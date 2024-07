https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/iyi-partili-nevsehir-belediye-baskanindan-ekrem-imamogluna-agabeyligini-hissettigim-birisi-1086055926.html

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı’ndan Ekrem İmamoğlu’na: 'Ağabeyliğini hissettiğim birisi'

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı’ndan Ekrem İmamoğlu’na: 'Ağabeyliğini hissettiğim birisi'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir ziyaretleri kapsamında İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T14:15+0300

2024-07-20T14:15+0300

2024-07-20T14:15+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

rasim arı

nevşehir belediyesi

nevşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086055771_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_e337973a24682b0af0adc194a9e4256a.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. ''Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu ülkenin her beldesine, her ilçesine, her şehrine seçilmiş her kişiliğine son derece saygı duyuyorum ve o saygıyla da herkesin başarılı olmasını diliyorum” sözlerini paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun ardından söz alan Rasim Arı şu sözleri paylaştı: ''Özel toplantılarda 'Sayın Başkanım' diye hitap ederken, yalnız ortamlarda ağabey dediğim ve ağabeyliğini hissettiğim bir belediye başkanımız siyaset büyüğümüz'' Rasim Arı'ya görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, "Nevşehir ve bütün coğrafyasını çok seviyorum. Dün akşam değerli dostum Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ile burada sohbet ettik, doğası ve tarihi üzerine. Dünyada eşi benzerine çok az rastlanan olağanüstü bir coğrafya. Sadece doğası, tarihiyle değil, aynı zamanda maneviyatıyla da çok özel bir yerdeyiz." diye konuştu.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/uskudar-belediye-baskan-dedetas-geriye-donuk-tum-insaat-ruhsatlarinda-ciddi-suistimaller-gorduk-1086052415.html

türkiye

nevşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, rasim arı, nevşehir belediyesi, nevşehir