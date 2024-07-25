https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/turkiye-suriye-yakinlasmasi-gundemdeyken-putin-ve-esad-moskovada-gorustu-1086192014.html

Türkiye-Suriye yakınlaşması gündemdeyken: Putin ve Esad Moskova'da görüştü

Türkiye-Suriye yakınlaşması gündemdeyken: Putin ve Esad Moskova'da görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad arasında yıllar sonra yapılacak ilk görüşmenin kilometre taşları Rusya'nın yardımıyla döşendiği bir dönemde... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T09:10+0300

2024-07-25T09:10+0300

2024-07-25T09:46+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Sayın Devlet Başkanı, sizi gördüğüme çok memnun oldum. İlişkilerimizin tüm boyutları hakkında konuşma fırsatımız var. Uzun zamandır birbirimizi görmedik" dedi.Elbette bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine dair Esad'ın görüşlerini çok merak ettiğini belirten Putin, "Maalesef daha da kötüleşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu doğrudan Suriye için de geçerli" ifadelerini kullandı.Rusya ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik bağlar hakkında da ele alınacak birçok konu bulunduğunu anlatan Putin, gelecek vaat eden alanlar olduğunu ve tüm bunlar Esad'la masaya yatırmayı umduğunu kaydetti.'Olası beklenti ve senaryoların ele alınması önemli'Esad da, mevcut jeopolitik gelişmeler ışığında olası beklentiler ve senaryoları tartışmak için Putin'le yaptıkları görüşmenin önemli olduğunu söyledi.Suriye lideri, "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan tüm olaylar dikkate alındığında, bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişimine ilişkin tüm detayların tartışılması, olası beklenti ve senaryoların ele alınması açısından çok önemli görünüyor" vurgusu yaptı.Moskova'ya ziyaretinin Rusya-Suriye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 80. yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çeken Esad, "Geride kalan onlarca yılda ülkelerimiz çok zorlu sınamalardan geçti. Bu yıllar, ülkelerimiz içindeki zorlu dönüşüm süreçlerinin tanıkları oldu. Fakat bu yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güvene dayalı olma özelliğini korumuş olup bu da, halklarımızın olgunluğunun bir göstergesi" diye konuştu.Son görüşme Mart 2023'teydiPutin ve Esad, son görüşmelerini 15 Mart 2003'te Kremlin'de gerçekelştirmişti. İki lider, 3 saat süren görüşmede bölgesel meseleleri etraflıca ele almıştı.Taraflar, 23 Mart 2024'te bir telefon konuşması yapmış ve Esad, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/kremlin-turkiye-suriye-iliskilerinin-gelismesine-ilgi-duyuyoruz-1086132227.html

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rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad, recep tayyip erdoğan, türkiye, moskova, kremlin