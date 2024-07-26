https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/iletisim-baskanligindan-sahil-guvenlik-ile-multeciler-arasinda-silahli-catisma-iddiasina-yanit--1086239729.html
İletişim Başkanlığı'ndan 'Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma' iddiasına yanıt
İletişim Başkanlığı'ndan 'Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma' iddiasına yanıt
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T18:10+0300
2024-07-26T18:10+0300
2024-07-26T18:10+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
sahil güvenlik
mülteciler
çatışma
silahlı çatışma
asos
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Asos sahilinde düzensiz göçmenlere yapılan müdahale sırasında Sahil Güvenlik botuna ateş açıldığı' iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, sahil güvenlik, mülteciler, çatışma, silahlı çatışma, asos
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, sahil güvenlik, mülteciler, çatışma, silahlı çatışma, asos
İletişim Başkanlığı'ndan 'Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma' iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma çıktığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Asos sahilinde düzensiz göçmenlere yapılan müdahale sırasında Sahil Güvenlik botuna ateş açıldığı' iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:
25 Temmuz saat 18.20'de, Sahil Güvenlik botları tarafından Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik botları tarafından manevralarla müdahale edilen düzensiz göçmen botu, Hıyarlık mevkisinden sahile çıkmış ve düzensiz göçmenler karada yakalanmıştır. Bahse konu müdahale sırasında çatışma yaşandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.