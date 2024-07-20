https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/uskudar-belediye-baskan-dedetas-geriye-donuk-tum-insaat-ruhsatlarinda-ciddi-suistimaller-gorduk-1086052415.html

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katıldığı programda 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T11:38+0300

2024-07-20T11:38+0300

2024-07-20T11:38+0300

türkiye

sinem dedetaş

üsküdar

üsküdar belediyesi

inşaat

rant

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Üsküdar ilçesinin yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Fatih Altaylı'ya konuk oldu.Dedetaş, seçim gününden mazbatayı aldığı döneme dair açıklamalarda bulunarak ''Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'' dedi.Dedetaş konuşmasının devamından şu sözleri paylaştı:''Seçim gecesinden mazbatamızı alana kadar geçen sürede bile inşaat ruhsatları verilmişti. Etik kurallar gereği artık bitmiş bir dönemin yönetiminin bu tip işleri yeni yönetime bırakması gerekiyor. Bu hız niye diye baktık ve tabi ki birçok suistimaller gördük. Özellikle geriye dönük olarak daha inşaatı başlamamış ya da inşaatı devam eden yerlerde hızlı incelemeler yaptık. Suistimaller gördük''

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sinem dedetaş, üsküdar, üsküdar belediyesi, inşaat, rant