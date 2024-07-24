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Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanmasına tepki: 'Yazıklar olsun size'
Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanmasına tepki: 'Yazıklar olsun size'
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasıyla ilgili "Yazıklar olsun size…" yorumunda bulunarak... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T23:26+0300
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numan kurtulmuş
dünya
benyamin netanyahu
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abd kongresi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında ayakta alkışlandı. Netanyahu'nun alkışlanmasına Türkiye'den tepkiler geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına dair tepkisini sosyal medyadan gösterdi.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:Yılmaz: Herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğizCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, "Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir" değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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numan kurtulmuş, benyamin netanyahu, alkış, abd kongresi
numan kurtulmuş, benyamin netanyahu, alkış, abd kongresi

Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanmasına tepki: 'Yazıklar olsun size'

23:26 24.07.2024 (güncellendi: 23:33 24.07.2024)
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTNetanyahu ABD Kongresi
Netanyahu ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasıyla ilgili "Yazıklar olsun size…" yorumunda bulunarak Netanyahu için 'katliamcı' değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında ayakta alkışlandı.
Netanyahu'nun alkışlanmasına Türkiye'den tepkiler geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına dair tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"

Yılmaz: Herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, "Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir" değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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