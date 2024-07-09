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Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı
Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, satılmasını istemediği yabancı futbolcuları belirledi. Buna göre Mourinho 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı. NTV Spor'un haberine göre, bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:
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jose mourinho, fenerbahçe, futbolcu, futbolcular, yabancı, yabancı oyuncu, rade krunic, miguel crespo, miha zajc, ryan kent, joao pedro, edin dzeko, sebastian szymanski, dusan tadic, fred, jayden oosterwolde
jose mourinho, fenerbahçe, futbolcu, futbolcular, yabancı, yabancı oyuncu, rade krunic, miguel crespo, miha zajc, ryan kent, joao pedro, edin dzeko, sebastian szymanski, dusan tadic, fred, jayden oosterwolde

Mourinho'dan 9 futbolcu için 'satmayın' raporu: 6 isim gözden çıkarıldı

10:17 09.07.2024
© AA / Ömer ÜrerJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA / Ömer Ürer
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, satılmasını istemediği yabancı futbolcuları belirledi. Buna göre Mourinho 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını isterken, 6 ismi gözden çıkardı.
Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı.
NTV Spor'un haberine göre, bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.
Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
Fred
Dusan Tadic
Sebastian Szymanski
Edin Dzeko
Luan Peres
Rade Krunic
Miguel Crespo
Miha Zajc
Ryan Kent
Joao Pedro
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