https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cami-onunde-kiyafetlerini-cikaran-kadin-hakkinda-polis-islem-yapti-1085341185.html
Cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı
Cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T02:15+0300
2024-06-29T02:15+0300
2024-06-29T02:17+0300
türkiye
edremit
edremit
balıkesir
kadın
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Edremit'te sabah saatlerinde, Cami önünde meydana gelen olayda, uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen 20 yaşındaki kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdi.Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/agrida-bir-kadin-ustsuz-sekilde-yurudu-delirttiniz-lan-beni-1084367392.html
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edremit
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edremit, edremit, balıkesir, kadın
edremit, edremit, balıkesir, kadın
Cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı
02:15 29.06.2024 (güncellendi: 02:17 29.06.2024)
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.
Edremit'te sabah saatlerinde, Cami önünde meydana gelen olayda, uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen 20 yaşındaki kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdi.
Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.
Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi.
Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı belirtildi.