https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1086284668.html
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T19:20+0300
2024-07-28T19:20+0300
2024-07-28T19:20+0300
türkiye
deprem
hatay
son dakika
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Hatay’ın Antakya ilçesinde saat 18.13’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10.1 km derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bingol-depremi-sonrasi-japon-uzman-moriwakiden-uyari-buyuk-deprem-bekliyorum-1086264440.html
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deprem, hatay, son dakika
deprem, hatay, son dakika
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Hatay’ın Antakya ilçesinde saat 18.13’te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10.1 km derinliğinde gerçekleşti.