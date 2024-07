https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bakan-kurum-yerel-secimlerden-sonra-sozunden-donenleri-cok-iyi-taniyoruz-1086259603.html

Bakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 ilimizde teslim edilmeyen tek bir konut, kepengi açılmayan tek bir iş yeri, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.Kurum, Valilik tören alanında düzenlenen "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde, sevdiğini Karadeniz gibi kucaklayan, millet çağırdığında Fırtına Deresi gibi koşan ve liderinin yanında dimdik duranların şehrinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Rize'ye birbirinden güzel eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kurum, "Yeni otoparkı, termal ve apart otelleri, seyir terası ve çevre düzenlemeleriyle donattığımız güzel Ayder'imizi yarınlara taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Yine sel afeti sonrası inşa ettiğimiz yeni yuvalarına ve yeni dönüşüm konutlarına kavuşan kardeşlerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Birbirinden güzel tüm bu eserler, Rize'miz, ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır Rize'yi çevreden şehirciliğe, ekonomiden turizme, sağlıktan spora kadar her alanda nice eserlerle kavuşturduklarını belirten Kurum, "Bugün biz de sizin çizmiş olduğunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu vizyondan aldığımız güçle hep birlikte koşmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız her işin merkezinde milletimizin mutluluğu ve refahını ön plana koyuyoruz. 85 milyonun iyi gününde, kötü gününde hep yanında olmayı bir vatan borcu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, Rize'de 2021'de Kurban Bayramı'nda sel felaketi yaşandığını anımsatarak, şöyle devam etti:Selin her yeri yıktığı o günlerde Rizelilerin yüzünde tevekkül ve asalet olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:'Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz'Rize'nin cazibe merkezi haline gelen Çarşı Meydan Projesi'nin Rize'nin kalbinin attığı yer olduğunu vurgulayan Kurum, dönüşüm konutları, Salarha ve Yağlıtaş'ın vatandaşlarla birlikte ortak dönüştürüldüğünü söyledi.Millet bahçeleri ile Rize'nin yeşiline yeşil katacak projeleri milletin hizmetine sunduklarını belirten Kurum, İyidere ve Güneysu millet bahçesi projelerinin tamamlandığını ifade etti.Bakan Kurum, Ayder'i yeni yatırımlarla gelecek nesiller için koruma altına aldıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Şehirler güçlendiğinde mutsuz olanları bildiklerinin de altını çizen Kurum, "Onlara cevabımızı, burada çalışarak eserlerimizle vereceğiz. Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki terle, şu alnımızdaki terle vereceğiz. Saflarımızı her zamankinden daha çok sıkılaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında Kaçkar Dağı gibi omuz omuza dimdik duracağız inşallah. Biz böyle oldukça Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir güç duramayacaktır, durdurulamayacaktır" diye konuştu.

