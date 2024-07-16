https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/okan-buruktan-fenerbahce-transfer-itirafi-1085888484.html
Okan Buruk'tan Fenerbahçe transfer itirafı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe transfer itirafı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’a... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T08:22+0300
2024-07-16T08:22+0300
2024-07-16T08:22+0300
spor
okan buruk
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futbol
transfer
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galatasay kulübü
oğuz aydın
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Fenerbahçe, kulübü Corendon Alanyaspor ve Oğuz Aydın ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Amsterdam’dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Aydın, ailesiyle birlikte yolcu terminalinden çıkış yaptı ve kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.Okan Buruk'un açıklamaları: 'Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oğuz Aydın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oğuz Aydın konusunu değerlendirdik, ancak elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Bu pozisyona bir transfer daha yapmak mantıklı değildi. Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu" dedi.Transfer süreci ve beklentilerTransfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Aydın’ın sarı-lacivertli renklere katılması, Fenerbahçe taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.
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okan buruk, fenerbahçe, futbol, transfer, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, oğuz aydın
okan buruk, fenerbahçe, futbol, transfer, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, oğuz aydın
Okan Buruk'tan Fenerbahçe transfer itirafı
Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’a geldi. Aydın'ın transfer süreciyle ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar geldi.
Fenerbahçe, kulübü Corendon Alanyaspor ve Oğuz Aydın ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Amsterdam’dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Aydın, ailesiyle birlikte yolcu terminalinden çıkış yaptı ve kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
Okan Buruk'un açıklamaları: 'Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Oğuz Aydın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oğuz Aydın konusunu değerlendirdik, ancak elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Bu pozisyona bir transfer daha yapmak mantıklı değildi. Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu" dedi.
Transfer süreci ve beklentiler
Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Aydın’ın sarı-lacivertli renklere katılması, Fenerbahçe taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.