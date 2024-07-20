Muğla’da deniz otobüsü seferlerinde yeni tarife

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:21
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
19:51
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci. Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:08
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/muglada-deniz-otobusu-seferlerinde-yeni-tarife-1086053497.html
Muğla’da deniz otobüsü seferlerinde yeni tarife
Muğla’da deniz otobüsü seferlerinde yeni tarife
Sputnik Türkiye
1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Didim-Turgutreis-Bodrum deniz otobüsü seferlerini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz’da da Fethiye-Marmaris... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T12:24+0300
2024-07-20T12:24+0300
türkiye
muğla
sefer
deniz otobüsü
kabotaj
denizcilik ve kabotaj bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086053329_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ef5f81f052f486cbff6f7ab198d2b52e.jpg
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı ücret ve sefer saatlerinin değişmesi talebi üzerine deniz otobüsü ulaşımında yeni tarife hayata geçirildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsü seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir belediyesi olarak ilimizdeki kara trafiği yoğunluğunu azaltmak, yerli ve yabancı misafirlerin mavi turizmi daha yakından görmeleri için başlattığımız deniz ulaşımını 15 gün boyunca kullanan vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine saat ve ücretlendirmeler de güncelleme yaptık”Talepler üzerine 15 Temmuz itibariyle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:Fethiye - Marmaris sefer saatleri ve fiyat tarifesi:Fethiye - Marmaris (Seyir süresi 2 saat 15 dakika)Pazartesi: 08:00, 14:00, Salı: 08:00, 11:00, 17:00, 19.40, Çarşamba: 11:00, 17:00, 19:40, Perşembe: 11:00, 17:00, Cuma: 08:00, Cumartesi: 08:00, 14:00,19.40, Pazar: 11:00, 17:00Marmaris - Fethiye (Seyir süresi 2 saat 15 dakika) Pazartesi: 17:00, Salı: 11:00, 17:00, Çarşamba: 08:00, 14:00, Perşembe: 08:00, 14:00, 19:40, Cuma:17:00, Cumartesi: 11:00, 17:00, Pazar: 08:00, 14:00, 19:40. 1 kişi tek yön: 300 TLŞehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Gereği Öğrenci Kartı Bulunanlar ve Öğretmenler ile 60-65 Yaş Yolcu: 200 TL. 65 yaş üzeri yolcu: ücretsiz. 0-5,5 yaş grubu: ücretsiz. Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. Yüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): ÜcretsizBodrum - Turgutreis sefer saatleri ve fiyat tarifesi: Bodrum - Turgutreis (Seyir süresi 35 dakika) Her gün: 11:15, 19:50, Turgutreis - Bodrum (Seyir süresi 35 dakika) Her gün: 10:20, 19:00 1 kişi tek yön: 100 TL. Şehiriçi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 60 TL, 65 yaş üzeri yolcu: Ücretsiz, 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. yüzde 40 ve üzeri engelli (aile ve sosyal politikalar bakanlığından ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): ÜcretsizDidim - Turgutreis - bodrum sefer saatleri ve fiyat tarifesi: Didim - Turgutreis (Seyir süresi 1 saat 10 dakika) Her gün: 09:00, 17:45, Turgutreis - Didim (Seyir süresi 1 saat 10 dakika). Her gün: 12:00 20:35Didim - Bodrum (Seyir süresi 1 saat 40 dakika), Her gün: 09:00, 13:45, 17:45, Bodrum - Didim (Seyir süresi 1 saat 40 dakika). Her gün: 11:15, 15:45, 19:50 1 kişi tek yön: 150. Şehir içi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 100 TL. 65 yaş üzeri yolcu: 75 TL. 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz. Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): ÜcretsizYüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/ankaradan-stuttgarta-gitmesi-planlanan-ucak-arizalanarak-kalkis-yapamadi-ucus-iptal-edildi-1086052595.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086053329_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_f5b1b8fa9d1fe497172edef0d312303d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, sefer, deniz otobüsü, kabotaj, denizcilik ve kabotaj bayramı
muğla, sefer, deniz otobüsü, kabotaj, denizcilik ve kabotaj bayramı

