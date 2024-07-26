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TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T11:32+0300

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2024-07-26T11:32+0300

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faiz oranları

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enflasyon

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Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil." dedi ve ekledi: "Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek." Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/mevduat-faizlerini-yukseltecek-adim-1-milyon-tlsi-olan-su-an-ne-kazaniyor-1086225938.html

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