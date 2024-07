https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okan-tuysuzden-4-il-icin-deprem-uyarisi-istanbul-da-aralarinda-1086287729.html

Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı: İstanbul da aralarında

Türkiye'nin aktif fay haritasına işaret eden Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un da aralarında olduğu 4 şehir için uyarıda bulundu. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

Deprem bilimciler, Türkiye'nin aktif fay hatları konusunda neredeyse her gün yeni açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Çanakkale depremlerinin ardından bu uyarılar daha da arttı.Prof. Dr. Okan Tüysüz, büyük Marmara depremi ve son dönemde fay hatları üzerinde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.TGRT'ye konuşan Tüysüz, fay hatlarının kazılmasının nedenlerini şöyle açıkladı:"Depremlerin ne büyüklüklerde meydana geldiğini bilmek çok önemli. Geçmişi biliyorsak, geleceği tahmin etme olasılığımız artıyor. Gelecekte bir deprem olur mu? Sorusunun cevabını, o fay hattında geçmişte nerede, ne zaman, hangi büyüklükte deprem olduğunu bilerek verebiliriz. Bu kesin bir sonuç vermez ama bir öngörüde bulunmamızı sağlar" dedi.Tüysüz, Kahramanmaraş civarında bu büyüklükte bir depremin beklendiğini yıllardır belirttiklerini ve burada meydana gelen depremlerin sürpriz olmadığını ifade etti.Marmara depremi konusunda da uyarılarda bulunan Tüysüz, "Marmara'da büyük bir depremin yaklaştığını söylüyoruz. Bunu nasıl belirliyoruz? Kuzey Anadolu Fay hattının geçmişine bakarak. Bu fay hattı düzenli olarak kaç yılda bir deprem üretmiş, kaç şiddetinde olmuş buna bakmak gerekiyor. Deprem haritası tarih tarih not alınıyor. En kritik nokta depremlerin şiddeti ve bu haritanın netleştirilmeye çalışılması. Ancak yer küre sürekli hareket halinde olduğu için tahminler not alınıyor. Kesin tarih vermek imkansız ama tahminler doğrultusunda kesinlikle tedbirler almak önemli" ifadelerini kullandı.Türkiye'deki en aktif fay hattının Kuzey Anadolu Fay hattı olduğunun altını çizen Tüysüz, Marmara'daki depremlerin yıkıcı olmasının nedenini ise nüfus yoğunluğuna bağladı.Dört il için deprem uyarısıTüysüz, stres biriktiren fay hatlarının geçtiği şehirleri İstanbul, Bingöl, Bursa ve Tunceli olarak sıralayarak bu bölgeler için uyarılarda bulundu. Bu şehirlerde yaşayanların deprem konusunda daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

