Kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği iddialarına yanıt

"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."