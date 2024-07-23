https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/adalet-bakani-tunc-peygamberimiz-hakkinda-hakarette-bulunan-supheli-tutuklandi-1086142659.html
Adalet Bakanı Tunç: Peygamberimiz hakkında hakarette bulunan şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: Peygamberimiz hakkında hakarette bulunan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli çirkin ve provokatif ifadelerde bulunan şüpheli... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T18:11+0300
2024-07-23T18:11+0300
2024-07-23T18:12+0300
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adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
hakaret
tutuklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Tunç açıklamasını, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" cümleleriyle sonlandırdı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-yerlikaya-duyurdu-hz-muhammede-hakaret-eden-kisi-gozaltina-alindi-1086119753.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, hakaret, tutuklama
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, hakaret, tutuklama
Adalet Bakanı Tunç: Peygamberimiz hakkında hakarette bulunan şüpheli tutuklandı
18:11 23.07.2024 (güncellendi: 18:12 23.07.2024)
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli çirkin ve provokatif ifadelerde bulunan şüpheli tutuklandı” cümlelerini kaydetti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.
Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Tunç açıklamasını, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" cümleleriyle sonlandırdı