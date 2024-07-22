https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkalede-49-buyuklugunde-deprem-1086115480.html

Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de hissedildi

Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de hissedildi

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi saat 17.39'da Çanakkale Ezine'de 4.9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini verdi. Kandilli Rasathanesi'nin adından AFAD da 4.7... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T17:50+0300

2024-07-22T17:50+0300

2024-07-22T18:00+0300

türkiye

deprem

çanakkale

son dakika

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.9, AFAD verilerine göre ise 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 12.9 kilometre AFAD ise 10.23 kilometre olarak duyurdu.

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