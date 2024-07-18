https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/en-dusuk-emekli-maasi-zammiyla-2-ucret-degisti-kim-ne-kadar-odeme-alacak-1085967056.html

En düşük emekli maaşı zammıyla 2 ücret değişti: Kim ne kadar ödeme alacak?

En düşük emekli maaşı zammıyla 2 ücret değişti: Kim ne kadar ödeme alacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı belli oldu. Önceden 10.000 TL olan taban emekli maaşı, yeni dönemde 12 bin 500 TL... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T10:25+0300

2024-07-18T10:25+0300

2024-07-18T10:32+0300

ekonomi

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

emekli

emeklilik

emeklilik yaşı

bireysel emeklilik sistemi (bes)

emeklilik maaşı

emekliler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

Yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24.73 olarak açıklandı. Emekliler, kök aylıkları üzerinden bu oranla zam aldılar. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi ile birlikte dul ve yetim aylıkları da arttı.Dul ve yetim maaşlarıDul ve yetim aylıkları, ölen emeklinin maaşına göre belirleniyor. Eğer ölen emeklinin çocuğu yoksa, eşine maaşının yüzde 75’i oranında ödeme yapılıyor. Çocuklar varsa, eşe yüzde 50, çocuklara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor. Ancak toplam ödeme, ölen emeklinin maaşını geçemiyor.Örnek ödeme planı belli olduBir emekli 20 bin TL maaş alıyorsa ve vefat ederse, çocuğu yoksa eşi 15 bin TL (yüzde 75) alır. İki çocuğu varsa, eş 10 bin TL (yüzde 50), her bir çocuk ise 5 bin TL (yüzde 25) alır. Eğer dört çocuğu varsa, eş yine 10 bin TL alır, çocuklar ise 2 bin 500’er TL alır.En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplandığında, ölen kişinin çocuğu yoksa eşine 9 bin 375 TL (yüzde 75) bağlanır. Çocuk varsa, eşe 6 bin 250 TL (yüzde 50), iki çocuğa ise 3 bin 125’er TL (yüzde 25) ödenir.Zamlı maaşların ödeme tarihiYeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e yaptığı açıklamada zamlı maaşların bu ay içerisinde ödeneceğini belirtti. SSK emeklileri, maaşlarını ayın 17’si itibarıyla almaya başladı. Fark ödemelerinin de bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Eğer bu aya yetişmezse, ödemeler en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ev-sahibi-olmak-isteyenler-dikkat-ortak-konut-kredisi-donemi-basliyor-basvuru-sartlari-ne-1085963271.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dul maaşı, dul yetim aylığı ne kadar, dul yetim aylığı sorgulama, dul yetim aylığı oranları, maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı hesaplama, zam farkı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman yatar, zam farki ne zaman verilecek 2024, zam farkı ne zaman ödenecek, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar