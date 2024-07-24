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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/motorine-indirim-geliyor-1086156499.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.
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benzin fiyatları,benzin indirim,benzin zam,motorin fiyatları,motorin indirim,motorin zam

Motorine indirim geliyor

09:16 24.07.2024 (güncellendi: 09:51 24.07.2024)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA
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Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.
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19 Temmuz, 23:42
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