalma yoğunluğundaki her 3 mikrogramlık artışın ise bu hastalığına yakalanma oranını yüzde 3 oranında arttırdığını belirtti.Araştırmacılar, söz konusu verilerin, orman yangını kaynaklı hava kirliliğinin beyin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkisinin daha yüksek olduğu anlamına gelebileceğini ortaya koydu.Alzaymır Derneği bilim sorumlusu Maria Carrillo, yaz aylarında artan orman yangınlarıyla birlikte, bulguları desteklemek için daha çok çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle de demansın en yaygın türü olan Alzheimer riskinin, sağlıksız havadan kaçınmakta zorlanabilecek düşük gelirli nüfus için daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, bu daha da önemli" ifadesini kullandı.

