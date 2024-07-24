https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/motorine-indirim-geliyor-1086156499.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T09:16+0300
2024-07-24T09:16+0300
2024-07-24T09:51+0300
ekonomi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bitcoinin-fiyati-67-bin-dolari-gecti-1086045137.html
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Motorine indirim geliyor
09:16 24.07.2024 (güncellendi: 09:51 24.07.2024)
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.