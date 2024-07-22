https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkale-depremi-sonrasi-naci-gorur-uyardi-binlerce-insanimiz-olebilir-bu-ciddi-bir-olasilik-1086119797.html
Çanakkale depremi sonrası Naci Görür uyardı: Binlerce insanımız ölebilir, bu ciddi bir olasılık
Çanakkale depremi sonrası Naci Görür uyardı: Binlerce insanımız ölebilir, bu ciddi bir olasılık
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem sonrası Türkiye'nin fay örgüsüyle kaplı olduğu konusunda tekrar uyarıda bulunarak... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T21:20+0300
2024-07-22T21:20+0300
2024-07-22T21:20+0300
türkiye
naci görür
deprem
çanakkale
marmara bölgesi
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Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından 'Uyarı' yazarak bir açıklamada bulundu. Çanakkale'de yaşanan deprem sonrası hatırlatmalarda bulunan Görür, şunları ifade etti:Prof. Dr. Görür, depremin hemen sonrasında yaptığı paylaşımında ise en yakın depremin Marmara'da beklendiğini belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkalede-49-buyuklugunde-deprem-1086115480.html
türkiye
çanakkale
marmara bölgesi
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naci görür, deprem, çanakkale, marmara bölgesi
naci görür, deprem, çanakkale, marmara bölgesi
Çanakkale depremi sonrası Naci Görür uyardı: Binlerce insanımız ölebilir, bu ciddi bir olasılık
Prof. Dr. Naci Görür Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem sonrası Türkiye'nin fay örgüsüyle kaplı olduğu konusunda tekrar uyarıda bulunarak "Binlerce insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır. Onun için bırakın fayların özelliklerini, yerini" dedi. Görür "Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak" bilgisini de paylaştı.
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından 'Uyarı' yazarak bir açıklamada bulundu. Çanakkale'de yaşanan deprem sonrası hatırlatmalarda bulunan Görür, şunları ifade etti:
"Bu Çanakkale depremi nedeniyle uyarıyorum. Özellikle hükümet, muhalefet ve halk şunu idrak etmeli. Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Ülkenin herhangi bir bölgesi her hangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlerce insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır. Onun için bırakın fayların özelliklerini, yerini boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün. Hükümeti, muhalefeti ve halkı ile yumruk olur elbirliği ile çalışırsan bu mümkün. Deprem dirençli ülkelerde bizde olan büyüklükte depremler olunca bir kaç kişi tesadüfen ölüyor bizde ise on binler ölüyor. Bu bize yakışmıyor, gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım. Bu mümkün. Sevgiyle"
Prof. Dr. Görür, depremin hemen sonrasında yaptığı paylaşımında ise en yakın depremin Marmara'da beklendiğini belirtti:
"Bahceli-Ezine/Çanakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç’in gunyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’in güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak."