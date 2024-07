https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktas-her-hanenin-bir-aile-danismani-olsun-istiyoruz-1086241933.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa, biz de her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız" dedi.Türkiye'de doğurganlık oranlarının düşmesine ilişkin soru üzerine Göktaş, martta TÜİK ile "Türkiye Yaşlı Profili" araştırması yaptıklarını, buna göre Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son 5 yılda yüzde 214 arttığını belirtti.'Askere gönderecek genç bulamayacağız'Yine TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık oranının nüfusun kendini yenilemede kritik seviye olan 2.1'in altında, yüzde 1.51 olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Aslında bu trend tüm dünyada yaşanıyor. Bizim nüfusumuz Avrupa’ya göre daha genç olsa da yine bir alarm durumu söz konusu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bu nedenle konuyu 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendiriyor. Birçok Avrupa ülkesi bu konuyla ilgili meclislerinde özel oturumlar yapıyor. Durumun ciddiyetini anlatmak için şöyle bir örnek vermek isterim, eğer bu trend bu şekilde devam ederse bundan 20-25 sene sonra biz yeterince askere gönderecek genç bulamayacağız" diye konuştu.Genç nüfusun artması ve doğurganlık oranlarının yükselmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Göktaş, "Bunu sadece bizim Bakanlığımız üzerinden değil çok yönlü olarak, tüm paydaşlarla işbirliği içinde, bir devlet politikası olarak ele almak zorundayız. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile bir çalışma grubu oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.Göktaş, bu konuda akademik anlamda geniş çaplı bir saha çalışması yapacaklarına işaret ederek, çalışma grubunun da sahadan gelecek verileri, mevcut politikaları, hizmetleri de kullanarak kısa, orta ve uzun vadeli politikaları ortaya koyacağını dile getirdi.Bazı kesimlerin 'ekonomik kaygılardan dolayı insanların çocuk yapmayı ötelediğinden' bahsettiğini ancak yurt dışı örneklerinin bunun doğru olmadığını gösterdiğini ifade eden Göktaş, bazı ülkelerin maddi teşviklere rağmen doğurganlık oranlarını artıramadığını, bazı ülkelerin ise demografik acil durum ilan ettiğini bildirdi.'Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz'Göktaş, sadece popüler olduğu veya kulağa hoş geldiği için Türkiye'nin dinamiklerini dikkate almayan ithal politikalarla çözüm çalışmalarının zaman ve kaynak israfına neden olabileceğinin altını çizerek, tüm paydaşları dinlemeye sürdürdüklerini, ülke örneklerini ve politikaları detaylı incelediklerini söyledi.Aile ve nüfus konularını ele alan Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı'nı Haziran ayında kurduklarını anımsatan Göktaş, "Diğer yandan biz de önleyici tedbirlerle, mahalle bazlı sosyal hizmet anlayışı ile sağlıklı aileyi korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa, biz de her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz. İlk defa açıklıyorum, bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız. Olası riskleri önceden görüp ona göre hareket edeceğiz. Böylece önleyici tedbirlerimizi de almış olacağız" ifadesini kullandı.'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayısı 11 bin 257'Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son başvuru sayısına ilişkin soru üzerine Göktaş, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği fona bugüne kadar 11 bin 257 çiftin başvurduğu bilgisini verdi.Gerekli kriterleri sağlayan, eğitim, danışmanlık hizmetlerine katılan ve resmi nikahı gerçekleşen 2 bin 386 çifte de toplam 357 milyon 900 bin lira ödeme gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, deprem bölgesinde başlayan projenin uygulamasına doğum oranının en düşük olduğu Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün de ekleneceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Gönül Elçileri Projesinde devlet himayesindeki çocukların huzurlu bir aile ortamında büyümelerini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, "2002’de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz varken, şu anda 8 bin 588 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 268 çocuğumuz bulunuyor. Bu sene koruyucu ailelerin yaşadığı bazı sorunların önüne geçmek üzere Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile çalışmalar yürüttük. Artık koruyucu ailelerimiz e-Okul, MHRS ve e-Nabız gibi sistemler üzerinden çocukların takibini ve işlemlerini kolaylıkla yürütebilecek. Böylece koruyucu ailelerimizden bu yönde bize gelen talepleri de karşılamış oluyoruz" diye konuştu.Devlet himayesindeki çocuklara ilişkin bir başka soru üzerine de Bakan Göktaş, şunları ifade etti:'Wattpad hikaye platformu hakkında çok fazla şikayet alıyorduk'Bakan Göktaş, çocukların internetin zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili, Bakanlık bünyesinde sosyal medya çalışma grubu olduğunu, bu grubun geleneksel ve sosyal medya ortamında çocukları ve aileleri tehdit eden içerikleri 7/24 takip ettiğini anlattı.Bakanlığın internet sitesinden de ulaşılabilen 'DUY' diye tabir ettikleri, 'Çocuklar İçin Duy', 'Duyarlı Ol' ihbar hattının olduğunu aktaran Göktaş, şöyle devam etti:'Sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz'Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi topyekun mücadele gerektiren, siyaset üstü, tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olarak nitelendiren Göktaş, şunları kaydetti:Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalara ilişkin soruya da "Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya ve onları hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Eylül ayı içerisinde yeni bir atama yapmayı planlıyoruz. 500’ün üzerinde şehit yakını ve gazilerimizin ve yakınlarının atamasını gerçekleştireceğiz" yanıtını verdi.

