Türkiye-Suriye yakınlaşması gündemdeyken: Putin ve Esad Moskova'da görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:30
11 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
17:30
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
18:14
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
20:19
4 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
20:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin en borçlu belediyeleri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/turkiye-suriye-yakinlasmasi-gundemdeyken-putin-ve-esad-moskovada-gorustu-1086192014.html
Türkiye-Suriye yakınlaşması gündemdeyken: Putin ve Esad Moskova'da görüştü
Türkiye-Suriye yakınlaşması gündemdeyken: Putin ve Esad Moskova'da görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad arasında yıllar sonra yapılacak ilk görüşmenin kilometre taşları Rusya'nın yardımıyla döşendiği bir dönemde... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T09:10+0300
2024-07-25T09:46+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
beşar esad
recep tayyip erdoğan
türkiye
moskova
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086192272_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_418dc34992069efd25d6584da6629e4d.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Sayın Devlet Başkanı, sizi gördüğüme çok memnun oldum. İlişkilerimizin tüm boyutları hakkında konuşma fırsatımız var. Uzun zamandır birbirimizi görmedik" dedi.Elbette bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine dair Esad'ın görüşlerini çok merak ettiğini belirten Putin, "Maalesef daha da kötüleşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu doğrudan Suriye için de geçerli" ifadelerini kullandı.Rusya ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik bağlar hakkında da ele alınacak birçok konu bulunduğunu anlatan Putin, gelecek vaat eden alanlar olduğunu ve tüm bunlar Esad'la masaya yatırmayı umduğunu kaydetti.'Olası beklenti ve senaryoların ele alınması önemli'Esad da, mevcut jeopolitik gelişmeler ışığında olası beklentiler ve senaryoları tartışmak için Putin'le yaptıkları görüşmenin önemli olduğunu söyledi.Suriye lideri, "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan tüm olaylar dikkate alındığında, bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişimine ilişkin tüm detayların tartışılması, olası beklenti ve senaryoların ele alınması açısından çok önemli görünüyor" vurgusu yaptı.Moskova'ya ziyaretinin Rusya-Suriye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 80. yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çeken Esad, "Geride kalan onlarca yılda ülkelerimiz çok zorlu sınamalardan geçti. Bu yıllar, ülkelerimiz içindeki zorlu dönüşüm süreçlerinin tanıkları oldu. Fakat bu yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güvene dayalı olma özelliğini korumuş olup bu da, halklarımızın olgunluğunun bir göstergesi" diye konuştu.Son görüşme Mart 2023'teydiPutin ve Esad, son görüşmelerini 15 Mart 2003'te Kremlin'de gerçekelştirmişti. İki lider, 3 saat süren görüşmede bölgesel meseleleri etraflıca ele almıştı.Taraflar, 23 Mart 2024'te bir telefon konuşması yapmış ve Esad, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kremlin-turkiye-suriye-iliskilerinin-gelismesine-ilgi-duyuyoruz-1086132227.html
rusya
suriye
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086192272_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_fe274d0b42b317af03cc057f5bb83ee7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad, recep tayyip erdoğan, türkiye, moskova, kremlin
rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad, recep tayyip erdoğan, türkiye, moskova, kremlin

Türkiye-Suriye yakınlaşması gündemdeyken: Putin ve Esad Moskova'da görüştü

09:10 25.07.2024 (güncellendi: 09:46 25.07.2024)
putin esad
putin esad - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad arasında yıllar sonra yapılacak ilk görüşmenin kilometre taşları Rusya'nın yardımıyla döşendiği bir dönemde Rus lider Putin, Moskova'da Esad'ı kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Sayın Devlet Başkanı, sizi gördüğüme çok memnun oldum. İlişkilerimizin tüm boyutları hakkında konuşma fırsatımız var. Uzun zamandır birbirimizi görmedik" dedi.

Elbette bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine dair Esad'ın görüşlerini çok merak ettiğini belirten Putin, "Maalesef daha da kötüleşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu doğrudan Suriye için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik bağlar hakkında da ele alınacak birçok konu bulunduğunu anlatan Putin, gelecek vaat eden alanlar olduğunu ve tüm bunlar Esad'la masaya yatırmayı umduğunu kaydetti.

'Olası beklenti ve senaryoların ele alınması önemli'

Esad da, mevcut jeopolitik gelişmeler ışığında olası beklentiler ve senaryoları tartışmak için Putin'le yaptıkları görüşmenin önemli olduğunu söyledi.

Suriye lideri, "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan tüm olaylar dikkate alındığında, bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişimine ilişkin tüm detayların tartışılması, olası beklenti ve senaryoların ele alınması açısından çok önemli görünüyor" vurgusu yaptı.

Moskova'ya ziyaretinin Rusya-Suriye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 80. yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çeken Esad, "Geride kalan onlarca yılda ülkelerimiz çok zorlu sınamalardan geçti. Bu yıllar, ülkelerimiz içindeki zorlu dönüşüm süreçlerinin tanıkları oldu. Fakat bu yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güvene dayalı olma özelliğini korumuş olup bu da, halklarımızın olgunluğunun bir göstergesi" diye konuştu.

Son görüşme Mart 2023'teydi

Putin ve Esad, son görüşmelerini 15 Mart 2003'te Kremlin'de gerçekelştirmişti. İki lider, 3 saat süren görüşmede bölgesel meseleleri etraflıca ele almıştı.

Taraflar, 23 Mart 2024'te bir telefon konuşması yapmış ve Esad, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınamıştı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
DÜNYA
Kremlin: Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine ilgi duyuyoruz
23 Temmuz, 13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала