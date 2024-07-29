Konut fiyatlarında beklenmedik rüzgar: Uzman isim 'Fırsat dönemi başladı' dedi, kiraları işaret etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
09:00
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
09:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
10:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
11:46
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:05
0 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:10
2 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:49
3 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'dan açıklama: Müzakereye hazırız
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
20:38
1 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
20:46
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
20:54
1 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
21:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
21:10
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
21:21
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
21:32
2 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
22:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
22:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
22:19
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
23:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Putin'den ABD'ye Soğuk Savaş hatırlatması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/konut-fiyatlarinda-beklenmedik-ruzgar-uzman-isim-firsat-donemi-basladi-dedi-kiralari-isaret-etti-1086290065.html
Konut fiyatlarında beklenmedik rüzgar: Uzman isim 'Fırsat dönemi başladı' dedi, kiraları işaret etti
Konut fiyatlarında beklenmedik rüzgar: Uzman isim 'Fırsat dönemi başladı' dedi, kiraları işaret etti
Sputnik Türkiye
Son dönemde inşaat maliyetlerindeki artışlar, konut fiyatlarını aştı ve müteahhitler kardan vazgeçmek zorunda kaldı. İnşaat maliyetlerindeki bu artış, mevcut... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T08:11+0300
2024-07-29T08:52+0300
konut
ekonomi
ev sahibi
ev sahipliği
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
kiralama
emlak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
Konut fiyatları son 7 aydır enflasyonun altında artış gösteriyor. İnşaat maliyetlerindeki önemli artış, müteahhitlerin kardan vazgeçerek satış yapmalarına yol açtı. Özellikle mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte, mülk sahipleri konutlarını satıp yatırımlarını mevduatta değerlendirmek istiyorlar. Bu nedenle, mülklerini elden çıkarmak isteyenler fiyat kırmaya başladı.Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Son dönemde inşaat maliyetlerinde önemli bir artış var. Bu artışın en büyük etkenlerinden biri işçilik endeksidir. Mayıs ayında açıklanan yıllık inşaat maliyet endeksi yüzde 72.78 seviyesinde artış gösterdi" dedi.'Konut fiyatları enflasyona göre ucuzladı'Özelmacıklı, Mayıs ayında Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre, konut fiyatlarının reel bazda düştüğünü belirtti. Yıllık bazda konut fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında yüzde 14.9 seviyesinde ucuzladığını söyledi.Mevduata yönelişMaliyetler artarken, konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin en önemli sebebinin mevduat faizlerindeki artış olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Yatırımcılar gayrimenkulden çıkarak paralarını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyorlar" dedi. Ayrıca, artan konut kredisi faiz oranları nedeniyle talebin de düştüğünü belirtti.'Kredi faizleri talebi düşürdü'Özelmacıklı, "Şu anda aylık faiz oranlarının yüzde 3 olduğunu ve 120 ay vadede kredi çekilmek istendiğinde, 1 milyon TL kredi için aylık yaklaşık 31 bin 350 TL taksit ödemesi yapıldığını görüyoruz" dedi. Bu durum, konut alıcılarını zorluyor.'Konut alımında fırsat dönemi'Özelmacıklı, bu dönemin konut alımında fırsat dönemi olduğunu belirterek, "Yıl sonuna doğru mevduat faizlerinde düşüş göreceğiz. Şu anda ikinci el gayrimenkullerde ve müteahhitler tarafından tamamlanmış, taksitle satılan yerlerde önemli bir alım avantajı var" dedi.'İnşaat maliyetlerine satılan daireler'Özelmacıklı, "Bugün bazı sıfır konut satışlarına baktığımızda, aynı daireyi şu anki inşaat maliyeti ile yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Arsa payı ve müteahhit karını göz önüne almadan sadece inşaat maliyetine satılan daireler mevcut" dedi.'İnşaat firmaları beklemeye geçti'Özelmacıklı, mevcut durumda yapı ruhsatı verme sayısında artış olsa da sahada aktif olarak çok sayıda binanın yapılmadığını ve inşaat firmalarının beklemeye geçtiğini belirtti. "Şu anda ara sokaklarda bile müteahhitler ancak bir taahhüt karşılığı inşaat yapmak istiyorlar" dedi.'Maliyetlerde düşüş beklenmiyor'Özelmacıklı, kısa vadede inşaat maliyetlerinde herhangi bir düşüş beklenmediğini ifade etti.İkinci el konutlarda fırsat varÖzelmacıklı, "Geçen yılki satış fiyatından hala ilanda olan gayrimenkuller var. Bunlar bile şu anki enflasyon ortamında fiyatlarını yarı yarıya düşürmüş durumda" dedi. Bu durumu değerlendirmek isteyen alıcıların pazarlık yapabileceğini belirtti.İyi kira geliri elde edilebilirÖzelmacıklı, "Eylül ve Ekim aylarında piyasada çok kiralık daire bulamayacağız. Bu kira fiyatlarını artırmaya devam edecektir. Gayrimenkulünü bugünden alan kişiler taşınmazlarını kiraya verdiklerinde iyi bir kira geliri elde edebilirler" dedi.İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama konut fiyatlarıİstanbul’da ortalama konut fiyatlarının metrekarede 40 bin TL seviyelerine yaklaştığını belirten Özelmacıklı, "100 metrekare bir daire 4 milyon TL seviyesinde. Sıfır dairelerde bu rakam 45 bin TL seviyelerine çıkarken, eski yapılarda 30 bin TL’ye kadar düşebiliyor" dedi. Ankara’da metrekarede satış fiyatlarının 21 bin TL seviyelerinde olduğunu, sıfır dairelerde ise 27-28 bin TL seviyelerine kadar çıktığını söyledi. İzmir’de satılık konutlarda metrekare fiyatının 33 bin TL seviyelerinde olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bu rakam sıfır dairelerde 40 bin TL’yi buluyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/bu-hafta-carsamba-sonrasi-ve-oncesi-diye-ayrilacak-dedi-kritik-uyarida-bulundu-altin-mi-gumus-mu-1086290608.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut fiyatları düşecek mi, ev fiyatları düşecek mi, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama, düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları, yeni konut kredisi 1.20
konut fiyatları düşecek mi, ev fiyatları düşecek mi, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama, düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024, yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları, yeni konut kredisi 1.20

Konut fiyatlarında beklenmedik rüzgar: Uzman isim 'Fırsat dönemi başladı' dedi, kiraları işaret etti

08:11 29.07.2024 (güncellendi: 08:52 29.07.2024)
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AA
Abone ol
Son dönemde inşaat maliyetlerindeki artışlar, konut fiyatlarını aştı ve müteahhitler kardan vazgeçmek zorunda kaldı. İnşaat maliyetlerindeki bu artış, mevcut konut fiyatlarının da üzerine çıktı. Peki, emlakta rüzgar nasıl? Kira fiyatları ve konut fiyatları düşer mi? Uzmanı yanıtladı...
Konut fiyatları son 7 aydır enflasyonun altında artış gösteriyor. İnşaat maliyetlerindeki önemli artış, müteahhitlerin kardan vazgeçerek satış yapmalarına yol açtı. Özellikle mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte, mülk sahipleri konutlarını satıp yatırımlarını mevduatta değerlendirmek istiyorlar. Bu nedenle, mülklerini elden çıkarmak isteyenler fiyat kırmaya başladı.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Son dönemde inşaat maliyetlerinde önemli bir artış var. Bu artışın en büyük etkenlerinden biri işçilik endeksidir. Mayıs ayında açıklanan yıllık inşaat maliyet endeksi yüzde 72.78 seviyesinde artış gösterdi" dedi.

