https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/en-dusuk-emekli-maasi-zammiyla-2-ucret-degisti-kim-ne-kadar-odeme-alacak-1085967056.html
En düşük emekli maaşı zammıyla 2 ücret değişti: Kim ne kadar ödeme alacak?
En düşük emekli maaşı zammıyla 2 ücret değişti: Kim ne kadar ödeme alacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı belli oldu. Önceden 10.000 TL olan taban emekli maaşı, yeni dönemde 12 bin 500 TL... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T10:25+0300
2024-07-18T10:25+0300
2024-07-18T10:32+0300
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Yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24.73 olarak açıklandı. Emekliler, kök aylıkları üzerinden bu oranla zam aldılar. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi ile birlikte dul ve yetim aylıkları da arttı.Dul ve yetim maaşlarıDul ve yetim aylıkları, ölen emeklinin maaşına göre belirleniyor. Eğer ölen emeklinin çocuğu yoksa, eşine maaşının yüzde 75’i oranında ödeme yapılıyor. Çocuklar varsa, eşe yüzde 50, çocuklara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor. Ancak toplam ödeme, ölen emeklinin maaşını geçemiyor.Örnek ödeme planı belli olduBir emekli 20 bin TL maaş alıyorsa ve vefat ederse, çocuğu yoksa eşi 15 bin TL (yüzde 75) alır. İki çocuğu varsa, eş 10 bin TL (yüzde 50), her bir çocuk ise 5 bin TL (yüzde 25) alır. Eğer dört çocuğu varsa, eş yine 10 bin TL alır, çocuklar ise 2 bin 500’er TL alır.En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplandığında, ölen kişinin çocuğu yoksa eşine 9 bin 375 TL (yüzde 75) bağlanır. Çocuk varsa, eşe 6 bin 250 TL (yüzde 50), iki çocuğa ise 3 bin 125’er TL (yüzde 25) ödenir.Zamlı maaşların ödeme tarihiYeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamada zamlı maaşların bu ay içerisinde ödeneceğini belirtti. SSK emeklileri, maaşlarını ayın 17’si itibarıyla almaya başladı. Fark ödemelerinin de bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Eğer bu aya yetişmezse, ödemeler en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ev-sahibi-olmak-isteyenler-dikkat-ortak-konut-kredisi-donemi-basliyor-basvuru-sartlari-ne-1085963271.html
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En düşük emekli maaşı zammıyla 2 ücret değişti: Kim ne kadar ödeme alacak?
10:25 18.07.2024 (güncellendi: 10:32 18.07.2024)
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı belli oldu. Önceden 10.000 TL olan taban emekli maaşı, yeni dönemde 12 bin 500 TL olarak ödenecek. Bu artış, dul ve yetim aylıklarına da yansıdı. Peki, kim ne kadar maaş alacak?
Yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24.73 olarak açıklandı. Emekliler, kök aylıkları üzerinden bu oranla zam aldılar. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi ile birlikte dul ve yetim aylıkları da arttı.
Dul ve yetim aylıkları, ölen emeklinin maaşına göre belirleniyor. Eğer ölen emeklinin çocuğu yoksa, eşine maaşının yüzde 75’i oranında ödeme yapılıyor. Çocuklar varsa, eşe yüzde 50, çocuklara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor. Ancak toplam ödeme, ölen emeklinin maaşını geçemiyor.
Örnek ödeme planı belli oldu
Bir emekli 20 bin TL maaş alıyorsa ve vefat ederse, çocuğu yoksa eşi 15 bin TL (yüzde 75) alır. İki çocuğu varsa, eş 10 bin TL (yüzde 50), her bir çocuk ise 5 bin TL (yüzde 25) alır. Eğer dört çocuğu varsa, eş yine 10 bin TL alır, çocuklar ise 2 bin 500’er TL alır.
En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplandığında, ölen kişinin çocuğu yoksa eşine 9 bin 375 TL (yüzde 75) bağlanır. Çocuk varsa, eşe 6 bin 250 TL (yüzde 50), iki çocuğa ise 3 bin 125’er TL (yüzde 25) ödenir.
Zamlı maaşların ödeme tarihi
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamada zamlı maaşların bu ay içerisinde ödeneceğini belirtti. SSK emeklileri, maaşlarını ayın 17’si itibarıyla almaya başladı. Fark ödemelerinin de bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Eğer bu aya yetişmezse, ödemeler en kısa sürede hesaplara yatırılacak.