https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/uskudar-belediye-baskan-dedetas-geriye-donuk-tum-insaat-ruhsatlarinda-ciddi-suistimaller-gorduk-1086052415.html
Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'
Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katıldığı programda 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T11:38+0300
2024-07-20T11:38+0300
2024-07-20T11:38+0300
türkiye
sinem dedetaş
üsküdar
üsküdar belediyesi
inşaat
rant
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086052223_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_389e4f0d30504875dae1957d03df9cd7.jpg
Üsküdar ilçesinin yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Fatih Altaylı'ya konuk oldu.Dedetaş, seçim gününden mazbatayı aldığı döneme dair açıklamalarda bulunarak ''Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'' dedi.Dedetaş konuşmasının devamından şu sözleri paylaştı:''Seçim gecesinden mazbatamızı alana kadar geçen sürede bile inşaat ruhsatları verilmişti. Etik kurallar gereği artık bitmiş bir dönemin yönetiminin bu tip işleri yeni yönetime bırakması gerekiyor. Bu hız niye diye baktık ve tabi ki birçok suistimaller gördük. Özellikle geriye dönük olarak daha inşaatı başlamamış ya da inşaatı devam eden yerlerde hızlı incelemeler yaptık. Suistimaller gördük''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/bakan-bak-olimpiyat-acilis-toreninde-bayragimizi-busenaz-surmeneli-ve-mete-gazoz-tasiyacak-1086051046.html
türkiye
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086052223_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_1daee4242e25fcd5280bec50dddadf00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sinem dedetaş, üsküdar, üsküdar belediyesi, inşaat, rant
sinem dedetaş, üsküdar, üsküdar belediyesi, inşaat, rant
Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katıldığı programda
Üsküdar ilçesinin yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Fatih Altaylı'ya konuk oldu.
Dedetaş, seçim gününden mazbatayı aldığı döneme dair açıklamalarda bulunarak ''Geriye dönük tüm inşaat ruhsatlarında ciddi suistimaller gördük'' dedi.
Dedetaş konuşmasının devamından şu sözleri paylaştı:
''Seçim gecesinden mazbatamızı alana kadar geçen sürede bile inşaat ruhsatları verilmişti. Etik kurallar gereği artık bitmiş bir dönemin yönetiminin bu tip işleri yeni yönetime bırakması gerekiyor. Bu hız niye diye baktık ve tabi ki birçok suistimaller gördük. Özellikle geriye dönük olarak daha inşaatı başlamamış ya da inşaatı devam eden yerlerde hızlı incelemeler yaptık. Suistimaller gördük''