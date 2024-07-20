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Ankara'dan Stuttgart'a gitmesi planlanan uçak arızalanarak kalkış yapamadı: Uçuş iptal edildi
Ankara'dan Stuttgart'a gitmesi planlanan uçak arızalanarak kalkış yapamadı: Uçuş iptal edildi
Sputnik Türkiye
Ankara'dan Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere sefer düzenleyen SunExpress uçağı arızandı ve uçuş gerçekleştirilemedi. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T11:46+0300
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Ankara'dan Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na giden yolcular uçağın arızalanması üzerine mağdur oldu.İddialara göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya Stuttgart kentine sefer yapan SunExpress firması uçağı, motorda yaşana bir arıza üzerine kalkış yapamadı.Seyahat etmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen yolculara ise yetkililer tarafından ertesi gün yeni bir uçağın geleceği ve uçuşun bir gün ertelendiği söylendi.Fakat ertesi gün gelen uçağın da kapılarının açılmamasından dolayı uçuş gerçekleşmedi.
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uçak, arıza, motor, motor arızası
uçak, arıza, motor, motor arızası

Ankara'dan Stuttgart'a gitmesi planlanan uçak arızalanarak kalkış yapamadı: Uçuş iptal edildi

11:46 20.07.2024
© İHA / İHA-AW238066İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© İHA / İHA-AW238066
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Ankara'dan Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere sefer düzenleyen SunExpress uçağı arızandı ve uçuş gerçekleştirilemedi.
Ankara'dan Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na giden yolcular uçağın arızalanması üzerine mağdur oldu.

İddialara göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Almanya Stuttgart kentine sefer yapan SunExpress firması uçağı, motorda yaşana bir arıza üzerine kalkış yapamadı.

Seyahat etmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen yolculara ise yetkililer tarafından ertesi gün yeni bir uçağın geleceği ve uçuşun bir gün ertelendiği söylendi.

Fakat ertesi gün gelen uçağın da kapılarının açılmamasından dolayı uçuş gerçekleşmedi.
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