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Bağımsız aday Kennedy: ABD’de devrim olacak
Bağımsız aday Kennedy: ABD’de devrim olacak
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ABD’de kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr., ülkeyi devrimin beklediğini belirterek nasıl gelişeceğine ABD vatandaşlarının... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T10:17+0300
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Robert F. Kennedy Jr., sosyal medya platformu X paylaşımında, “Bu ülkede bir devrim olacak. Asıl soru, bunun idealizme mi yoksa karanlık ve gerici güçlere mi dayanacağı. Seçim bizim” diye yazdı.ABD medyası, Demokrat Parti’den ayrılan Robert F. Kennedy Jr.’un başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a destek vereceği iddia edilmişti.Musk’tan ‘zavallı’ Biden değerlendirmesiÜnlü iş insanı Elon Musk da ABD Başkanı Joe Biden’in seçim yarışından çekilmesiyle ABD medyasının söylemindeki değişikliğe dikkat çekerek ülke lideri için ‘zavallı’ nitelemesinde bulundu.Musk, sahip olduğu X’ten yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık üç hafta önce medya size Biden'ın ‘aklı başında’ olduğunu söylüyordu. İki gün önce, zavallı adam neredeyse silah zoruyla Demokratların adayı görevinden gitmeye zorlandı. Ekibine haber bile verilmedi. Şimdi de Kamala'nın gelmiş geçmiş en iyi şey olduğunu söylüyorlar” yorumunda bulundu.Trump: Biden’in çekilmesinin arkasında Obama varEski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Başkan Biden’in seçim yarışından çekilme kararının arkasında eski Başkan Barack Obama’nın durduğunu iddia etti.Trump, New York Post gazetesine demecinde, “Obama ona (Biden’a) katlanamıyor... Obama bu işe karıştı çünkü onu desteklemeyeceğini söyledi... (Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi onu terk etti. Hepsi onu terk etti ve ‘Ya dostane bir şekilde ayrılırsın ya da senin icabına bakarız’ dediler. Öyle de oldu. Onun da çekilmekten başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullandı.
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abd, abd başkanlık seçimleri, robert f. kennedy jr, devrim, elon musk, joe biden, donald trump
abd, abd başkanlık seçimleri, robert f. kennedy jr, devrim, elon musk, joe biden, donald trump

Bağımsız aday Kennedy: ABD’de devrim olacak

10:17 24.07.2024
© Fotoğraf : https://www.kennedy24.com/Robert F. Kennedy, Jr.
Robert F. Kennedy, Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© Fotoğraf : https://www.kennedy24.com/
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ABD’de kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr., ülkeyi devrimin beklediğini belirterek nasıl gelişeceğine ABD vatandaşlarının karar vermesi gerektiğini kaydetti.
Robert F. Kennedy Jr., sosyal medya platformu X paylaşımında, “Bu ülkede bir devrim olacak. Asıl soru, bunun idealizme mi yoksa karanlık ve gerici güçlere mi dayanacağı. Seçim bizim” diye yazdı.
ABD medyası, Demokrat Parti’den ayrılan Robert F. Kennedy Jr.’un başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a destek vereceği iddia edilmişti.

Musk’tan ‘zavallı’ Biden değerlendirmesi

Ünlü iş insanı Elon Musk da ABD Başkanı Joe Biden’in seçim yarışından çekilmesiyle ABD medyasının söylemindeki değişikliğe dikkat çekerek ülke lideri için ‘zavallı’ nitelemesinde bulundu.
Musk, sahip olduğu X’ten yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık üç hafta önce medya size Biden'ın ‘aklı başında’ olduğunu söylüyordu. İki gün önce, zavallı adam neredeyse silah zoruyla Demokratların adayı görevinden gitmeye zorlandı. Ekibine haber bile verilmedi. Şimdi de Kamala'nın gelmiş geçmiş en iyi şey olduğunu söylüyorlar” yorumunda bulundu.

Trump: Biden’in çekilmesinin arkasında Obama var

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Başkan Biden’in seçim yarışından çekilme kararının arkasında eski Başkan Barack Obama’nın durduğunu iddia etti.
Trump, New York Post gazetesine demecinde, “Obama ona (Biden’a) katlanamıyor... Obama bu işe karıştı çünkü onu desteklemeyeceğini söyledi... (Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi onu terk etti. Hepsi onu terk etti ve ‘Ya dostane bir şekilde ayrılırsın ya da senin icabına bakarız’ dediler. Öyle de oldu. Onun da çekilmekten başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullandı.
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