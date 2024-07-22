https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-yerlikaya-duyurdu-hz-muhammede-hakaret-eden-kisi-gozaltina-alindi-1086119753.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T21:27+0300
2024-07-22T21:27+0300
2024-07-22T21:27+0300
türkiye
ali yerlikaya
hakaret
hz. muhammed
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085761875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ffcde4a5fb837e344d547aec20fef96.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı-21' başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-tunc-mersinde-bolucu-teror-orgutu-elebasi-lehine-slogan-atilmasiyla-ilgili-9-gozalti-1086118554.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085761875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_940492d3e0c25d254b6d37f0b56c6ed6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale deprem, son depremler, afad depremler, az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü,
çanakkale deprem, son depremler, afad depremler, az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü,
Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı-21' başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı.