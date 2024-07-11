Duma Başkanı Volodin: Rusya'ya yaptırımlar bumerang gibi dönüp uygulayanları vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pezeşkiyan’ın Türk olması politikaları etkilemez. İran’da karar alıcı olan Hamaney’dir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali İsmail Korkmaz’sız 11 yıl
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/duma-baskani-volodin-rusyaya-yaptirimlar-bumerang-gibi-donup-uygulayanlari-vurdu-1085760310.html
Duma Başkanı Volodin: Rusya'ya yaptırımlar bumerang gibi dönüp uygulayanları vurdu
Duma Başkanı Volodin: Rusya'ya yaptırımlar bumerang gibi dönüp uygulayanları vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya’ya karşı ilan edilen yaptırımların bumerang gibi dönüp uygulayanları vurduğunu kaydeden Duma Başkanı Volodin, ABD’nin ekonomik liderliği kaybettiğini... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T12:52+0300
2024-07-11T12:52+0300
dünya
brics
rusya
rus parlamentosunun alt kanadı duma
vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
iran
yaptırım
ekonomik yaptırım
abd yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084874871_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_adad5035ff18f642c58e8212d4fcc77f.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen 10. BRICS Parlamenter Forumu’nun genel oturumunda konuştu.Volodin, “Yaptırımlar, bumerang gibi geri dönüp onları başlatanları vurdu. ABD ekonomik liderliğini kaybetti. Bu liderliği, Avrupa Birliği’ni zayıflatma politikası sayesinde dahil yeniden kazanmaya yönelik tüm girişimler sonuç vermedi” ifadesini kullandı.Doların, dünyanın rezerv para birimi̇ olma statüsünü kaybettiğini dile getiren Duma Başkanı, “Başta BRICS üyeleri olmak üzere bağımsız ülkeler, mali güvenliklerini sağlamak için zehirli dolardan vazgeçmeye başlıyor” dedi.“Her ulus kendi geleceğini belirlemek ister” diyen Volodin, BRICS’in tam da bu tür görevleri yerine getirdiğini belirterek, “Örgütümüz diğer ülkeler için cazip” diye ekledi.İran BRICS ülkelerini yaptırımlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırdıToplantıda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, BRICS ülkelerinin meclislerini Batı yaptırımlarına karşı birlikte çalışmaya çağırdı.Kalibaf, 10. BRICS Parlamenter Forumu'nda yaptığı konuşmada, “BRICS ülkeleri halklarının refahı için önemli bir tehdit oluşturan ekonomik yaptırımlar ve tek taraflı kısıtlamalara karşı alınacak tedbirler konusunun BRICS Parlamenter Forumu'nun odak noktası olmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.İran Meclis Başkan, ülkesinin bu alanda etkili bir sonuca yol açabilecek yasal mekanizmalar ve ortak eylemler üzerinde çalışma konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/yeni-cumhurbaskani-pezeskiyan-sputnike-konustu-iranin-yeni-donemdeki-dis-politikasi-nasil-olacak-1085602569.html
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084874871_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_98e1f85d20ca20a4406800894b583050.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, rusya, rus parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, iran, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım
brics, rusya, rus parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, iran, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım

Duma Başkanı Volodin: Rusya'ya yaptırımlar bumerang gibi dönüp uygulayanları vurdu

12:52 11.07.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Abone ol
Rusya’ya karşı ilan edilen yaptırımların bumerang gibi dönüp uygulayanları vurduğunu kaydeden Duma Başkanı Volodin, ABD’nin ekonomik liderliği kaybettiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen 10. BRICS Parlamenter Forumu’nun genel oturumunda konuştu.
Volodin, “Yaptırımlar, bumerang gibi geri dönüp onları başlatanları vurdu. ABD ekonomik liderliğini kaybetti. Bu liderliği, Avrupa Birliği’ni zayıflatma politikası sayesinde dahil yeniden kazanmaya yönelik tüm girişimler sonuç vermedi” ifadesini kullandı.
Doların, dünyanın rezerv para birimi̇ olma statüsünü kaybettiğini dile getiren Duma Başkanı, “Başta BRICS üyeleri olmak üzere bağımsız ülkeler, mali güvenliklerini sağlamak için zehirli dolardan vazgeçmeye başlıyor” dedi.
Her ulus kendi geleceğini belirlemek ister” diyen Volodin, BRICS’in tam da bu tür görevleri yerine getirdiğini belirterek, “Örgütümüz diğer ülkeler için cazip” diye ekledi.

İran BRICS ülkelerini yaptırımlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı

Toplantıda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, BRICS ülkelerinin meclislerini Batı yaptırımlarına karşı birlikte çalışmaya çağırdı.
Kalibaf, 10. BRICS Parlamenter Forumu'nda yaptığı konuşmada, “BRICS ülkeleri halklarının refahı için önemli bir tehdit oluşturan ekonomik yaptırımlar ve tek taraflı kısıtlamalara karşı alınacak tedbirler konusunun BRICS Parlamenter Forumu'nun odak noktası olmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkan, ülkesinin bu alanda etkili bir sonuca yol açabilecek yasal mekanizmalar ve ortak eylemler üzerinde çalışma konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.
Масуд Пезешкиан - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
DÜNYA
Yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Sputnik'e konuştu: İran'ın yeni dönemdeki dış politikası nasıl olacak?
6 Temmuz, 16:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала