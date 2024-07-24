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Rüşvet alıp yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan Türkiye karşıtı ABD'li senatör Bob Menendez istifa etti
Rüşvet alıp yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan Türkiye karşıtı ABD'li senatör Bob Menendez istifa etti
Sputnik Türkiye
Yabancı hükümetlere yardım karşılığı rüşvet almak ve adaleti engellemek suçlarından hüküm giyen ABD’li Senatör Bob Menendez, istifa etti. Türkiye karşıtı... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T11:02+0300
2024-07-24T11:02+0300
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Menendez, ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor ve Türkiye karşıtı açıklamaları ve yasa tasarılarıyla sık sık gündeme gelmişti.2017’de rüşvetle suçlandığı dava düşmüştü, ancak bu kez savcılar dokuz hafta süren davada jüriyi Menendez’in Katar ve Mısır yönetimlerine yardımcı olmak için rüşvet aldığına ikna etti. Menendez’in evinde zarflara ve paltolara saklanmış 480 bin dolardan fazla nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altınlar bulundu.Senato’nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer’in de aralarında bulunduğu birçok kişi, Menendez’in istifa etmesini istemişti. Menendez, Senato Etik Komisyonu’nun azil değerlendirmesine başlamasından bir gün sonra istifa etti. Eski Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Menendez, 16 farklı yolsuzluk suçlamasından hüküm giydi ve onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya. Menendez'in cezası 29 Ekim'deki duruşmada belli olacak.Menendez’in Savunması ve İstifanın DetaylarıMenendez, masum olduğunu ve yeminini asla ihlal etmediğini savunarak kararı temyize götüreceğini belirtti. Senato oturumunda okunan istifa, 20 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. New York Times’a göre, Menendez Ağustos sonuna kadar senatör maaşı ve sağlık sigortasından faydalanacak. Menendez’in eşi Nadine’in kanser tedavisi gördüğü ve mali sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. BBC, Menendez’in ofisinden yorum isteğinde bulundu, ancak yanıt alamadı.
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türkiye, bob menendez, senatör, abd, abd, istifa, istifa, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
türkiye, bob menendez, senatör, abd, abd, istifa, istifa, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

Rüşvet alıp yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan Türkiye karşıtı ABD'li senatör Bob Menendez istifa etti

11:02 24.07.2024
© AFP 2023 / ALEX BRANDONBob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / ALEX BRANDON
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Yabancı hükümetlere yardım karşılığı rüşvet almak ve adaleti engellemek suçlarından hüküm giyen ABD’li Senatör Bob Menendez, istifa etti. Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Partili Menendez, istifa çağrılarına direniyordu.
Menendez, ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor ve Türkiye karşıtı açıklamaları ve yasa tasarılarıyla sık sık gündeme gelmişti.
2017’de rüşvetle suçlandığı dava düşmüştü, ancak bu kez savcılar dokuz hafta süren davada jüriyi Menendez’in Katar ve Mısır yönetimlerine yardımcı olmak için rüşvet aldığına ikna etti. Menendez’in evinde zarflara ve paltolara saklanmış 480 bin dolardan fazla nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altınlar bulundu.
Senato’nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer’in de aralarında bulunduğu birçok kişi, Menendez’in istifa etmesini istemişti. Menendez, Senato Etik Komisyonu’nun azil değerlendirmesine başlamasından bir gün sonra istifa etti. Eski Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Menendez, 16 farklı yolsuzluk suçlamasından hüküm giydi ve onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya. Menendez'in cezası 29 Ekim'deki duruşmada belli olacak.
Menendez’in Savunması ve İstifanın Detayları
Menendez, masum olduğunu ve yeminini asla ihlal etmediğini savunarak kararı temyize götüreceğini belirtti. Senato oturumunda okunan istifa, 20 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. New York Times’a göre, Menendez Ağustos sonuna kadar senatör maaşı ve sağlık sigortasından faydalanacak. Menendez’in eşi Nadine’in kanser tedavisi gördüğü ve mali sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. BBC, Menendez’in ofisinden yorum isteğinde bulundu, ancak yanıt alamadı.
Robert F. Kennedy, Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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