Muğla’da deniz otobüsü seferlerinde yeni tarife

12:24 20.07.2024
© İHAMuğla’da deniz otobüsü seferlerinde yeni tarife
Muğla’da deniz otobüsü seferlerinde yeni tarife - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© İHA
Abone ol
1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Didim-Turgutreis-Bodrum deniz otobüsü seferlerini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz’da da Fethiye-Marmaris, seferlerini başlattı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı ücret ve sefer saatlerinin değişmesi talebi üzerine deniz otobüsü ulaşımında yeni tarife hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsü seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir belediyesi olarak ilimizdeki kara trafiği yoğunluğunu azaltmak, yerli ve yabancı misafirlerin mavi turizmi daha yakından görmeleri için başlattığımız deniz ulaşımını 15 gün boyunca kullanan vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine saat ve ücretlendirmeler de güncelleme yaptık”

Talepler üzerine 15 Temmuz itibariyle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Fethiye - Marmaris sefer saatleri ve fiyat tarifesi:
Fethiye - Marmaris (Seyir süresi 2 saat 15 dakika)
Pazartesi: 08:00, 14:00, Salı: 08:00, 11:00, 17:00, 19.40, Çarşamba: 11:00, 17:00, 19:40, Perşembe: 11:00, 17:00, Cuma: 08:00, Cumartesi: 08:00, 14:00,19.40, Pazar: 11:00, 17:00
Marmaris - Fethiye (Seyir süresi 2 saat 15 dakika) Pazartesi: 17:00, Salı: 11:00, 17:00, Çarşamba: 08:00, 14:00, Perşembe: 08:00, 14:00, 19:40, Cuma:17:00, Cumartesi: 11:00, 17:00, Pazar: 08:00, 14:00, 19:40. 1 kişi tek yön: 300 TL

Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Gereği Öğrenci Kartı Bulunanlar ve Öğretmenler ile 60-65 Yaş Yolcu: 200 TL. 65 yaş üzeri yolcu: ücretsiz. 0-5,5 yaş grubu: ücretsiz. Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. Yüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz

Bodrum - Turgutreis sefer saatleri ve fiyat tarifesi: Bodrum - Turgutreis (Seyir süresi 35 dakika) Her gün: 11:15, 19:50, Turgutreis - Bodrum (Seyir süresi 35 dakika) Her gün: 10:20, 19:00 1 kişi tek yön: 100 TL. Şehiriçi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 60 TL, 65 yaş üzeri yolcu: Ücretsiz, 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz. yüzde 40 ve üzeri engelli (aile ve sosyal politikalar bakanlığından ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

Didim - Turgutreis - bodrum sefer saatleri ve fiyat tarifesi: Didim - Turgutreis (Seyir süresi 1 saat 10 dakika) Her gün: 09:00, 17:45, Turgutreis - Didim (Seyir süresi 1 saat 10 dakika). Her gün: 12:00 20:35

Didim - Bodrum (Seyir süresi 1 saat 40 dakika), Her gün: 09:00, 13:45, 17:45, Bodrum - Didim (Seyir süresi 1 saat 40 dakika). Her gün: 11:15, 15:45, 19:50 1 kişi tek yön: 150. Şehir içi toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliği gereği öğrenci kartı bulunanlar ve öğretmenler: 100 TL. 65 yaş üzeri yolcu: 75 TL. 0-5,5 yaş grubu: Ücretsiz. Gazi ve şehit yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gazi kartı ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz
Yüzde 40 ve üzeri engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından ücretsiz seyahat kartı bulunan kişilere): Ücretsiz.
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
TÜRKİYE
Ankara'dan Stuttgart'a gitmesi planlanan uçak arızalanarak kalkış yapamadı: Uçuş iptal edildi
11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала