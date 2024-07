https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/emeklilik-sisteminde-koklu-degisiklik-iddialariyla-ilgili-cumhurbaskani-erdogandan-aciklama-1086071810.html

Erdoğan: Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret

Erdoğan: Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret

'Emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor' iddiasıyla ilgili görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni yasama döneminde...

Kuzey Kıbrıs ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.Emekli aylıklarında yapılan düzenlemenin, Meclis gündeminde olduğu, emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılacağına yönelik iddiaların da basında yer aldığı hatırlatılan ve görüşleri sorulan Erdoğan, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlamasını mümkün görmediklerini belirtti.Erdoğan, bundan 50 sene önce olduğu gibi bugün de ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ifade etti.'İktidar ve muhalefet olarak verdiğimiz birlik tablosunu kıymetli görüyorum'Erdoğan, "İktidar ve muhalefet olarak verdiğimiz birlik tablosunu kıymetli görüyorum. Kıbrıs davasının sadece bizim değil, 85 milyonun davası olduğu anlaşılmıştır. Şunun bir defa anlaşılması gerekir. Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmeye ve göstermeye kimsenin gücü yetmez. Bugünkü ziyaretimizde bunu adeta perçinlemiş olduk" diye konuştu.İki devletli modelin, Kıbrıs meselesinin yegane çözüm yolu olduğunun gün geçtikçe daha net ortaya çıktığını belirten Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının çözüm yolunda bugüne kadar her türlü fedakarlığı gösterdiğini vurguladı.Annan Planı'na "Evet" diyen tarafın Kuzey Kıbrıs olduğu halde takdir edilenin maalesef yine Rumlar olduğunu ifade eden Erdoğan, bu anlayışla artık bir yere varılmasının mümkün olmadığının altını çizdi.Kıbrıs Türkleri'nin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmeden bir yere varılamayacağını kaydeden Erdoğan, "Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlamasını açıkçası mümkün görmüyoruz. Bunu, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar da tören hitabında şüpheye mahal verilmeyecek şekilde açıkça ifade etti" dedi.Ambargolara rağmen Kıbrıs Türkleri'yle devlet hizmetlerinin layıkıyla sürdürülebilmesi için birlikte çalıştıklarını hatırlatan Erdoğan, belediyelerin, devlet kurumlarının ve şirketlerin tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türk halkına destek olduğunu söyledi.Geçen yıl Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının hizmete alındığını anımsatan Erdoğan, konut projelerinden, ulaştırma yatırımlarına, elektronik devlet hizmetlerinden sağlığa, savunmadan eğitime kadar her alanda Kuzey Kıbrıs'ın kalkınmasına katkı sağladıklarını aktardı.Erdoğan, 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Kıbrıs Türk halkına büyük fayda sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda maruz kaldığı haksız izolasyonun kaldırılması için de gayretlerinin sürdüğünü anlatan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Kuzey Kıbrıs'ın hak ettiği yeri alması için gerekeni yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, Tatar'ın, Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Zirvesi'ne katılmasının bu bakımdan son derece anlamlı olduğunu, gelecek süreçte bunu yeni adımların takip edeceğini dile getirdi.'Sayın Miçotakis'in bu bakanına haddini bildirmesi lazım'Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarının Türk-Yunan ilişkilerini tekrar soğutma noktasına getirebilecek düzeyde olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, zaman zaman Yunanistan'daki popülist figürlerin bu tür söylemlerle iki ülke arasındaki ilişkileri dinamitleme gayretlerine şahit olduklarını hatırlattı.Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk anlayışıyla ilişkileri geliştirmek istediğini dile getiren Erdoğan, "Tabii bu durum, böylesi hezeyanlara sessiz kalmamızı gerektirmiyor. Herkesin çok iyi bildiği gibi Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı, adından da anlaşılacağı gibi barış için yapmıştır ve bu müdahale neticesinde huzur tesis edilmiştir. O tarihte Kıbrıs'ta hem Rum kesimi hem Yunanistan'daki darbeciler tarafından başlatılan soykırıma Türkiye, net ve keskin bir son vermek için bu harekatı yapmıştır. Yani uluslararası hukukun bize tanıdığı garantörlük hakkı kapsamında bu müdahale yapılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.Türk askerinin, düşmanına bile zulmetmeyen ama mazlumun hakkını asla çiğnetmeyen şanlı