https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/motorine-indirim-geliyor-1086156499.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T09:16+0300

2024-07-24T09:16+0300

2024-07-24T09:51+0300

ekonomi

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ekonomi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bitcoinin-fiyati-67-bin-dolari-gecti-1086045137.html

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