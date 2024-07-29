'İsrail, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini vurdu'

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurdu.



Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.



Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.



Bu arada Hizbullah'a ait Al Manar televizyonu, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki 15 yerleşim birimine topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.



Lübnan merkezli El Cedid televizyonu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir araca düzenlenen İHA saldırısında en az 2 militanın öldürüldüğünü bildirdi.



Bu arada İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.