https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/duma-baskani-volodin-rusyaya-yaptirimlar-bumerang-gibi-donup-uygulayanlari-vurdu-1085760310.html

Duma Başkanı Volodin: Rusya'ya yaptırımlar bumerang gibi dönüp uygulayanları vurdu

Duma Başkanı Volodin: Rusya'ya yaptırımlar bumerang gibi dönüp uygulayanları vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya’ya karşı ilan edilen yaptırımların bumerang gibi dönüp uygulayanları vurduğunu kaydeden Duma Başkanı Volodin, ABD’nin ekonomik liderliği kaybettiğini... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T12:52+0300

2024-07-11T12:52+0300

2024-07-11T12:52+0300

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen 10. BRICS Parlamenter Forumu’nun genel oturumunda konuştu.Volodin, “Yaptırımlar, bumerang gibi geri dönüp onları başlatanları vurdu. ABD ekonomik liderliğini kaybetti. Bu liderliği, Avrupa Birliği’ni zayıflatma politikası sayesinde dahil yeniden kazanmaya yönelik tüm girişimler sonuç vermedi” ifadesini kullandı.Doların, dünyanın rezerv para birimi̇ olma statüsünü kaybettiğini dile getiren Duma Başkanı, “Başta BRICS üyeleri olmak üzere bağımsız ülkeler, mali güvenliklerini sağlamak için zehirli dolardan vazgeçmeye başlıyor” dedi.“Her ulus kendi geleceğini belirlemek ister” diyen Volodin, BRICS’in tam da bu tür görevleri yerine getirdiğini belirterek, “Örgütümüz diğer ülkeler için cazip” diye ekledi.İran BRICS ülkelerini yaptırımlara karşı birlikte mücadele etmeye çağırdıToplantıda konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, BRICS ülkelerinin meclislerini Batı yaptırımlarına karşı birlikte çalışmaya çağırdı.Kalibaf, 10. BRICS Parlamenter Forumu'nda yaptığı konuşmada, “BRICS ülkeleri halklarının refahı için önemli bir tehdit oluşturan ekonomik yaptırımlar ve tek taraflı kısıtlamalara karşı alınacak tedbirler konusunun BRICS Parlamenter Forumu'nun odak noktası olmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.İran Meclis Başkan, ülkesinin bu alanda etkili bir sonuca yol açabilecek yasal mekanizmalar ve ortak eylemler üzerinde çalışma konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.

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brics, rusya, rus parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, iran, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım