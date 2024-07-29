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Orban'dan Fransa'ya imalı 'Olimpiyat açılışı' tepkisi: 'Her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı var'
Orban'dan Fransa'ya imalı 'Olimpiyat açılışı' tepkisi: 'Her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı var'
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki görüntülere bir eleştiri de Macaristan'dan geldi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T11:49+0300
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dünya
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paris 2024 yaz olimpiyat oyunları
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı olduğunu belirterek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterilerden dolayı Fransa'yı imalı şekilde eleştirdi.Orban, sosyal medya platformu X hesabından, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde dün düzenlenen etkinlikte Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki gösterileri eleştirdiği konuşmasını içeren video paylaştı.Videoda Orban, iki husustan dolayı bu konuda sakin kalmaları gerektiğini dile getirdi.Orban, açılış gösterilerinde gördüklerinden rahatsızlık duysalar bile Fransızları 'gücendirmemeleri' gerektiğini belirterek, Fransızların kısa, orta ve uzun vadede birçok açıdan müttefikleri olacaklarını kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan 'stratejik özerklik' fikri ile 'ulusal egemenlik' fikri arasında düşündüklerinden çok daha fazla 'örtüşme' olmasını ilk husus olarak açıklayan Orban, "İkincisi, bu çok liberal bir düşünce olabilir ama ben risk alacağım. Sonuçta her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı vardır. İşte olan bu" ifadesini kullandı.Orban, önceki günkü bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Olimpiyatların açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar, ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz" demişti.Olimpiyatların açılışı, Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştıFransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, 'drag queen' (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.Fransa Katolik Kilisesi'ne ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
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fransa, olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, yaz olimpiyatları, paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, drag queen, hz. isa, son akşam yemeği tablosu, katolik, katolik kilisesi, macaristan, viktor orban, emmanuel macron
fransa, olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, yaz olimpiyatları, paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, drag queen, hz. isa, son akşam yemeği tablosu, katolik, katolik kilisesi, macaristan, viktor orban, emmanuel macron

Orban'dan Fransa'ya imalı 'Olimpiyat açılışı' tepkisi: 'Her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı var'

11:49 29.07.2024 (güncellendi: 11:50 29.07.2024)
© AFP 2023 / NAOMI BAKERЛетняя Олимпиада торжественно открыта в Париже (фото)
Летняя Олимпиада торжественно открыта в Париже (фото) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / NAOMI BAKER
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki görüntülere bir eleştiri de Macaristan'dan geldi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı olduğunu belirterek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterilerden dolayı Fransa'yı imalı şekilde eleştirdi.

Orban, sosyal medya platformu X hesabından, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde dün düzenlenen etkinlikte Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki gösterileri eleştirdiği konuşmasını içeren video paylaştı.

Videoda Orban, iki husustan dolayı bu konuda sakin kalmaları gerektiğini dile getirdi.

Orban, açılış gösterilerinde gördüklerinden rahatsızlık duysalar bile Fransızları 'gücendirmemeleri' gerektiğini belirterek, Fransızların kısa, orta ve uzun vadede birçok açıdan müttefikleri olacaklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan 'stratejik özerklik' fikri ile 'ulusal egemenlik' fikri arasında düşündüklerinden çok daha fazla 'örtüşme' olmasını ilk husus olarak açıklayan Orban, "İkincisi, bu çok liberal bir düşünce olabilir ama ben risk alacağım. Sonuçta her ulusun ne olduğunu gösterme hakkı vardır. İşte olan bu" ifadesini kullandı.

Orban, önceki günkü bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Olimpiyatların açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar, ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz" demişti.

Olimpiyatların açılışı, Hz. İsa'ya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki toplamıştı

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, 'drag queen' (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Fransa Katolik Kilisesi'ne ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
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