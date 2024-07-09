https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mourinhodan-9-futbolcu-icin-satmayin-raporu-6-isim-gozden-cikarildi-1085676272.html
Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı
Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, satılmasını istemediği yabancı futbolcuları belirledi. Buna göre Mourinho 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T10:17+0300
2024-07-09T10:17+0300
2024-07-09T10:17+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
futbolcu
futbolcular
yabancı
yabancı oyuncu
rade krunic
miguel crespo
miha zajc
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Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı. NTV Spor'un haberine göre, bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fenerbahce-resmen-acikladi-serdar-azizle-yollar-ayrildi-1085650440.html
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jose mourinho, fenerbahçe, futbolcu, futbolcular, yabancı, yabancı oyuncu, rade krunic, miguel crespo, miha zajc, ryan kent, joao pedro, edin dzeko, sebastian szymanski, dusan tadic, fred, jayden oosterwolde
jose mourinho, fenerbahçe, futbolcu, futbolcular, yabancı, yabancı oyuncu, rade krunic, miguel crespo, miha zajc, ryan kent, joao pedro, edin dzeko, sebastian szymanski, dusan tadic, fred, jayden oosterwolde
Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, satılmasını istemediği yabancı futbolcuları belirledi. Buna göre Mourinho 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını isterken, 6 ismi gözden çıkardı.
Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı.
NTV Spor'un haberine
göre, bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.
Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle: