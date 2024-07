https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruktan-transfer-aciklamasi-1085996671.html

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek ve orta saha için transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073180348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c62cdc0af2bcbc694fd9da1355408f2.jpg

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta olan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Raiffeisen Arena'da Slovakya temsilcisi Trencin ile yapılan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.Kampı değerlendiren Buruk, "İlk kampımızı tamamladık. İlk iki maçın sonucu iyi değildi ama taktiksel olarak neler yapabileceğimizi gördük. Yeni ve gençlerle birlikte bütün oyuncularımıza süre vermeye çalıştık. Bu kampta yüksek tempoda antrenmanlar yaptık. Hiçbir maçı düşünmeden çalıştık. Bu kampın amacı oyunculara iyi yükleme yapmaktı. Belli 11'ler üzerinden gittik. Ana kadromuzdaki oyuncuları hem maç hem de antrenman performansı olarak çok iyi bir şekilde hazırladığımızı düşünüyorum. Hazırlık maçlarında sonuç önemli değil. Bugün kazanmak da önemli değildi. Önemli olan isteği, konsantrasyonu ve yüklemeyi gösterebilmekti" diye konuştu.Verimli bir kamp geçirdiklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Hazırlık maçlarında oyuncuların performansını değerlendiremeyiz. Maçlara dinlenerek çıkmadık. Dün yüksek tempoda iki antrenman yaptık. Maçta oyuncuların yorgunluklarını görüyoruz. Geçen sezon sezon başı kampı görmeyen Hakim Ziyech, Wilfried Zaha çok istekliydi. Mauro Icardi çok istekli ve bizimle sezon başı kampını geçirdi. Bir sonraki maçta onu kullanmaya başlayacağız. Bizim açımızdan iyi bir kamp oldu. Sakatlık yaşamadık. Aksine sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Performansla ilgili değil ama kadro yapısı açısından bir sonraki kampa bu kadar kalabalık gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'Mertens, Benjamin Button gibi'Okan Buruk, 37 yaşındaki futbolcu Dries Mertens'i seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan bir adamın hayatını anlatan filmin ana karakteri Benjamin Button'a benzetti.Mertens'in Trencin maçında şık bir gol attığını vurgulayan Buruk, "Dries Mertens'e 'Benjamin Button' diyelim. Çok şık bir gol attı. Oyun içinde de çok istekliydi. Antrenmanları da çok iyi geçirdi. Yaşa inanan bir teknik direktör değilim. Bazen 20 yaşındaki oyuncu 37 yaşındaki oyuncu kadar antrenman yapamaz. Dries bunu net bir şekilde gösteriyor" şeklinde görüş belirtti.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yeni transfer Michy Batshuayi ile ilgili, "Michy, yavaş yavaş takıma uyum sağlıyor" dedi. Transfer çalışmalarıOkan Buruk, sağ bek ve orta saha transferi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.Transferde ilgilendikleri Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek Guela Doue'nin durumunun sorulması üzerine Buruk, "Gerekli listeyi yönetimimize verdik. Transfer çalışması özel bir şey. Transferin nasıl gittiğini dışarı söylersek yanlış yapmış oluruz. Transferlerin biraz daha gizli kalması gerekiyor ama bizde açık bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de herkes her şeyi biliyor. İstediğimiz mevkiler belli. Görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda bu mevkileri değerlendireceğiz. Transfer çalışmalarının biraz daha gizli ilerlemesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Doue'nin listelerinde olduğuna değinen Okan Buruk, "Doue, sağ bekte 3-4 adaydan biri. Görüştüğümüz farklı oyuncular da var. 'Bitti' demeden konuşmak doğru gelmiyor ama kadromuzda görmek istediğimiz oyunculardan biri" diye konuştu.Buruk, orta saha transferiyle ilgili, "Orta sahada elimizde çok kaliteli oyuncular var ama oraya kalitemizi artıracak, nokta atışı bir oyuncu almak istiyoruz. Burada da bütçemiz çok önemli. Başkanımız ve yönetimimiz çok önemli bir bütçe ayırdı. Bu transfer için en büyük fedakarlığın yapılacağını biliyoruz. Ancak piyasa çok yüksek. Arabistan daha başlamadı ama bu sezon fiyatlar geçen sezona göre 2 katına çıktı. Bu dönemde yapılacak transferler daha zor oluyor. Ya çok büyük, kendi değerinin üzerinde paralar vereceksiniz ya da pazarlığı sürdürmek zorundasınız. İnşallah iki bölge için transfer bir an önce biter." ifadelerini kullandı.'Türk futbolu için yeni bir nefes, kişi geldi'Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) gerçekleştirilen seçimli genel kurulu ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan seçilmesini değerlendirdi.Demokratik bir seçim olduğunu aktaran 50 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değişiklik vaadiyle ilgili Buruk, "Ben her zaman özgürlükten yanayım. İyi Türk futbolcu her zaman oynar. Geçen sezon zaman zaman 5 Türk oyuncuyla oynadık. Premier Lig'den gelen 7 oyuncu Alanyaspor maçında kulübede beklerken Türk oyuncular oynuyordu. Sorunumuz yabancı kuralı değil, oyuncu yetiştiremememiz. Futbolculara oynama alanı ve iyi yetiştiriciler veremiyoruz. Düzenimizin olmadığı yerde doğaçlama şekilde oyuncu üretiyoruz. Türk futbolu için temelden bir yapılanma daha sağlıklı olacak. Ana sorunumuz kaç yabancı oyuncu olduğu değil, oyuncu yetiştiremememiz. Akademimizden genç oyunculara forma verebileceğimiz bir lig yok. Bu oyuncuları B takımı olarak ikinci veya üçüncü ligde oynatabilsem gelişimlerini sağlayabilirim ama böyle bir imkan yok. Bu daha önce konuşuldu ama izin çıkmadı. Türk futbolunun ileri gitmesi için radikal değişiklikler yapmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

