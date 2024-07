Jose Mourinho: Avrupa'da 150-160 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/jose-mourinho-avrupada-150-160-macim-var-ama-yarina-ilk-macim-gibi-bakiyorum-1086317156.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turu geçmek istediklerini ve taraftarın yaratacağı atmosferi merak ettiğini söyledi.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, "Her maç yeni bir maçtır. Her yıl yeni bir yıldır ve her turnuva yeni bir turnuvadır. Ben kariyerimde hep böyle baktım. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum çünkü motivasyon her gün yenilenebilen bir şeydir" dedi.İlk maçta 3 gol yemelerine ilişkin bir soru üzerine deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:Allan Saint-Maximin'in ilk maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemediğini hatırlatan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumunda değil. Arabistan'da antrenman yapmıyordu, tatilden aramıza geldi. Sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Youssef En-Nesyri de bugün aramızda değildi. O da tatilden geldi ve sezon öncesi antrenmanlarını yapmamıştı. Yaşadığımız zorluk buydu takımımıza geç katılanlar vardı. Oyuncularım iyi iş çıkarıyorlar. Maximin 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama tabii kendisi oynayabilecek durumda" değerlendirmesinde bulundu.'Elimdeki oyunculardan memnunum'Jose Mourinho, transfer döneminde iyi işler çıkardıklarını ve elindeki oyunculardan memnun olduğunu dile getirdi.Kulübün transfer açısından zor bir dönemde çok iyi hamleler yaptığını anlatan Mourinho, şunları aktardı:Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları daha çok forvete yakın merkezde oynatmak istediğini ifade eden Portekizli teknik adam, "Maxi'yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Aynı zaman da Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu oyuncuları alırken Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını sağlamak istedik. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum" diye konuştu.Yeni transferlerin takıma katıldığını ancak zamana ihtiyaç duyacaklarını anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: Osayi-Samuel: Evimizdeki ilk maç için sabırsızlanıyorumFenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, seyircileri önünde çıkacakları ilk maç için sabırsızlandığını dile getirdi.1 gollük bir avantajla maça çıkacaklarını aktaran Osayi-Samuel, "Yarınki maç çok önemli. Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle ilişkim iyi. Güzel bir grubumuz var. Djiku ve Jayden 2 yakın arkadaşım. Bu yakınlığı sahaya yansıtıp bir fark yaratmak istiyoruz. Benim için kanat, bek ya da sağ bek değişmiyor. Nasıl oynarsak oynayalım işim hem defans hem atak yapmak, çok fark olacağını düşünmüyorum. Jesus zamanında 3'lü oynamıştım. Hocamız farklı, ondan yeni şeyler öğreniyorum" şeklinde görüş belirtti.'Mourinho korkutucu ama aynı zamanda çok hoş biri'Mourinho'nun bazen korkutucu olabildiğini aktaran 26 yaşındaki oyuncu, "Mourinho korkutucu ama aynı zamanda çok hoş biri. Onunla çalışmak büyük onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyorum. Oyuncuya öz güvende aşılıyor. Bu sene onunla çalışırken çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Gol ve asist olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Tadic ve İrfan gibi oyuncularla oynamayı seviyorum. Arkaya sarkma imkanım oluyor ve bu da gol ve asist ihtimalimi artıyor" değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu belirten sağ bek, "Sözleşme işleriyle babam ilgileniyor. Ben daha çok futboluma odaklanıyorum. Fenerbahçe oyuncusuyum ve bundan gurur duyuyorum. Oynadığım maç sayısı gerçekten güzel, umarım devamı gelir. Çıkan transfer haberleri beni etkilemiyor. Ben konsol oyunu mu oynuyorum? Her oyuncu ulaşabileceği en iyi noktaya ulaşmak ister, şu anda en iyi hocayla çalışıyorum ve rüyama inanıyorum. Şu anda pozisyonum değişti, ilk toplantıda ben kanat pozisyonunda oynuyordum. Şu an bek oynuyorum ama ben hala hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Taraftarlarla sokakta karşılaşıyorum, onların tutkusunu çok seviyorum. Onlardan devamlı ismimi duymak bana öz güven veriyor. Onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

