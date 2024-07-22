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Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de hissedildi
Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de hissedildi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi saat 17.39'da Çanakkale Ezine'de 4.9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini verdi. Kandilli Rasathanesi'nin adından AFAD da 4.7... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T17:50+0300
2024-07-22T17:50+0300
2024-07-22T18:00+0300
türkiye
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.9, AFAD verilerine göre ise 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.9 kilometre AFAD ise 10.23 kilometre olarak duyurdu.
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çanakkale deprem, son depremler, afad depremler, deprem mi oldu
çanakkale deprem, son depremler, afad depremler, deprem mi oldu
Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de hissedildi
17:50 22.07.2024 (güncellendi: 18:00 22.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kandilli Rasathanesi saat 17.39'da Çanakkale Ezine'de 4.9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini verdi. Kandilli Rasathanesi'nin adından AFAD da 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. Depremin İzmir ve İstanbul'dan da hissedildiği belirtiliyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.9, AFAD verilerine göre ise 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.9 kilometre AFAD ise 10.23 kilometre olarak duyurdu.