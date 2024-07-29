https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/konut-fiyatlarinda-beklenmedik-ruzgar-uzman-isim-firsat-donemi-basladi-dedi-kiralari-isaret-etti-1086290065.html

Konut fiyatlarında beklenmedik rüzgar: Uzman isim 'Fırsat dönemi başladı' dedi, kiraları işaret etti

Konut fiyatlarında beklenmedik rüzgar: Uzman isim 'Fırsat dönemi başladı' dedi, kiraları işaret etti

Sputnik Türkiye

Son dönemde inşaat maliyetlerindeki artışlar, konut fiyatlarını aştı ve müteahhitler kardan vazgeçmek zorunda kaldı. İnşaat maliyetlerindeki bu artış, mevcut... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T08:11+0300

2024-07-29T08:11+0300

2024-07-29T08:52+0300

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Konut fiyatları son 7 aydır enflasyonun altında artış gösteriyor. İnşaat maliyetlerindeki önemli artış, müteahhitlerin kardan vazgeçerek satış yapmalarına yol açtı. Özellikle mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte, mülk sahipleri konutlarını satıp yatırımlarını mevduatta değerlendirmek istiyorlar. Bu nedenle, mülklerini elden çıkarmak isteyenler fiyat kırmaya başladı.Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Son dönemde inşaat maliyetlerinde önemli bir artış var. Bu artışın en büyük etkenlerinden biri işçilik endeksidir. Mayıs ayında açıklanan yıllık inşaat maliyet endeksi yüzde 72.78 seviyesinde artış gösterdi" dedi.'Konut fiyatları enflasyona göre ucuzladı'Özelmacıklı, Mayıs ayında Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre, konut fiyatlarının reel bazda düştüğünü belirtti. Yıllık bazda konut fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında yüzde 14.9 seviyesinde ucuzladığını söyledi.Mevduata yönelişMaliyetler artarken, konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin en önemli sebebinin mevduat faizlerindeki artış olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Yatırımcılar gayrimenkulden çıkarak paralarını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyorlar" dedi. Ayrıca, artan konut kredisi faiz oranları nedeniyle talebin de düştüğünü belirtti.'Kredi faizleri talebi düşürdü'Özelmacıklı, "Şu anda aylık faiz oranlarının yüzde 3 olduğunu ve 120 ay vadede kredi çekilmek istendiğinde, 1 milyon TL kredi için aylık yaklaşık 31 bin 350 TL taksit ödemesi yapıldığını görüyoruz" dedi. Bu durum, konut alıcılarını zorluyor.'Konut alımında fırsat dönemi'Özelmacıklı, bu dönemin konut alımında fırsat dönemi olduğunu belirterek, "Yıl sonuna doğru mevduat faizlerinde düşüş göreceğiz. Şu anda ikinci el gayrimenkullerde ve müteahhitler tarafından tamamlanmış, taksitle satılan yerlerde önemli bir alım avantajı var" dedi.'İnşaat maliyetlerine satılan daireler'Özelmacıklı, "Bugün bazı sıfır konut satışlarına baktığımızda, aynı daireyi şu anki inşaat maliyeti ile yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Arsa payı ve müteahhit karını göz önüne almadan sadece inşaat maliyetine satılan daireler mevcut" dedi.'İnşaat firmaları beklemeye geçti'Özelmacıklı, mevcut durumda yapı ruhsatı verme sayısında artış olsa da sahada aktif olarak çok sayıda binanın yapılmadığını ve inşaat firmalarının beklemeye geçtiğini belirtti. "Şu anda ara sokaklarda bile müteahhitler ancak bir taahhüt karşılığı inşaat yapmak istiyorlar" dedi.'Maliyetlerde düşüş beklenmiyor'Özelmacıklı, kısa vadede inşaat maliyetlerinde herhangi bir düşüş beklenmediğini ifade etti.İkinci el konutlarda fırsat varÖzelmacıklı, "Geçen yılki satış fiyatından hala ilanda olan gayrimenkuller var. Bunlar bile şu anki enflasyon ortamında fiyatlarını yarı yarıya düşürmüş durumda" dedi. Bu durumu değerlendirmek isteyen alıcıların pazarlık yapabileceğini belirtti.İyi kira geliri elde edilebilirÖzelmacıklı, "Eylül ve Ekim aylarında piyasada çok kiralık daire bulamayacağız. Bu kira fiyatlarını artırmaya devam edecektir. Gayrimenkulünü bugünden alan kişiler taşınmazlarını kiraya verdiklerinde iyi bir kira geliri elde edebilirler" dedi.İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama konut fiyatlarıİstanbul’da ortalama konut fiyatlarının metrekarede 40 bin TL seviyelerine yaklaştığını belirten Özelmacıklı, "100 metrekare bir daire 4 milyon TL seviyesinde. Sıfır dairelerde bu rakam 45 bin TL seviyelerine çıkarken, eski yapılarda 30 bin TL’ye kadar düşebiliyor" dedi. Ankara’da metrekarede satış fiyatlarının 21 bin TL seviyelerinde olduğunu, sıfır dairelerde ise 27-28 bin TL seviyelerine kadar çıktığını söyledi. İzmir’de satılık konutlarda metrekare fiyatının 33 bin TL seviyelerinde olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bu rakam sıfır dairelerde 40 bin TL’yi buluyor" dedi.

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