https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/duma-baskani-volodin-nikaraguada-devlet-baskani-ortega-ile-gorustu-1086067371.html

Duma Başkanı Volodin Nikaragua’da: Devlet Başkanı Ortega ile görüştü

Duma Başkanı Volodin Nikaragua’da: Devlet Başkanı Ortega ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile bir araya gelerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajını... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T00:49+0300

2024-07-21T00:49+0300

2024-07-21T00:49+0300

dünya

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

vyaçeslav volodin

nikaragua

daniel ortega

görüşme

vladimir putin

mesaj

sesli mesaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084874871_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_adad5035ff18f642c58e8212d4fcc77f.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Managua’ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo ile görüştü. Volodin, Rusya lideri Putin’in selamlarını ve mesajını iletti.Volodin’in okuduğu Putin’in mesajında, “Rusya ile Nikaragua arasındaki iyi dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanan ilişkiler stratejik ortaklık ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Çeşitli alanlarda büyük ortak projeler hayata geçiriliyor ve devletlerimizin uluslararası ilişkilerdeki çalışmalarının koordinasyonu güzel sonuçlar veriyor" ifadelerine yer verildi.Ukrayna’daki ihtilafı değerlendiren Ortega: NATO kazanamayacağının farkına varmalıDaniel Ortega ise Ukrayna ihtilafına değinerek, NATO’nun bu ihtilafı kazanamayacağını kesin olarak anlaması gerektiğini söyledi.Ortega, “Ukrayna ihtilafına gelince, NATO’nun şunu kesin olarak anlaması gerekiyor, zafer elde edemeyecek ve onu sürdürmek için yaptığı her şey çatışmayı daha da derinleştiriyor ve yenilgiye yaklaştırıyor” diye konuştu.Nikaragua Devlet Başkanı, Rusya’ya uygulanan yaptırımları kınadı ve bu kısıtlamaları başlatanları haydut olarak tanımlayarak, bu kişilerin ekonomi ve finans alanındaki suç eylemlerinin sadece kendilerini değil, tüm dünyayı zayıflattığını anlamadıklarının altını çizdi.“Şu anda ABD liderliğindeki NATO bloğunu oluşturan ülkelerin Asya, Afrika, Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkelerine yönelik tutumlarına, ayrıca Rusya’ya karşı değişen yaklaşımlarına dikkat çekmek isterim. Biz her zaman Rusya’nın liderliğini takip ettik ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı bir kez daha teyit ediyoruz. Bu, ABD’nin bize dayattığı savaşa direnme ve kazanma gücü verdi” diyen Ortega, Vladimir Putin’e kardeşçe selamlarını ileterek, Nikaragua’nın her alanda Rusya’nın desteğini hissettiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/duma-baskani-volodin-rusyaya-yaptirimlar-bumerang-gibi-donup-uygulayanlari-vurdu-1085760310.html

rusya

nikaragua

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, nikaragua, daniel ortega, görüşme, vladimir putin, mesaj, sesli mesaj