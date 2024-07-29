https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/calisan-emekliler-icin-destek-sona-eriyor-aylik-yeni-odeme-geliyor-ikramiyeyi-kimler-alabilecek-1086295566.html

Çalışan emekliler i̇çin destek sona eriyor, aylık yeni ödeme geliyor: İkramiyeyi kimler alabilecek?

Çalışan emekliler i̇çin destek sona eriyor, aylık yeni ödeme geliyor: İkramiyeyi kimler alabilecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni kanunlarla, milyonlarca kişinin gelirini ilgilendiren önemli düzenlemeler yapıldı. En düşük emekli... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T11:29+0300

2024-07-29T11:29+0300

2024-07-29T11:29+0300

ekonomi

prim

prim borcu

prim eşitleme

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

eyt

eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama

eyt emekli zammı

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre, en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye çıkarıldı. Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki zam uygulandıktan sonra, kök aylığı 12.500 TL'nin altında kalan emeklilere, 12 bin 500 TL ödenecek. Ayrıca, Temmuz ayına ilişkin farklar da hesaplara yatırılacak.Çalışan emekliler i̇çin prim desteği sona eriyorEmekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin işveren primi indirimi uygulaması sona erdi. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandığı ay başından itibaren geçerli olacak. Eğer kanun 31 Temmuz’a kadar yayımlanırsa, Ağustos ayından itibaren uygulanacak; aksi halde Eylül ayında yürürlüğe girecek.Kamu görevlileri i̇çin i̇kramiye düzenlemesiKamu görevlilerine her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bugünkü karşılığı 641.81 TL olan ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından ocak ayında iptal edilen baraj koşulunun yeniden düzenlenmesini içeriyor. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sendika üyesi tüm memurlara her ay 641.81 TL ödeme yapılacak.Yüksek yargıdaki maaş düzenlemesiYargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilimin nedenlerinden biri olan yüksek yargı organlarındaki maaş zammı yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat göstergesi 40 bin olacak. Bu yargıç ve savcılara aylık 36 bin 311,84 TL ek tazminat ödenecek. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da 40 bin gösterge kapsamına alındı.Emekli Kızılay personeli tekrar başvurabilecekEmeklilerin kamu kurumlarında çalışmasını yasaklayan düzenlemenin istisnalarından biri olan Kızılay Derneği'nde çalışan emekli personel, emekli aylıkları kesilmeden çalışmaya devam edebilecek. Kızılay’da 14 Haziran’dan itibaren emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam eden personel, kanun yürürlüğe girdikten sonra tekrar emekli aylığı bağlanması için başvuruda bulunabilecek.

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