https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1086284668.html

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T19:20+0300

2024-07-28T19:20+0300

2024-07-28T19:20+0300

türkiye

deprem

hatay

son dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Hatay’ın Antakya ilçesinde saat 18.13’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10.1 km derinliğinde gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bingol-depremi-sonrasi-japon-uzman-moriwakiden-uyari-buyuk-deprem-bekliyorum-1086264440.html

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