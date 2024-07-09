https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mourinhodan-9-futbolcu-icin-satmayin-raporu-6-isim-gozden-cikarildi-1085676272.html

Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı

Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, satılmasını istemediği yabancı futbolcuları belirledi. Buna göre Mourinho 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T10:17+0300

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spor

jose mourinho

fenerbahçe

futbolcu

futbolcular

yabancı

yabancı oyuncu

rade krunic

miguel crespo

miha zajc

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Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı. NTV Spor'un haberine göre, bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:

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Sputnik Türkiye

jose mourinho, fenerbahçe, futbolcu, futbolcular, yabancı, yabancı oyuncu, rade krunic, miguel crespo, miha zajc, ryan kent, joao pedro, edin dzeko, sebastian szymanski, dusan tadic, fred, jayden oosterwolde