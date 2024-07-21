Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:09
2 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:10
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/galatasaray-guela-doue-transferinden-vazgecti-1086086549.html
Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçti
Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu "Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T20:40+0300
2024-07-21T20:40+0300
spor
ibrahim hatipoğlu
guela doue
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086086392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3efd21514dbdab2e6e4b5b55c90a7c5.jpg
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.Hatipoğlu, futbol takımının gerçekleştireceği antrenman öncesinde GSTV'ye açıklamada bulundu.Guela Doue'nin transfer sürecinin başta planladıkları gibi gittiğini anlatan Hatipoğlu, "Rennes Kulübü ile anlaşmaya vardık, hala da geçerli bir anlaşmamız var. Süreçte bizimle yakın iş birliğinde oldular, onlara teşekkür ediyoruz. Oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray. Bu noktalar zorlandığı için bu transfer uzadı. Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır" diye konuştu.Zenit forması giyen Wendel ile hala ilgilendiklerini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:Listelerinde birçok ismin bulunduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Arka planda biz başka oyuncularla bu süreçleri eş zamanlı götürüyoruz. Yakın bir zamanda hem sağ bek hem orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımız verimli devam ediyor. Taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz. Kulübümüzün bu bilgi kirliliğinden zarar görmemesi için bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini istiyoruz. Bugünden itibaren en kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz" şeklinde görüş belirtti.Transfer sürecinde çok fazla bilgi kirliliği olduğunu anlatan Hatipoğlu, şunları aktardı:'Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı'Bundan sonraki süreçte isim telaffuz etmek istemediklerini de ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray popüler bir kulüp. Sosyal medyada güçlü ağa sahip, her konu haber oluyor. Çok saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın her adımı ilgi çekiyor ancak bunun zarar verecek noktadaki haberlerden bir şekilde arındırılması gerekiyor. Bizler de belki geçmişte hatalar yaptık bu anlamda. Bunları gözden geçirip bundan sonraki süreçte daha gizli transfer görüşmelerini devam ettirip ki böyle isimler var şu anda ismi zikredilmeyen ve bizim mesafe kat ettiğimiz" diye konuştu.Transfer konusunda resmi site dışındaki haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti:Hatipoğlu, Matias Vecino'nun ise transfer gündemlerine hiç gelmediğini dile getirerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cami-onunde-kiyafetlerini-cikaran-kadin-hakkinda-polis-islem-yapti-1085341185.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086086392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61c9cee907127b6299723299d15d9538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ibrahim hatipoğlu, guela doue, galatasaray
ibrahim hatipoğlu, guela doue, galatasaray

Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçti

20:40 21.07.2024
© AFP 2023 / DAMIEN MEYERGuela Doue
Guela Doue - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / DAMIEN MEYER
Abone ol
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu "Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor" dedi.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.
Hatipoğlu, futbol takımının gerçekleştireceği antrenman öncesinde GSTV'ye açıklamada bulundu.
Guela Doue'nin transfer sürecinin başta planladıkları gibi gittiğini anlatan Hatipoğlu, "Rennes Kulübü ile anlaşmaya vardık, hala da geçerli bir anlaşmamız var. Süreçte bizimle yakın iş birliğinde oldular, onlara teşekkür ediyoruz. Oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray. Bu noktalar zorlandığı için bu transfer uzadı. Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır" diye konuştu.
Zenit forması giyen Wendel ile hala ilgilendiklerini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:
"Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz."
Listelerinde birçok ismin bulunduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Arka planda biz başka oyuncularla bu süreçleri eş zamanlı götürüyoruz. Yakın bir zamanda hem sağ bek hem orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımız verimli devam ediyor. Taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz. Kulübümüzün bu bilgi kirliliğinden zarar görmemesi için bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini istiyoruz. Bugünden itibaren en kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz" şeklinde görüş belirtti.
Transfer sürecinde çok fazla bilgi kirliliği olduğunu anlatan Hatipoğlu, şunları aktardı:
"Eleştirilerin tamamına saygılıyız, burası Galatasaray. Eleştirinin bir kültür halinde olduğu, yapıcı her eleştiriye açık olduğumuz bir yer. Bu eleştirileri ciddi takip ediyoruz. Bu transferlerin isminin konuşuluyor olması bizi de çok rahatsız ediyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Transfer görüşmesi yapmak için bir yerlere gitmek zorundasınız. Bu seviyedeki oyuncuları alıp gelmeniz çok olası bir şey değil. Bir yerlere gidiyor, geliyoruz sanki biz bunları kendimiz afişe ediyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor ama buradan en büyük zararı biz görüyoruz. Bizim asla bu bilgilerin sızdırılmasına yönelik bir faaliyete sıcak bakmamız mümkün değil. Galatasaray adına en gizli şekilde bunları yürütmek için çaba gösteriyoruz. Biz bu zararın bizimle birlikte kulübe yansımaması için bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar bu haberlerin sızmamasını sağlamaya çalışacağız."

'Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı'

Bundan sonraki süreçte isim telaffuz etmek istemediklerini de ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray popüler bir kulüp. Sosyal medyada güçlü ağa sahip, her konu haber oluyor. Çok saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın her adımı ilgi çekiyor ancak bunun zarar verecek noktadaki haberlerden bir şekilde arındırılması gerekiyor. Bizler de belki geçmişte hatalar yaptık bu anlamda. Bunları gözden geçirip bundan sonraki süreçte daha gizli transfer görüşmelerini devam ettirip ki böyle isimler var şu anda ismi zikredilmeyen ve bizim mesafe kat ettiğimiz" diye konuştu.
Transfer konusunda resmi site dışındaki haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklılar, biz bir hedef koymuştuk kamp dönemine yetiştirme hedefi. Transferdeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan Galatasaray için en doğru şartlarda en doğru oyuncuları belirlemek. Çok büyük bir transfer durumumuz yok. 2 mevki için çalışma yapıyoruz hocamızın belirlediği önemli isimler var. Bunlar da takımlarının kolay vazgeçmek istemediği oyuncular. Bu da süreci uzatan sebeplerden. Bizden bir haber gelmedikçe transfer konusunda 'bitti' demediğimiz sürece bu haberlere itibar edilmesin. Haberler hep oldu, geçmişte de oldu ve bugün de yapılıyor."
Hatipoğlu, Matias Vecino'nun ise transfer gündemlerine hiç gelmediğini dile getirerek sözlerini tamamladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
TÜRKİYE
Cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı
29 Haziran , 02:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала