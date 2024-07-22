https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-yerlikaya-duyurdu-hz-muhammede-hakaret-eden-kisi-gozaltina-alindi-1086119753.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T21:27+0300

2024-07-22T21:27+0300

2024-07-22T21:27+0300

türkiye

ali yerlikaya

hakaret

hz. muhammed

gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı-21' başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı.

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