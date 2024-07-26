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Mevduat faizlerini yükseltecek adım: 1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?
Mevduat faizlerini yükseltecek adım: 1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?
Sputnik Türkiye
Bu hafta Merkez Bankası’nın kararları piyasaların odağındaydı. Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulurken, swaplarla ilgili iki önemli değişiklik dikkat... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T08:38+0300
2024-07-26T08:38+0300
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Merkez Bankası piyasadaki likidite fazlası için harekete geçti. Merkez Bankası, TL karşılığı döviz ve altın swap ihalelerine başlayacağını duyururken, döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine son vereceğini bildirdi.Atılan adımların ardından mevduat faizlerinde bir miktar yükseliş bekleniyor. Peki şu anda faizler ne durumda? Mevduat faizlerinde ne kadarlık bir artış olur? Altın, dolar, borsa ve mevduat arasında bir tercih yapılmak istense portföylerde ağırlıklar nasıl olmalı?Merkez Bankası’nin attığı adımlarla amaçlanan ne?Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?TCMB’ni̇n atacağı yeni̇ adımlarla bi̇rli̇kte fai̇zler daha da yükseli̇r mi̇?Altın, dolar, borsa ve mevduat yatırımcıları di̇kkat: Ağırlıklar ne olmalı?Altında beklenti̇ler ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/26-temmuz-meteoroloji-bugun-hava-durumu-bugun-yagmur-yagacak-mi-istanbul-hava-durumu-ankara-hava-1086224924.html
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mevduat, mevduat faizi
mevduat, mevduat faizi

Mevduat faizlerini yükseltecek adım: 1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?

08:38 26.07.2024
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AA
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Bu hafta Merkez Bankası’nın kararları piyasaların odağındaydı. Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulurken, swaplarla ilgili iki önemli değişiklik dikkat çekti. Atılan adımların ardından mevduat faizlerinde bir miktar yükseliş bekleniyor. Peki şu anda mevduat faizleri ne durumda?
Merkez Bankası piyasadaki likidite fazlası için harekete geçti. Merkez Bankası, TL karşılığı döviz ve altın swap ihalelerine başlayacağını duyururken, döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine son vereceğini bildirdi.
Atılan adımların ardından mevduat faizlerinde bir miktar yükseliş bekleniyor. Peki şu anda faizler ne durumda? Mevduat faizlerinde ne kadarlık bir artış olur? Altın, dolar, borsa ve mevduat arasında bir tercih yapılmak istense portföylerde ağırlıklar nasıl olmalı?

Merkez Bankası’nin attığı adımlarla amaçlanan ne?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalesiyle valör tarihinde TCMB, TL karşılığında altın satışı gerçekleştirecektir. Satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalesinde de valör tarihinde TCMB, TL alarak döviz satacaktır. Böylece fazla TL’yi döviz ve altın satarak emecektir. Piyasadan şu an TL çekileceğini göre TL ihtiyacını gidermek zorlaşacağı için TL bulma telaşı mevduat faizlerini yukarı çekebilir. Ancak faizlerde çok fazla değişim olacağını ve bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Şu anda mevduat faizlerinde 1 milyon TL ve üzeri için %52-53'lere kadar oran bulmak mümkün. Mevduat faizleri hala yüksek, ancak kararla birlikte faizlerde kısa süreliğine 1-3 puan arası yükseliş görülebilir. Yani yeniden yüzde 55’e varan oranları görebiliriz."

1 mi̇lyon TL’si̇ olan şu an ne kazanıyor?

1 milyon TL için yüzde 53 faiz oranı ile aylık kazanç 42.863 TL civarında olmaktadır.

TCMB’ni̇n atacağı yeni̇ adımlarla bi̇rli̇kte fai̇zler daha da yükseli̇r mi̇?

Merkez Bankası PPK kararında kısa vadeli faizlerden dolayı tedirginliğin olduğunu gördük. Burada kritik nokta kısa vadede enflasyonun aylık bazda yüksek kalıp kalmayacağıdır. Enflasyon aylıkta yüksek kalırsa, hedeflenen enflasyon konusunda bir engel oluşturacağı kanaati oluşursa Merkez Bankası o zaman likidite yönetiminde TL’yi sıkıştırabilir. TL’ye ulaşmak zorlaşır ve bunu da altın, döviz karşılığı TL swap işlemleri ile yapabilir. Sadece faiz oranlarına bakmak doğru değil, TL’ye ulaşmak daha da zorlaşabilir. Burada amaç enflasyonu aşağı çekmektir. Mevduat faizlerinin şu an için birkaç puan yükselmesi söz konusu olabilir. Kritik olan aylık enflasyon rakamıdır. Merkez Bankası aylık enflasyonda tedirginliğini devam ettirirse o zaman likiditeyi sıkıştırır. Mevduat faizleri yükselmeyebilir ama TL’ye ulaşmak zorlaşabilir.

Altın, dolar, borsa ve mevduat yatırımcıları di̇kkat: Ağırlıklar ne olmalı?

Borsada orta vadeli aşağı sinyalleri geldiği için pozisyon artırılmamalıdır. En az 2 hafta borsayı izlemek lazım. Riski sevmeyenlerin borsada gelen aşağı sinyaller nedeniyle kısa vadeli aldıkları pozisyonları azaltmalarında fayda var. Mümkün olan en iyi faiz oranıyla parayı mevduatta değerlendirmek kısa vadede garanti gibi duruyor. Ağırlığımı mevduattan yana kullanıyorum. Bunun yanında tahvillere de yatırım yapılabilir. Dövizde yatay dalgalanma ve hedef fiyatlarda aşağı yönlü hareketler olduğu için şu anda borsa ve dövizi devre dışı bırakıyorum.

Altında beklenti̇ler ne?

Ons altında aşağı yönlü sinyaller devam ettiği için ayı piyasasına giriş var. Bundan sonra ons altındaki hedefimiz 2331 dolardır. Gram altında da aşağı sinyaller var. Altın ve döviz karşılığı TL swap işlemleri açıldığı için önümüzdeki günlerde bu fiyatların aşağı gelmesine yol açabilir. Gram altının 2430 lira seviyelerine kadar düşme ihtimali vardır.”
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