'Konut fiyatları enflasyona göre ucuzladı'

Özelmacıklı, Mayıs ayında Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre, konut fiyatlarının reel bazda düştüğünü belirtti. Yıllık bazda konut fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında yüzde 14.9 seviyesinde ucuzladığını söyledi.

Mevduata yöneliş

Maliyetler artarken, konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin en önemli sebebinin mevduat faizlerindeki artış olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Yatırımcılar gayrimenkulden çıkarak paralarını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyorlar" dedi. Ayrıca, artan konut kredisi faiz oranları nedeniyle talebin de düştüğünü belirtti.

'Kredi faizleri talebi düşürdü'

Özelmacıklı, "Şu anda aylık faiz oranlarının yüzde 3 olduğunu ve 120 ay vadede kredi çekilmek istendiğinde, 1 milyon TL kredi için aylık yaklaşık 31 bin 350 TL taksit ödemesi yapıldığını görüyoruz" dedi. Bu durum, konut alıcılarını zorluyor.

'Konut alımında fırsat dönemi'

Özelmacıklı, bu dönemin konut alımında fırsat dönemi olduğunu belirterek, "Yıl sonuna doğru mevduat faizlerinde düşüş göreceğiz. Şu anda ikinci el gayrimenkullerde ve müteahhitler tarafından tamamlanmış, taksitle satılan yerlerde önemli bir alım avantajı var" dedi.

'İnşaat maliyetlerine satılan daireler'

Özelmacıklı, "Bugün bazı sıfır konut satışlarına baktığımızda, aynı daireyi şu anki inşaat maliyeti ile yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Arsa payı ve müteahhit karını göz önüne almadan sadece inşaat maliyetine satılan daireler mevcut" dedi.

'İnşaat firmaları beklemeye geçti'

Özelmacıklı, mevcut durumda yapı ruhsatı verme sayısında artış olsa da sahada aktif olarak çok sayıda binanın yapılmadığını ve inşaat firmalarının beklemeye geçtiğini belirtti. "Şu anda ara sokaklarda bile müteahhitler ancak bir taahhüt karşılığı inşaat yapmak istiyorlar" dedi.

'Maliyetlerde düşüş beklenmiyor'

Özelmacıklı, kısa vadede inşaat maliyetlerinde herhangi bir düşüş beklenmediğini ifade etti.

İkinci el konutlarda fırsat var

Özelmacıklı, "Geçen yılki satış fiyatından hala ilanda olan gayrimenkuller var. Bunlar bile şu anki enflasyon ortamında fiyatlarını yarı yarıya düşürmüş durumda" dedi. Bu durumu değerlendirmek isteyen alıcıların pazarlık yapabileceğini belirtti.

İyi kira geliri elde edilebilir

Özelmacıklı, "Eylül ve Ekim aylarında piyasada çok kiralık daire bulamayacağız. Bu kira fiyatlarını artırmaya devam edecektir. Gayrimenkulünü bugünden alan kişiler taşınmazlarını kiraya verdiklerinde iyi bir kira geliri elde edebilirler" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama konut fiyatları

İstanbul’da ortalama konut fiyatlarının metrekarede 40 bin TL seviyelerine yaklaştığını belirten Özelmacıklı, "100 metrekare bir daire 4 milyon TL seviyesinde. Sıfır dairelerde bu rakam 45 bin TL seviyelerine çıkarken, eski yapılarda 30 bin TL’ye kadar düşebiliyor" dedi. Ankara’da metrekarede satış fiyatlarının 21 bin TL seviyelerinde olduğunu, sıfır dairelerde ise 27-28 bin TL seviyelerine kadar çıktığını söyledi. İzmir’de satılık konutlarda metrekare fiyatının 33 bin TL seviyelerinde olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bu rakam sıfır dairelerde 40 bin TL’yi buluyor" dedi.
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
EKONOMİ
'Bu hafta çarşamba sonrası ve öncesi diye ayrılacak' dedi kritik uyarıda bulundu: Altın mı gümüş mü?
08:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала