Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçti

Galatasaray, Guela Doue transferinden vazgeçti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu "Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile... 21.07.2024

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.Hatipoğlu, futbol takımının gerçekleştireceği antrenman öncesinde GSTV'ye açıklamada bulundu.Guela Doue'nin transfer sürecinin başta planladıkları gibi gittiğini anlatan Hatipoğlu, "Rennes Kulübü ile anlaşmaya vardık, hala da geçerli bir anlaşmamız var. Süreçte bizimle yakın iş birliğinde oldular, onlara teşekkür ediyoruz. Oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray. Bu noktalar zorlandığı için bu transfer uzadı. Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır" diye konuştu.Zenit forması giyen Wendel ile hala ilgilendiklerini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:Listelerinde birçok ismin bulunduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Arka planda biz başka oyuncularla bu süreçleri eş zamanlı götürüyoruz. Yakın bir zamanda hem sağ bek hem orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımız verimli devam ediyor. Taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz. Kulübümüzün bu bilgi kirliliğinden zarar görmemesi için bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini istiyoruz. Bugünden itibaren en kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz" şeklinde görüş belirtti.Transfer sürecinde çok fazla bilgi kirliliği olduğunu anlatan Hatipoğlu, şunları aktardı:'Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı'Bundan sonraki süreçte isim telaffuz etmek istemediklerini de ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Galatasaray popüler bir kulüp. Sosyal medyada güçlü ağa sahip, her konu haber oluyor. Çok saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın her adımı ilgi çekiyor ancak bunun zarar verecek noktadaki haberlerden bir şekilde arındırılması gerekiyor. Bizler de belki geçmişte hatalar yaptık bu anlamda. Bunları gözden geçirip bundan sonraki süreçte daha gizli transfer görüşmelerini devam ettirip ki böyle isimler var şu anda ismi zikredilmeyen ve bizim mesafe kat ettiğimiz" diye konuştu.Transfer konusunda resmi site dışındaki haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti:Hatipoğlu, Matias Vecino'nun ise transfer gündemlerine hiç gelmediğini dile getirerek sözlerini tamamladı.

