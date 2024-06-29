https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cami-onunde-kiyafetlerini-cikaran-kadin-hakkinda-polis-islem-yapti-1085341185.html

Cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı

Cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T02:15+0300

2024-06-29T02:15+0300

2024-06-29T02:17+0300

türkiye

edremit

edremit

balıkesir

kadın

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Edremit'te sabah saatlerinde, Cami önünde meydana gelen olayda, uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen 20 yaşındaki kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdi.Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı belirtildi.

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türkiye

edremit

edremit

balıkesir

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edremit, edremit, balıkesir, kadın