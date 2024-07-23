https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/adalet-bakani-tunc-peygamberimiz-hakkinda-hakarette-bulunan-supheli-tutuklandi-1086142659.html

Adalet Bakanı Tunç: Peygamberimiz hakkında hakarette bulunan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç: Peygamberimiz hakkında hakarette bulunan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli çirkin ve provokatif ifadelerde bulunan şüpheli... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T18:11+0300

2024-07-23T18:11+0300

2024-07-23T18:12+0300

türkiye

adalet bakanlığı

adalet bakanı

yılmaz tunç

hakaret

tutuklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Tunç açıklamasını, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" cümleleriyle sonlandırdı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-yerlikaya-duyurdu-hz-muhammede-hakaret-eden-kisi-gozaltina-alindi-1086119753.html

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, hakaret, tutuklama