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TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
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2024-07-26T11:32+0300
2024-07-26T11:32+0300
ekonomi
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enflasyon
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Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil." dedi ve ekledi: "Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek." Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/mevduat-faizlerini-yukseltecek-adim-1-milyon-tlsi-olan-su-an-ne-kazaniyor-1086225938.html
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faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, merkez bankası, enflasyon
faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, merkez bankası, enflasyon
TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Şu anda faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacağını söyledi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.
Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil." dedi ve ekledi: "Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek." Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.