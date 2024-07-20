https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kiralama-ucreti-odenmedigi-icin-helikopterlerin-yangina-mudahale-etmedigi-iddialarina-yanit-1086045606.html
Kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına yanıt
Kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına ilişkin "Bugüne kadar yüklenici... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T00:10+0300
2024-07-20T00:10+0300
2024-07-20T00:10+0300
kiralama
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/5-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1086044798.html
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kiralama
Kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına yanıt
Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına ilişkin "Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır, ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır" açıklaması yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."