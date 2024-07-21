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Duma Başkanı Volodin Nikaragua’da: Devlet Başkanı Ortega ile görüştü
Duma Başkanı Volodin Nikaragua’da: Devlet Başkanı Ortega ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile bir araya gelerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajını... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T00:49+0300
2024-07-21T00:49+0300
dünya
rusya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
vyaçeslav volodin
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Managua’ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ile görüştü. Volodin, Rusya lideri Putin’in selamlarını ve mesajını iletti.Volodin’in okuduğu Putin’in mesajında, “Rusya ile Nikaragua arasındaki iyi dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanan ilişkiler stratejik ortaklık ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Çeşitli alanlarda büyük ortak projeler hayata geçiriliyor ve devletlerimizin uluslararası ilişkilerdeki çalışmalarının koordinasyonu güzel sonuçlar veriyor" ifadelerine yer verildi.Ukrayna’daki ihtilafı değerlendiren Ortega: NATO kazanamayacağının farkına varmalıDaniel Ortega ise Ukrayna ihtilafına değinerek, NATO’nun bu ihtilafı kazanamayacağını kesin olarak anlaması gerektiğini söyledi.Ortega, “Ukrayna ihtilafına gelince, NATO’nun şunu kesin olarak anlaması gerekiyor, zafer elde edemeyecek ve onu sürdürmek için yaptığı her şey çatışmayı daha da derinleştiriyor ve yenilgiye yaklaştırıyor” diye konuştu.Nikaragua Devlet Başkanı, Rusya’ya uygulanan yaptırımları kınadı ve bu kısıtlamaları başlatanları haydut olarak tanımlayarak, bu kişilerin ekonomi ve finans alanındaki suç eylemlerinin sadece kendilerini değil, tüm dünyayı zayıflattığını anlamadıklarının altını çizdi.“Şu anda ABD liderliğindeki NATO bloğunu oluşturan ülkelerin Asya, Afrika, Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkelerine yönelik tutumlarına, ayrıca Rusya’ya karşı değişen yaklaşımlarına dikkat çekmek isterim. Biz her zaman Rusya’nın liderliğini takip ettik ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu, ABD’nin bize dayattığı savaşa direnme ve kazanma gücü verdi” diyen Ortega, Vladimir Putin’e kardeşçe selamlarını ileterek, Nikaragua’nın her alanda Rusya’nın desteğini hissettiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/duma-baskani-volodin-rusyaya-yaptirimlar-bumerang-gibi-donup-uygulayanlari-vurdu-1085760310.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, nikaragua, daniel ortega, görüşme, vladimir putin, mesaj, sesli mesaj
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, nikaragua, daniel ortega, görüşme, vladimir putin, mesaj, sesli mesaj

Duma Başkanı Volodin Nikaragua’da: Devlet Başkanı Ortega ile görüştü

00:49 21.07.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile bir araya gelerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajını ilettiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Managua’ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ile görüştü. Volodin, Rusya lideri Putin’in selamlarını ve mesajını iletti.
Volodin’in okuduğu Putin’in mesajında, “Rusya ile Nikaragua arasındaki iyi dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanan ilişkiler stratejik ortaklık ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Çeşitli alanlarda büyük ortak projeler hayata geçiriliyor ve devletlerimizin uluslararası ilişkilerdeki çalışmalarının koordinasyonu güzel sonuçlar veriyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’daki ihtilafı değerlendiren Ortega: NATO kazanamayacağının farkına varmalı

Daniel Ortega ise Ukrayna ihtilafına değinerek, NATO’nun bu ihtilafı kazanamayacağını kesin olarak anlaması gerektiğini söyledi.
Ortega, “Ukrayna ihtilafına gelince, NATO’nun şunu kesin olarak anlaması gerekiyor, zafer elde edemeyecek ve onu sürdürmek için yaptığı her şey çatışmayı daha da derinleştiriyor ve yenilgiye yaklaştırıyor” diye konuştu.
Nikaragua Devlet Başkanı, Rusya’ya uygulanan yaptırımları kınadı ve bu kısıtlamaları başlatanları haydut olarak tanımlayarak, bu kişilerin ekonomi ve finans alanındaki suç eylemlerinin sadece kendilerini değil, tüm dünyayı zayıflattığını anlamadıklarının altını çizdi.
“Şu anda ABD liderliğindeki NATO bloğunu oluşturan ülkelerin Asya, Afrika, Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkelerine yönelik tutumlarına, ayrıca Rusya’ya karşı değişen yaklaşımlarına dikkat çekmek isterim. Biz her zaman Rusya’nın liderliğini takip ettik ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu, ABD’nin bize dayattığı savaşa direnme ve kazanma gücü verdi” diyen Ortega, Vladimir Putin’e kardeşçe selamlarını ileterek, Nikaragua’nın her alanda Rusya’nın desteğini hissettiğinin altını çizdi.
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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Duma Başkanı Volodin: Rusya'ya yaptırımlar bumerang gibi dönüp uygulayanları vurdu
11 Temmuz, 12:52
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