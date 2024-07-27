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Erdoğan, SGK borcu olan belediyelere seslendi: 'Vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var'
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Erdoğan, SGK borcu olan belediyelere seslendi: 'Vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var'
Erdoğan, SGK borcu olan belediyelere seslendi: 'Vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T15:11+0300
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politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
rize
ayder yaylası
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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:'Sevdamız dönemlik değil ömürlüktür'Yaklaşık 5 ay sonra ata toprağı Rize'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Köküm sensin, dalım sensin, evim sensin, yolum sensin, gönlüm sensin, dilim sensin. Rabb'im vermiş seni bize, ömrüm sana feda Rize. Köküm olan, dalım olan, evim barkım yolum olan, gönlümden ve dilimden düşmeyen Rize'yi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.Rize ile aralarına kimsenin giremeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönülden gönüle giden o gizli yolu kimsenin yıkamayacağını ve Rize'nin her zamanki gibi evladını aşkla bağrına bastığını söyledi.Rize'ye dün öğleden sonra geldiklerini anımsatan Erdoğan şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de, afet konutlarının anahtar teslimini yapmak ve inşası tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirmek üzere bulunduklarını hatırlatarak, "2021'de Rize'miz sel afetine maruz kaldı. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Selde vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Son yılların en şiddetli sel baskınında yuvalarımız, dükkanlarımız da zarar görmüştü. Millet olarak bayram günü acıyı yaşamış kardeşlerimize yaralarının sarılacağı, evlerinin en kaliteli şekilde yapılacağının sözünü vermiştik. Hemen birkaç gün içinde kolları sıvadık, temellerimizi attık. Gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı" ifadelerini kullandı.‘Muhteşem eserlere imza attık’Afetzedeler için inşa edilen köy evleri, konutlar, dükkanlar, çay alım evlerini, altyapıları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte söz verdikleri şekilde tamamladıklarını belirten Erdoğan şu cümleleri kaydetti:Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, kapalı otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinin de resmi açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 1800 araçlık kapalı otoparkın, eşine az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yer altına inşa edildiğini belirtti.Artık Ayder Yaylası'nda araçların bu otoparklara bırakıldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, rize, ayder yaylası

Erdoğan, SGK borcu olan belediyelere seslendi: 'Vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var'

15:11 27.07.2024 (güncellendi: 16:16 27.07.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm, Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında SGK borcu bulunan CHP'li belediyelere ilişkin açıklamalar yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65.1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait
Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor
Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor
Vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var
(Belediyelerin SGK borçları) Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı
CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır

'Sevdamız dönemlik değil ömürlüktür'

Yaklaşık 5 ay sonra ata toprağı Rize'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Köküm sensin, dalım sensin, evim sensin, yolum sensin, gönlüm sensin, dilim sensin. Rabb'im vermiş seni bize, ömrüm sana feda Rize. Köküm olan, dalım olan, evim barkım yolum olan, gönlümden ve dilimden düşmeyen Rize'yi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Rize ile aralarına kimsenin giremeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönülden gönüle giden o gizli yolu kimsenin yıkamayacağını ve Rize'nin her zamanki gibi evladını aşkla bağrına bastığını söyledi.
Rize'ye dün öğleden sonra geldiklerini anımsatan Erdoğan şöyle devam etti:

Hem sizlerle kucaklaşalım hem de inşası tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik. Rize'ye hizmet bizim ev ödevimiz. Ev ödevimizi Allah'a şükür bugüne kadar aksatmadık. Hemşehrilerimden daima tam not aldık. Girdiğimiz tüm seçimlerde Rize'nin güçlü desteğini yanımızda bulduk. 31 Mart'ta da Rizeli hemşehrilerimiz bize sahip çıktı. Partimizden ve ittifakımızdan desteklerini esirgemedi. AK Parti'nin 'Gerçek Belediyecilik' vizyonuna verdiğiniz destek için her birinize sizlerin şahsında, tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil ömürlüktür.

Rize ile bağımız da bu can tende oldukça güçlenerek devam edecektir. Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne, taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ne deriz o güzel kelam-ı kibarda? 'Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane.' Bizim için de önemli olan milletimizle gönül köprülerimizi yenilemektir. Ziyaretlerimizde, mitinglerimizde, toplu açılış törenlerimizde ve iştirak ettiğimiz farklı programlarda bunu yapıyoruz. Milletimizin teveccühüne layık olmak için gece gündüz koşturuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de, afet konutlarının anahtar teslimini yapmak ve inşası tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirmek üzere bulunduklarını hatırlatarak, "2021'de Rize'miz sel afetine maruz kaldı. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Selde vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Son yılların en şiddetli sel baskınında yuvalarımız, dükkanlarımız da zarar görmüştü. Millet olarak bayram günü acıyı yaşamış kardeşlerimize yaralarının sarılacağı, evlerinin en kaliteli şekilde yapılacağının sözünü vermiştik. Hemen birkaç gün içinde kolları sıvadık, temellerimizi attık. Gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı" ifadelerini kullandı.

‘Muhteşem eserlere imza attık’

Afetzedeler için inşa edilen köy evleri, konutlar, dükkanlar, çay alım evlerini, altyapıları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte söz verdikleri şekilde tamamladıklarını belirten Erdoğan şu cümleleri kaydetti:
"AFAD Başkanlığımız, TOKİ ile beraber Çayeli Büyükköy ve merkez Muradiye'de 108 konutun yanı sıra 10 dükkanı tüm altyapısı ve üstyapısıyla tamamladı. Bugün işte bunların anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Rabb'im Rize'mize ve ülkemize bir daha bu tür acılar yaşatmasın niyazında bulunuyorum. Tabii Rize'de sadece afet bölgesinde çalışmadık, şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Gerçekten muhteşem eserlere imza attık. Yine TOKİ tarafından Rize merkez Taşlıdere'de 133 konut ve 20 dükkan ile Güneysu'da 127 sosyal konut inşa edildi. Kentsel dönüşüm projelerimizle 260 konutun ve 21 dükkanın yapımını tamamladık. Yeni, sıcak, güvenli yuvalarının da kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böylece toplamda 368 konut ve 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz."
Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, kapalı otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinin de resmi açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 1800 araçlık kapalı otoparkın, eşine az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yer altına inşa edildiğini belirtti.
Artık Ayder Yaylası'nda araçların bu otoparklara bırakıldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Vatandaşımız ring aracına biniyor, ziyaretini yapıyor, keyfini çıkarıyor ve aracına geri dönüyor. Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımının da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Karadeniz'in göz bebeği olan Ayder'e yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Altyapı yenilemesi, çevre düzenlemeleri ve diğer pek çok çalışmamızla Ayder'imizi kirlilikten, çirkin yapılaşmadan kurtardık.

Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik. Bu otellerin tüm inşa malzemeleri de bölgenin yöresel özelliklerine ve renklerine uygun şekilde doğal malzemelerle yapıldı. Ayder'de daha evvel yapılmış tüm otellerin, evlerin, kirli suları Fırtına Deresi'ne akıyordu. Son teknolojiye sahip bir arıtma tesisi yaparak su kirliliğini de önledik. Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk. Ayder'in güzelliğine güzellik katan bütün bu projelerde emeği olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini tebrik ediyor, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

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