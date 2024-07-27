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Bakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz
Bakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T16:36+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 ilimizde teslim edilmeyen tek bir konut, kepengi açılmayan tek bir iş yeri, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.Kurum, Valilik tören alanında düzenlenen "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde, sevdiğini Karadeniz gibi kucaklayan, millet çağırdığında Fırtına Deresi gibi koşan ve liderinin yanında dimdik duranların şehrinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Rize'ye birbirinden güzel eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kurum, "Yeni otoparkı, termal ve apart otelleri, seyir terası ve çevre düzenlemeleriyle donattığımız güzel Ayder'imizi yarınlara taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Yine sel afeti sonrası inşa ettiğimiz yeni yuvalarına ve yeni dönüşüm konutlarına kavuşan kardeşlerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Birbirinden güzel tüm bu eserler, Rize'miz, ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır Rize'yi çevreden şehirciliğe, ekonomiden turizme, sağlıktan spora kadar her alanda nice eserlerle kavuşturduklarını belirten Kurum, "Bugün biz de sizin çizmiş olduğunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu vizyondan aldığımız güçle hep birlikte koşmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız her işin merkezinde milletimizin mutluluğu ve refahını ön plana koyuyoruz. 85 milyonun iyi gününde, kötü gününde hep yanında olmayı bir vatan borcu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, Rize'de 2021'de Kurban Bayramı'nda sel felaketi yaşandığını anımsatarak, şöyle devam etti:Selin her yeri yıktığı o günlerde Rizelilerin yüzünde tevekkül ve asalet olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:'Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz'Rize'nin cazibe merkezi haline gelen Çarşı Meydan Projesi'nin Rize'nin kalbinin attığı yer olduğunu vurgulayan Kurum, dönüşüm konutları, Salarha ve Yağlıtaş'ın vatandaşlarla birlikte ortak dönüştürüldüğünü söyledi.Millet bahçeleri ile Rize'nin yeşiline yeşil katacak projeleri milletin hizmetine sunduklarını belirten Kurum, İyidere ve Güneysu millet bahçesi projelerinin tamamlandığını ifade etti.Bakan Kurum, Ayder'i yeni yatırımlarla gelecek nesiller için koruma altına aldıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Şehirler güçlendiğinde mutsuz olanları bildiklerinin de altını çizen Kurum, "Onlara cevabımızı, burada çalışarak eserlerimizle vereceğiz. Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki terle, şu alnımızdaki terle vereceğiz. Saflarımızı her zamankinden daha çok sıkılaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında Kaçkar Dağı gibi omuz omuza dimdik duracağız inşallah. Biz böyle oldukça Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir güç duramayacaktır, durdurulamayacaktır" diye konuştu.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, rize, ayder yaylası, deprem, recep tayyip erdoğan
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, rize, ayder yaylası, deprem, recep tayyip erdoğan

Bakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz

16:36 27.07.2024
© AA / Utku UçrakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
© AA / Utku Uçrak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki terle, şu alnımızdaki terle vereceğiz. Saflarımızı her zamankinden daha çok sıkılaştıracağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 ilimizde teslim edilmeyen tek bir konut, kepengi açılmayan tek bir iş yeri, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.
Kurum, Valilik tören alanında düzenlenen "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde, sevdiğini Karadeniz gibi kucaklayan, millet çağırdığında Fırtına Deresi gibi koşan ve liderinin yanında dimdik duranların şehrinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Rize'ye birbirinden güzel eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kurum, "Yeni otoparkı, termal ve apart otelleri, seyir terası ve çevre düzenlemeleriyle donattığımız güzel Ayder'imizi yarınlara taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Yine sel afeti sonrası inşa ettiğimiz yeni yuvalarına ve yeni dönüşüm konutlarına kavuşan kardeşlerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Birbirinden güzel tüm bu eserler, Rize'miz, ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır Rize'yi çevreden şehirciliğe, ekonomiden turizme, sağlıktan spora kadar her alanda nice eserlerle kavuşturduklarını belirten Kurum, "Bugün biz de sizin çizmiş olduğunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu vizyondan aldığımız güçle hep birlikte koşmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız her işin merkezinde milletimizin mutluluğu ve refahını ön plana koyuyoruz. 85 milyonun iyi gününde, kötü gününde hep yanında olmayı bir vatan borcu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, Rize'de 2021'de Kurban Bayramı'nda sel felaketi yaşandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

