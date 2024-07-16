https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/okan-buruktan-fenerbahce-transfer-itirafi-1085888484.html

Okan Buruk'tan Fenerbahçe transfer itirafı

Okan Buruk'tan Fenerbahçe transfer itirafı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’a... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T08:22+0300

2024-07-16T08:22+0300

2024-07-16T08:22+0300

spor

okan buruk

fenerbahçe

futbol

transfer

galatasaray sk

galatasaray

galatasay kulübü

oğuz aydın

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Fenerbahçe, kulübü Corendon Alanyaspor ve Oğuz Aydın ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Amsterdam’dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Aydın, ailesiyle birlikte yolcu terminalinden çıkış yaptı ve kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.Okan Buruk'un açıklamaları: 'Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oğuz Aydın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oğuz Aydın konusunu değerlendirdik, ancak elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Bu pozisyona bir transfer daha yapmak mantıklı değildi. Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu" dedi.Transfer süreci ve beklentilerTransfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Aydın’ın sarı-lacivertli renklere katılması, Fenerbahçe taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.

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okan buruk, fenerbahçe, futbol, transfer, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, oğuz aydın