bir maziye sahip olduğunu, aynı anlayışla bugün de gelecekte de hareket etmeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda işgal kültürünün değil, huzurun hakim olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:'Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz'"KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 'Güney Kıbrıs, Yunanistan'la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişiminde. Amerika ve AB ile anlaştıkları haberleri çıkıyor. Bunlar yalanlanmadı' diyor. Dolayısıyla artık Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'yle anlaşılarak deniz üssü kurma zamanı geldiğini söylüyor. Deniz ve hava üssü kurulması kısa zamanda söz konusu olur mu? Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik üs olarak kullandığına dönük haberler de çıkıyor. Sayın Tatar da bunun Kıbrıs'ı, Orta Doğu'daki bazı büyük terör örgütlerinin hedefi haline getireceği uyarılarında bulundu. Bu tür gelişme konusunda Türkiye hangi adımlara atmayı düşünür?" soruları üzerine Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:'Kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi uydumuzu yapıp uzaya yolladık'"Barış Harekatı yaptığı zaman Türkiye'ye ambargolar uygulandı. Külliyedeki ilk veya ikinci 29 Ekim resepsiyonunda 'Uçaklarımıza tekerlek vermeyenlere karşı bizim de yapacaklarımız var' demiştiniz. Aradan yıllar geçti. Şimdi, savunma sanayimiz var. Bu gelişmeyle ilgili bugün burada ne hissettiniz?" sorusuna Erdoğan, "Biliyorsunuz, uçaklarımızın lastiklerini dahi alamıyorduk ama şu anda Petlas, uçaklarımızın lastiklerini yapar hale geldi. Çok önemli bir adım. Üstelik Anadolu'nun göbeğinde. İnsansız hava araçlarından SİHA'lara kadar geldiğimiz nokta belli. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, tüm bunlar şu anda savunma sanayisinde dünyayla adeta yarış halinde. Bundan dolayı da çok çok mutluyuz" cevabını verdi.Batı ülkelerinin, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ilgili sipariş üstüne sipariş verdiğini ifade eden Erdoğan, ülkelerin hangileri olduğunu söylemeyeceğini ama Avrupa Birliği ülkelerinin artık Türkiye'den bu tür taleplerde bulunmasının devranın nasıl değiştiğini gösterdiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek'"Milli Savunma Bakanlığı uzun süredir 'Kilit kapanıyor' başlığıyla Kuzey Irak'a ilişkin operasyonları paylaşıyor. Siz de dönem dönem Irak'ın kuzeyinde PKK varlığının tamamen bitirileceğini belirttiniz. Bu konuda neredeyiz? Bu yaz döneminde bu iş biter mi, ne dersiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:'Herkesi tarihin doğru tarafında durmaya bir kez daha davet ediyorum'Erdoğan, İsrail'e destek olarak, mazlum Filistin halkının yıllardır yaşadığı sistematik zulmü görmezden gelerek bir yere varmanın mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:'ABD yönetiminin, katil Netanyahu'ya desteğini çekmesi şarttır'Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının, İsrail'in Gazze politikalarını etkileyip etkilemeyeceğine ve İsrail'in savaşı bölge yayma isteğinin nasıl engelleneceğine ilişkin soruları Erdoğan, şöyle yanıtladı:Erdoğan, İsrail'in coğrafyayı kendi karanlığına çekip bölgeyi yangın yerine çevirme isteğinin ortada olduğunu dile getirerek, "Gazze'de onca zulme rağmen hedeflerine ulaşamamanın hıncıyla hareket etmektedir. Uluslararası toplumun bir ve kararlı karşı koyuşu İsrail'in en istemediği şeydir. İsrail zulmüne karşı birleşmeli ve onları uluslararası hukuka uymaya zorlamalıyız. Bu sayede sadece Gazze ya da Filistin değil, ateş çemberine dönmüş bölgemiz de büyük çatışmaların içine çekilmekten kurtulur" dedi.'Sayın Trump ile kendisine yapılan suikast girişimini konuştum'ABD Başkan Adayı Donald Trump ile görüştüğü hatırlatılan ve ABD başkanlık seçimlerinin sonucunda Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyi olmasını bekleyip beklemediği sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi:'Bu kriz nedeniyle bizde bir sıkıntı yok şu anda'Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaşanan küresel yazılım sorunu konusunda Türkiye'nin güvende olup olmadığı sorusunu, "Bu kriz nedeniyle bizde bir sıkıntı yok şu anda. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nda olsun, diğer tüm birimlerde olsun tedbirleri aldılar. Şu anda işlerimiz ufak tefek aksamalarla yürüyor. Yani dünyadaki sıkıntı bizde aynen yok. Daha iyiyiz. Bu konuda ek tedbirler almak gerekiyorsa alırız. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hiçbir alanı boş bırakmadığımız gibi bu alanı da boş bırakmıyor ve atılması gereken adımları hızla, vatandaşlarımızı mağdur etmeden atıyoruz" diye yanıtladı.

