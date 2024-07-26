https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/mevduat-faizlerini-yukseltecek-adim-1-milyon-tlsi-olan-su-an-ne-kazaniyor-1086225938.html

Mevduat faizlerini yükseltecek adım: 1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?

Mevduat faizlerini yükseltecek adım: 1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?

Sputnik Türkiye

Bu hafta Merkez Bankası’nın kararları piyasaların odağındaydı. Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulurken, swaplarla ilgili iki önemli değişiklik dikkat... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T08:38+0300

2024-07-26T08:38+0300

2024-07-26T08:38+0300

mevduat

mevduat faizi

ekonomi

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Merkez Bankası piyasadaki likidite fazlası için harekete geçti. Merkez Bankası, TL karşılığı döviz ve altın swap ihalelerine başlayacağını duyururken, döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine son vereceğini bildirdi.Atılan adımların ardından mevduat faizlerinde bir miktar yükseliş bekleniyor. Peki şu anda faizler ne durumda? Mevduat faizlerinde ne kadarlık bir artış olur? Altın, dolar, borsa ve mevduat arasında bir tercih yapılmak istense portföylerde ağırlıklar nasıl olmalı?Merkez Bankası’nin attığı adımlarla amaçlanan ne?Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?TCMB’ni̇n atacağı yeni̇ adımlarla bi̇rli̇kte fai̇zler daha da yükseli̇r mi̇?Altın, dolar, borsa ve mevduat yatırımcıları di̇kkat: Ağırlıklar ne olmalı?Altında beklenti̇ler ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/26-temmuz-meteoroloji-bugun-hava-durumu-bugun-yagmur-yagacak-mi-istanbul-hava-durumu-ankara-hava-1086224924.html

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