Bayramı ve hüznü aynı anda yaşadık. Selin vurduğu Çayeli'mizde, Madenli'de, Büyükköy'de, Muradiye'de çıkılmadık tepe, inilmedik vadi, girilmedik ev bırakmadık. Tek bir an bile durmadan, dinlenmeden milletimizle el ele verdik, Rizeli kardeşlerimizle bir taraftan hüznü yaşarken, bir taraftan da afetzede kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için gece gündüz çalıştık. Allah'a hamdediyoruz çünkü artık bugün yuvalarımızı teslim ediyoruz. Kardeşlerimizin o gün nasıl hüznüne ortak olduysak, bugün de mutluluğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın burada ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde, liderlik vizyonuyla yine milletimize yapılması gereken işleri hep birlikte gece gündüz çalışarak azimle, gayretle bitirdik.

Selin her yeri yıktığı o günlerde Rizelilerin yüzünde tevekkül ve asalet olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

Rizeli kardeşlerimiz ve 85 milyon Türkiye bu duruşu, asrın felaketinde de göstermiştir. 11 ilimizin imdadına koşmuş, hep birlikte seferber olmuştur ve işte seferber olan bu millet, depremzede kardeşlerimizi artık yeni yuvalarına kavuşturuyor. 76 bin yeni yuvamızda artık vatandaşlarımızın yeni hayatları başladı. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu tamamlayıp 11 ilimizdeki depremzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Bugün nasıl Rizeli hemşehrilerimizi yeni yuvaları ile müjdeliyorsak, deprem bölgemizi de buradan, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Rizeli kardeşlerimizin huzurunda müjdeliyoruz. İnşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde 11 ilimizde teslim edilmeyen tek bir konut, kepengi açılmayan tek bir iş yeri, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.

'Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz'

Rize'nin cazibe merkezi haline gelen Çarşı Meydan Projesi'nin Rize'nin kalbinin attığı yer olduğunu vurgulayan Kurum, dönüşüm konutları, Salarha ve Yağlıtaş'ın vatandaşlarla birlikte ortak dönüştürüldüğünü söyledi.
Millet bahçeleri ile Rize'nin yeşiline yeşil katacak projeleri milletin hizmetine sunduklarını belirten Kurum, İyidere ve Güneysu millet bahçesi projelerinin tamamlandığını ifade etti.
Bakan Kurum, Ayder'i yeni yatırımlarla gelecek nesiller için koruma altına aldıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Diğer yandan yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Rize sahiline inşallah Rize'mize yakışarak, Rize mimarisine uygun olacak, cemaat kapasitesi 2 bin 500-3 bini bulacak muhteşem bir camiyi yapmak için kollarımızı sıvadık, proje çalışmalarımıza başladık. İnşallah, Millet Bahçesi'nin hemen yanında yer alacak, sosyal donatı alanları ile oyun alanı ve parkları ile sahilde vatandaşımızın vakit geçireceği bir projeyi Rize'mize kazandırıyor olacağız. Ardından da Sahil Camisi'nde yenileme çalışmalarını, bu caminin bitmesine müteakip hep birlikte başlatacağız. Ben şimdiden camimizin, millet bahçelerimizin, iş yerlerimizin Rize'mize hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum.

Şehirler güçlendiğinde mutsuz olanları bildiklerinin de altını çizen Kurum, "Onlara cevabımızı, burada çalışarak eserlerimizle vereceğiz. Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz. Onlara cevabımızı, şu gömleğimizdeki terle, şu alnımızdaki terle vereceğiz. Saflarımızı her zamankinden daha çok sıkılaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında Kaçkar Dağı gibi omuz omuza dimdik duracağız inşallah. Biz böyle oldukça Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir güç duramayacaktır, durdurulamayacaktır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
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